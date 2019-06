Hanna Mellin: Vanlig hyfs har inget bäst före-datum

Just nu: spara 50%

Nåja. Vad är en matfestival i Kungsträdgården? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och tråkig och … alldeles, alldeles underbar.

Om alla sköter sig det vill säga. Mycket folk, långa köer och hett eftertraktade sittplatser är inte ideala ingredienser för ett föredömligt socialt samspel.

För att undvika att matminglet blir en för het potatis rekommenderas att man som besökare betänker följande innan man beger sig till Smaka på Stockholm.

Sila gödselsnacket. Kockar är också människor. Även om evenemanget uppmuntrar till provsmakande och utforskande av nya, innovativa produkter och maträtter så kan man icke lufta ett eventuellt missnöje hursomhelst, och verkligen inte framför den som lagat maten. Varenda 4-åring vet att det är oförskämt att säga att något är äckligt.

Skulle dina smaklökar hota med tusenårig koma efter blott en sked köttfärslimpa på kombucha eller liknande så le först och spotta i servetten sen. Ett lagom intetsägande omdöme som fungerar på det mesta är att utbrista ”smakupplevelse” titt som tätt.

Sinne för skräp. Årets festivaltema är Zero waste med ambitionen att vare sig mat eller annat ska slängas i onödan. Under den senare hälften av 2010-talet är hållbarhetsexperter är lika eftertraktade som sociala medier-experter var under den första hälften. Det är med andra ord ingen bra idé att slänga skräp på marken (och dessutom riskera att hängas ut på Instagram med bild på kontot Aningslösa foodies). Ät för säkerhets skull upp allt på tallriken så att inte du, dina rester och servisen riskerar att hamna på en återbrukskompost i Hägersten.

Plocka inte plockmat med händerna. Du är inte Baloo. Och Kungsträdgården är inte Djungelboken.

Ålder före skönhet. Vanlig hyfs har liksom ingredienserna i kocken Paul Svenssons meny inget direkt bäst-före-datum. Det är helt enkelt inte hållbart att hålla sig med fasoner på publika evenemang. Både lokalt odlade stockholmare och inresta besökare gör bäst i att välja artighet framför anarki under festivalens fyra dagar.

Det innebär att hålla sig från att paxa bord med hjälp av lämnade klädesplagg, tränga sig före i köer för att fråga var något ligger och att plocka alla spröda skott i Foodtech Village för att plantera sticklingar på den egna balkongen.

