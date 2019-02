LIVS

Adress: Bjurholmsgatan 18.

Tel: 08-452 28 00.

Öppet: Tis–lör från kl 17.

Hemsida: http://livssthlm.com/

Prisklass: Mellan. Visa mer

Det finns nya krogsatsningar som larmar och gör sig till inför premiären. Ofta utan anledning. Och så finns det krögare som väljer att dra igång i det tysta. Livs Sthlm tillhör den senare kategorin. I höstas smygöppnade Livs i diskreta, spartanska lokaler en halvtrappa ned på Bjurholmsgatan när den långlivade kvartersvietnamesen kastade in kökshandduken.

Med undertiteln ”ölbar och matsal” har the new kid on the block betydligt större trendkänslighet – i Stockholm 2019 är det synonymt med ett brett urval av mikrobryggda ölsorter och ambitionen att sätta “säsongens råvaror i centrum”. Knappast revolutionerande, men vem har sagt att alla måste bryta ny mark?

Med en bakgrund på bland annat Babajan har Martin Ljungqvist startat eget ihop med Miriam Bensafiddine. Det visar sig snart att ägarduon vet vad de gör och inte tar sig vatten över huvudet. Källarlokalen har målats vit och fått en högst minimalistisk inredning, med enkla bord och stolar. I köket styr Göran Vestin med tydliga influenser från Tokyo och Paris och ett förflutet från Sushi Sho och Spritmuseum.

Pulpo, 175 kronor. Foto: Krogkommissionen

Menyn består mest av mellanrätter, ett populärt sätt att inbjuda sällskap att dela på maten men också ett grepp som kan bli förrädiskt dyrt. Dessutom ger det köket en ursäkt för att leverera alltför små portioner. En normal varmrätt ska man kunna begära att bli mätt på men en snål mellanrätt kan alltid ursäktas med ett ”vi brukar rekommendera två, helst tre eller flera”.

Hos Livs är dock tilldelningarna inte snåla.

Man kan inleda med snacks, exempelvis en liten assiett aptitretande Valenciamandlar (55 kr) eller sex ostron (135 kr), en fin servering med färska svarta vinbär och ängssyra. Merparten av mellanrätterna serveras ljumma eller kalla. Här finns få verkliga varmrätter att välja mellan, vilket man möjligen kan ha synpunkter på en mörk och kylig vinterkväll.

Tartar på mjölkko (165 kr) är en generös råbiff med rödbeta inarbetat i köttet, som är saftigt, välsmakande och snyggt presenterat, med tunnskuren paprika, grov senap och krossat, smörstekt bröd. Även blåfenad tonfisk (175 kr) är en riklig portion. Fisken är len och fin, skuren i tre millimeter tjocka skivor, och serveras med kapris, grön tomat och blodapelsin, samt strån av ung gräslök. Vid ena tillfället har inte fisken riktigt den fräschör man kan förvänta sig och smakbalansen kantrar åt det syrliga. Här blir krogen offer för sin egen devis att ”en rätt blir inte bättre än råvaran”.

Tonfisk med kapris, grön tomat och blodapelsin, 175 kronor. Foto: Krogkommissionen

Grillad rotselleri (155 kr) är en lagom mjuk och mjäll rotsak i blad av endive, med underbart god portobellosvamp och salva cremasco, en lombardisk, lagrad ost. Smakkombinationen är mycket lyckad, även om endiven blir en smula för dominant.

Svarvad potatis med ägg, ostronskivling och pinjenöt (155 kr) är en rolig idé och smakar gott, men är snarare en hemlagad brunchrätt med gammeldags stekt ägg än en modern krogrätt. Skulle med fördel kunna pimpas med ett tempererat ägg och lök för mer umamismak.

Bättre är ankbröst (175 kr) som kommer i föredömligt saftiga och rosastekta skivor tillsammans med tillbehör som drar åt det sötsyrliga: rödbeta och lök står för sötman medan krusbären är väl sura. Även p ulpo (175 kr) med kikärta, rotselleri och smörslungad spenat är en välkomponerad anrättning även om bläckfisken bjuder lite för mycket tuggmotstånd.

En trio ostar kan väljas som tillbehör eller avslutning, däribland Almnäs Tegel (95 kr), en hårdpressad ost med en grynig karaktär och en lätt sötaktig, nötig smak, som serveras med några lättdressade salladsblad, och passar fint som tillbehör eller avslutning.

Chokladganache med hasselnötter och blodapelsin, 115 kronor. Foto: Krogkommissionen

Chokladganache (115 kr) är en enkel men läcker chokladkräm, som här kommer med hasselnötter och bitar av blodapelsin. Snyggt, och faktiskt fullt tillräckligt. Däremot kan man hoppa över Tarte fine med päron, mandel och grädde som är torr, tråkig och översöt – enda riktiga plumpen i protokollet.

Ett tiotal ölsorter finns på fat, däribland en opastöriserad tjeckisk lager, ipa från mikrobryggerier i Italien, USA och Norge och en hallon-suröl som bryggs exklusivt för Livs. Den frankofila vinlistan är kort, men pigg och funktionell med fokus på södra Frankrike och någon barbera från italienska Piemonte på andra sidan gränsen.

Med en så försiktig image i en källarlokal på Söder, levererar Livs allt man kan begära: maten är vällagad, och ett på samma gång personligt och professionellt bemötande bidrar till att här blir trivsamt att vara. Rätterna är roliga och innovativa men behöver i vissa fall justeras en aning för att få lite bättre smakbalans. Om man lyckas med detta kan det absolut bli läge att slå på stora trumman.

Hos Livs finns uppenbarligen en kompetens som kan bära långt bortom Skanstullshorisonten. Vi blir inte förvånade om konstellationen bakom detta hål i väggen snart kommer att möta en större publik på annan adress. Kom ihåg var du läste det först...

Läs fler av Krogkommissionens tester