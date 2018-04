Klassikerduellen: Den Gyldene Freden möter Konstnärsbaren

En klassiker är ”en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga”, lär Italo Calvino ha sagt.

Den italienska författarens definition skulle också kunna tillämpas på Stockholms krogvärld. Vad har stans klassiska restauranger att säga i dag?

Finns något som helst skäl att besöka dem?

Frågan är berättigad: så mycket händer på stans krogscen att publiken har svårt att hinna med. Trots en del snobbism (som ofta tar sig uttryck i för lite mat till för mycket pengar), finns en hel del spännande att upptäcka – nya koncept och idéer, inspirerad matlagning och en medvetenhet om att konkurrensen kräver hårt jobb, kväll efter kväll.

De enda som lockar gäster utan att behöva leverera är de som lever på sitt namn och sin historia. Det ska mycket till för att turister (och de guideböcker de läser), nyinflyttade vänner från landet och nostalgiska äldre stockholmare ska överge dem. Traditionens makt är stark.

Har man gått på samma kondis med pappa varje söndag, så länge man minns, ja då byter man inte bara för att mazarinerna blir sämre och sämre.

Det handlar inte om förnuft, det handlar om känsla. Klassikerkollen Den Gyldene Freden Stämning: De sorliga samkvämens tid tycks förbi och här är samtalen lågmälda, intima eller tryckta, bland par och turister. Och Akademiledamöter, förmodar vi. Lokal: Svårslagna äro valven på Freden! Det kan bli mörkt som på medeltiden i de undre regionernas välvda lokaler, och i gatuplan står rangliga träbord på rad, men det är reda vara. Meny: Så traditionell att man kan rabbla rätterna i sömnen. Nog för att köttbullar är tidlösa, vi gillar köttbullar, men tonvikten ligger ändå på fel århundrade, om man ska vara petig. Historia: Vilken fred det är som avses är en fråga för debatt: freden i Stettin år 1570, ett minne som restaurangen i så fall ärvt av sin föregångare, eller freden i Nystad, 1721, som restaurangen själv tycks tro.

Med klassikerduellen vill Krogkommissionen syna charlataner som lever högt på gamla anor och förstås ännu hellre, hitta någon som faktiskt har förmågan att förvalta arvet genom att förnya.

Premiärduellen står mellan två krogar som båda associeras med vittra herrklubbar: Den Gyldene Freden i Gamla stan som Anders Zorn köpte och donerade till Svenska Akademien när hans stamlokus hotades av konkurs, och Konstnärsbaren i bottenvåningen på Konstnärshuset, där även Konstnärsklubben huserar – en sammanslutning som fortfarande inte tillåter kvinnliga medlemmar, ungefär lika daterad som Frimurarorden.

Låt oss börja med den äldsta och mest anrika av de två, Den Gyldene Freden. Här är det inte fråga om historieätarna – alltså en ambition att iscensätta autentiska 1700-talsrätter i folkbildningssyfte. Det man serverar är i stället typiska 1900-talskrogrätter som är i lika skriande behov av uppdatering som Svenska Akademiens stadgar.

Förrätten gubbröra (130 kr) är förvisso fräsch och ren i smaken. En snyggt placerad äggula pryder den fasta blandningen av sill, ägg och lök på en rund bit kavring, men den har en liten bismak av kylskåpsrest. När verkets stora dillkvist har fallit av och äggulan runnit ut på tallriken är den inte lika aptitlig.

Kostcirkelns gröna tårtbit tycks bortglömd på Freden, där grönt endast tjänar som garnityr – dessvärre ofta malplacerat – som den röda basilikan på Fredens landgång (220 kr). En vacker rätt vid första anblicken men den blir snabbt en besvikelse: en långsmal skiva kavring (!) med en fingerstor, blöt bit kungskrabba, en liten skiva fabriksgravad lax, ett par räkor, lite äggula och syltad lök. Hutlöst.

Råbiffen (230 kr) ser också förförisk ut med sin frivola frisyr av löjrom, anisörter, chips och utsipprande majonnäs men där försvann faktiskt själva råbiffen.

Stället känns impotent. Det är tydligt att Fredens ägare inte förstått att krogen är en del av Akademiens och även Nobelprisets varumärke, föga förvånande i dessa dagar.

Fasanwallenbergaren (260 kr) får nog den gamle bankiren att rotera i sin grav. I stället för originalets nätta bullar av kalvfärs och grädde har en brun svampig sak landat på tallriken, stor och tjock som en amerikansk pannkaka. Den smakar utblandad köttfärs och enbär och är till hälften dränkt i steksmör, till hälften i en alltför reducerad, lite sötsliskig sås och mycket lingonsylt och alltför smörstinn potatispuré bredvid. En riktig vägkrogssmocka.

Läs mer: ”Jag minns hur akademiledamöterna satt och surade”

Rökt skreitorsk (360 kr) är en ordentlig och fin bit fisk, penslad med smör, serverad med vitvinssås och sauterade stjälkar av salladslök – och samma potatispuré som ovan.

Entrecote (380 kr) är en rejäl bit svenskt kött, vid ett tillfälle utan anmärkning, en annan gång av sämre kvalitet, serverad med rödvinssås och pommes. Mycket pengar för lite underhållning. Det gäller även räksalladen (275 kr), med klanderfria spänstiga räkor, tre ägghalvor med krämig gula och några skivor avokado samt nobisdressing.

Husets så kallade clafoutis (120 kr), är inte alls clafoutis (fransk pannstekt äggkaka, vanligen tryfferad med körsbär) utan en torr liten mandelkaka med några hjortron och alltför söt karamellglass. Trist.

På Freden har man i hundratals år ofta druckit hellre än bra, men i dag duger det inte att fronta med Pripps blå och Carlsberg – även om öllistan kompletteras med en och annan ”Bellmansöl” och IPA från Brooklyn. Inte oväntat är den prestigefyllda vinlistan desto mer solid med fokus på den gamla världens klassiska distrikt.

För den som är beredd att öppna plånboken finns ett antal godsaker från Kalifornien att utforska på flaska. Ett onödigt irriterande element är att gäster som beställer på glas aldrig får se vinet hällas upp vid bordet. Ett lågvattenmärke i ett Sverige som för länge sedan förvandlats från brännvinsnation till hobbysommelierernas förlovade land.

Det är alls inte otrevligt att sitta på Freden, de små anrika träborden där tallrikarna knappt får plats lämnar i alla fall utrymme till grannen och gör intima samtal möjliga. Belysningen är därtill barmhärtig och servisen uppmärksam men det räcker inte på långa vägar. Stället känns impotent, helt enkelt. Det är tydligt att Fredens ägare inte förstått att krogen är en del av Akademiens och även Nobelprisets varumärke, föga förvånande i dessa dagar. Klassikerkollen Konstnärsbaren Stämning: Inte alltid så uppsluppen som det kan verka, tydligen. I Andreas T Ohlssons nyutkomna roman ”Sista gästen”, får särskilda omständigheter slutligen en ganska märklig person att lämna krogen till sitt öde. Lokal: Se konsten! Men se upp för att doppa knytblusen i någon annans soppa när du böjer dig fram för att granska penselföringen. Meny: Stabila husmansklassiker med betoning på animaliskt fett. Skomakarlåda, kalops, kalvbräss, entrecote. Samt alibi-vego. Historia: Det har inte alltid gått att bli full på KB, som saknade spriträttigheter i sin ungdom på 1930-talet. Det åtgärdades av den nye ägaren, källarmästare Emil Jansson, som köpte en restaurang till, lade ned den och förde över spriträttigheterna till Smålandsgatan.

Då är det mera nerv och märg på Smålandsgatan. Ibland uppstår det där sköna sorlet som är halva nöjet med ett krogbesök och den som har hand med servisen kan sparka igång en spirituell dialog. Allt som oftast kryper dock en känsla av skådespel på oss, en åldring som försöker leva upp till sitt rykte som ung, vital och lite vild.

Det fanns en tid när Konstnärsbaren på Smålandsgatan var stökig och rökig och knökfull med både konstnärer och konstpublik som förde högljudda samtal om konstens villkor och mening. I dag har många gäster visserligen en fot i kulturbranschen men här är fler mecenater och beslutsfattare än kämpande målare. Adressen är dock attraktiv för stockholmare som rör sig kring Stureplan. KB, som numera drivs av restauranggruppen Stockholms Restauranger & Wärdshus (som även har ställen som Melanders, Ulla Winbladh och irländska puben Southside i sin portfölj), är ofta fullt.

Konstnärsbarens meny erbjuder få utsvävningar och de givna rätterna staplas på varandra: S.O.S, råbiff, isterband, köttbullar, torsk, kalvlever, entrecote, you name it. Samtidigt kastar man in ”gnocchi med mozzarella, tomat, chili och vitlök” (195 kr) som köttfritt alternativ – en rätt som skulle funka fint i en italiensk meny, men som här är fullständigt apart. Att den tid när vegetarianer utfordrades med kolhydrater och smält ost för längesen är förbi, tycks KB ha missat.

Väl godkänt får dock förrätten skagenröra (169/275 kr), en rejäl skopa av fräscha majonnäsrörda räkor med rostat bröd. Laxtartar (165 kr) är en ganska tunn tartar på god och fint tärnad, lättrökt gravad lax med gräslökshack och tyvärr för mycket kapris, på en spegel av onödigt mycket dillolja. Rätten garneras snyggt av forellrom, några blad frisésallad och frasiga, tunna skorpor.

Torskrygg (345 kr) är en slarvigt upplagd lättstekt fiskbit och hackat ägg, räkor, pepparrot som saknar sting samt alltför snålt med skirat smör. När vi ber om lite mer smör, dröjer det så länge innan kannan kommer in att det inte längre är varmt. Även den stekta makrillfilén (215 kr) är en vällagad fiskbit men spenaten till är så salt att den är oätlig.

Efterrätterna bjuder inte på några överraskningar – en crème brûlée (115 kr) levererar vad man kan vänta sig: en bra, rätt tempererad kräm med knäckigt täcke; medan en chokladbrownie (95 kr) är en smakrik bit chokladkaka med kaffeglass med rätta bitterheten i allt det söta.

Det händer att vi blir bortglömda på KB, och vissa vardagskvällar tycks restaurangen underbemannad. En kväll dröjer det innan vi får beställa ens dryck, och servisen är så stressad att svetten synbart rinner och glas går i kras. Annars är det betydligt mer inspirerande att välja dryck tillsammans med servisen på KB än de lite trötta och mer oengagerade kollegorna på Gyldene Freden. På KB är det också en självklarhet att gästen alltid får smaka av vinet innan det hälls upp vid bordet.

KB vinner också den första klassikerduellen. Men vårt samlade omdöme efter tester och omtester är ändå att ingen av dessa duellanter är värd din tid eller pengar. Varken maten eller atmosfären räcker för att motivera den höga prisnivån i förhållande till det man får.

Frågan är hur en klassisk krog bör förhålla sig till sin egen historia och till de rätter som kallas ”krogklassiker”. Traditioner måste få leva och utvecklas men då krävs en stark vilja och viss finess.

Alla traditioner är som bekant inte heller värda att bevara.

Läs fler krogtester