Hybrid: Allt-i-ett-krog värd en resa utanför tullarna

”Vi är en lunchkrog, ölpub och finrestaurang”, sade Lotta Karlsson i samband med att hon och Patric Blomquist öppnade restaurang Hybrid i hörnet av Nynäsvägen och Sofielundsvägen i Globens skugga, några minuter från Blåsuts t-banestation.

Paret, med gedigen erfarenhet av restaurang från insomnade Enskede krog, hittade för tre år sedan en ny lokal i ett gammalt bageri. Där har man sedan dess etablerat precis vad man sagt att man skulle – en sorts sammansmältning – och med den äran.

Läget är inte det charmigaste, men välisolerade fönster och en varm, marin inredning med mörka träslag, tavlor med båtar och delar av master och rep i taket skapar en så ombonad stämning att man glömmer den brusande trafiken utanför.

Kommer man kvällstid är ”ölpub” kanske det man först associerar till, på grund av bardisken i entrén, den dova träpanelen och den över lag otrendiga inredningen. Vid ett av Krogkommissionens besök är det Oktoberfest. Det hänger vimpelgirlanger i hela taket och Hybrid firar med en lika spännande som generös öllista, med bidrag från såväl lokala mikrobryggerier som hantverksframställda öl längre bortifrån.

Vid andra sittningar på Hybrid blir det tydligt att ambitionerna sträcker sig ännu längre än så. I köket älskar man uppenbarligen det tyska, men har också fokus på fisk, skaldjur och vilt. Vi får också en känsla av att kökspersonalen tycker om vad de gör. Många krogar glömmer att stämningen vid spisen läcker ut till gästerna, vilket ofta leder till slentrianmässig matlagning, slarv med salt och kryddor och rätter som känns förbluffande disträ – men ibland, som här, till serveringar som är vackert komponerade, och smakar som om de haft en beskyddare.

Bohussquid, 120 kronor. Foto: Krogkommissionen

En förrätt på hummer (120 kr) är en fast men krämig terrin med härlig hummersmak och tre munsbitar hummerkött av fin kvalitet, tunna skivor av äpple, garnerat med vattenkrasse. En ljuvlig inledning. Friterad Bohussquid (120 kr) är också en bra start; en servering nätt friterade bläckfiskbitar med sötsyrlig plommonsås och semitorkade tomater. En trevligt komponerad rätt men lite ojämn i temperaturen.

Vill man gå mot kött finns den fint gravade rådjursfilén (120 kr) med lite för tjock jordärtsskockspuré och inlagda trattkantareller. Fin hösttouche med vilt och skog i mild förening.

Lika varsamt hanterad är en höstlik jordärtskockssoppa (120 kr), redd med grädde och serverad vid bordet i en tallrik med två potatisknödel på botten, och med färsk tryffel. Smaken är ren, härlig, mättande.

En av KK:s mest tyskvänliga medlemmar – och nu talar vi alltså om matkultur – blir nästan tårögd av rätten.

Spätsli (165 kr) är en färsk makaron, som är vanlig i sydtysk husmanskost. Rätt tillagad, som här, är pastabitarna nygjorda och spänstiga, med exakt rätt tid i kastrullen. På Hybrid njuter vi av dem i menyns vegetariska rätt, tillsammans med några stänger svartrot al dente, stekta trattkantareller och en sås på reducerad tomat. En av KK:s mest tyskvänliga medlemmar – och nu talar vi alltså om matkultur – blir nästan tårögd av rätten.

Kummel (159 kr) är en rejäl bit vit fisk, den är fast och mjäll, stekt i smör och serverad med ett par blåmusslor i skal, en vitvinssås på härlig musselfond som dock fått bli en liten, liten smula för salt, men det är på marginalen, och en ordentlig portion lagom redd surkål.

Älgschnitzel, 198 kronor. Foto: Krogkommissionen

Under ett täcke av små bitar chantenaymorot, rädisor, hummer och bondbönor serveras en saftig och mjäll röding omgärdad av välbalanserad hummersås. Väl värd sina 220 kr. En älgschnitzel till det facila priset 198 kr gör Krogkommissionen ohejdat lycklig: en rejäl portion utbankat älgkött med tunn panering, en sky av fint strimlade morötter samt en generös klick kapriskräm med hög tonträff i smaken.

Med undantag av den vegetariska rätten serveras varmrätterna utan kolhydrater, eller ”stärkelse” som menyn skriver: potatis får man alltså beställa separat, och finns i flera varianter.

Öltemat går igen på dessertsidan, med en humoristisk blinkning som bär hela vägen – maltglass med humleströssel (39 kr) är en kula hemgjord, krämig glass som ligger på en bädd av sött strösselkross. Hjortronsviss med mjölkchokladglass och maräng (95 kr) är barnslig god medan havtornscurd med fläderbärssorbet (95 kr) är lite vuxnare och stramare i smaken. Allt vackert upplagt.

Körsbärskaka (95 kr) är en klassisk tysk efterrätt, en cheesecake med körsbärssmak. Här ligger dock körsbären ovanpå, vilket gör tyskvännerna lätt besvikna. Smaken på pajen är det dock inget fel på, inte heller på den hemgjorda körsbärssorbeten. En sådan efterrätt täpper effektivt till det sista utrymmet vi har.

Körsbärskaka, 95 kronor. Foto: Krogkommissionen

Vinlistan är ömsom vin, ömsom vatten. Ett extra plus för de årgångsviner man erbjuder på glas. Vinet kommer i två storlekar, vilket ger möjlighet till en liten vinprovning vid bordet.

Servisen på denna förortskrog är vänlig och kunnig, lagom pratsam och villig att ta reda på det den inte vet. Man surar inte heller när Krogkommissionen skickar ut flera viner som inte faller oss i smaken.

Sammantaget är detta ett fynd. Hybrid är i dag en av de mest prisvärda restaurangerna i Stockholm, med rätter som står sig mycket väl jämfört med vad mer centralt belägna mellanpriskonkurrenter erbjuder.