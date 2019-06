Loén: Matsalen på Rådmansgatan är liten men naggande god

Just nu: spara 50%

Restaurang Loén Adress: Rådmansgatan 23. Tel: 08-20 99 50. Öppet: Från kl 17, tis–lör. Hemsida: https://restaurangloen.se/ Prisklass: Mellan. Visa mer

Liten men naggande god. Less is more. Kvalitet framför kvantitet. Det finns många uttryck för att hylla det minimalistiska och det gäller inte minst i restaurangvärlden. De flesta av oss går hellre till en liten trång och ombonad krog än en hangarliknande dito med militäriskt drillad personal som ägnar lika mycket omsorg om logistiken som om gästerna.

Men att driva ett mindre etablissemang har också sina utmaningar. Omsättningen blir med nödvändighet lägre och det gäller därför att anpassa insatserna såväl i köket som i serveringen.

Loén på Rådmansgatan kan utan tvekan räkna sig till stans mindre matsalar. Här, där sympatiska Duck & Crab tidigare huserade, har krögarna Nichlas Holmquist och Oskar Larsson bestämt sig för att göra om och göra nytt. Det gör de bitvis med den äran.

Den lilla, intima lokalen har blott en handfull bord, men till skillnad från en del andra små ställen är borden på Loén inte rangligt minimala. Det tackar vi för. De väggfasta bänkarna gör också att det i nödfall går att klämma in ytterligare någon matgäst runt borden.

Menyn på Loén är indelad i snacks, mellanrätter, varmrätter och desserter. Det är inte helt lätt att dechiffrera vad som krävs för en mättande måltid men den kunniga och tillmötesgående personalen guidar säkert fram till en lämplig sammansättning. Det går lika bra att komponera en traditionell trerätters som att beställa in ett urval mellanrätter att dela på kring bordet.

Savoykål, rökt abborre och avrugakaviar, 85 kr. Foto: Krogkommissionen

Redan vid de första ostronen (40 kr), som kommer med en dos av mild salsa på gurka, blir vi på gott humör. Lika glada blir vi av ett blad savoykål som fyllts med en muskotsmakande kräm och små bitar av rökt abborre (85 kr). En centimetertjock prydlig rand avrugakaviar och toppning av dill, gräslök och torkad, riven romsäck av abborre förstärker anrättningens vårkänsla.

Ett alternativ för den som uppskattar avruga, en variant av ”kaviar” från sill, är att ta in en liten burk med 20 gram (290 kr) av det svarta guldet, och avnjuta med trekanter av ljuvligt fluffig, stekt brioche och en matsked smetana.

Indieninspirerade majsbollar med läcker kräm kryddad med malvana masala (64 kr) är en likaledes smakrik rätt men tyvärr har bollarna fått ligga en aning för länge i frityrbadet för att vi ska bli helt nöjda.

Ordningen återställs emellertid redan vid mellanrätterna där konfiterat lammlägg (125 kr) serveras i ljuvligt sällskap av skummig smörsås, forellrom och vit sparris av bästa kvalitet. En riktigt lyckad kombination där det smakrika lammköttet trivs utmärkt tillsammans med de milda tonerna från övriga ingredienser.

Lammlägg serveras med vit sparris i skummig smörsås, 125 kr. Foto: Krogkommissionen

Som säsongen påbjuder kommer sparrisen även igen i en ljummen sallad där både gröna och vita stänglar samsas med morot, grillad isbergssallad och rivna tomater (135 kr), fint förstärkta med en dressing smaksatt med boquerones. Den vegetariskt inriktade kan med fördel också välja pankofriterade champinjoner (115 kr) med späd blomkål, sesamfröströ och krämig aubergine.

Hälleflundra med smörig vitvinssås (280 kr) serveras med olivoljestinn potatiskräm, späda morötter och en näve vongolemusslor. En alls icke oäven kombination, som tyvärr tas ned av att den stadiga fiskbiten fått gå alltför länge för att vi ska kunna ge godkänt. Den Asieninspirerade och mycket prisvärda tonfisken (185 kr) är däremot perfekt stekt och trivsamt omgiven av pak choi, svamp och sesam.

Som avslutning är en rejäl kula pistageglass (40 kr) ett gott alternativ, som serveras på en liten bädd av sött kak-kross. Mäktar man inte mer är kaffegodis – tryffel, kokostopp, hallongrotta – (80 kr) ett prickfritt alternativ. Mer bastant, men ändå fräsch, är den tunna och stjärnanisdoftande rabarbern (90 kr) som flankeras av några petit choux-inspirerade munkar och glass.

På Loén finns endast en handfull bord. Foto: Krogkommissionen

Trots några svackor levererar Loén genomgående spänstig och uppfinningsrik mat med hög ambition och nedtonad pretention. Det märks att krögarna drivs av lust och längtan att utvecklas. Bemötandet i matsalen är både personligt och kunnigt men vi skulle önska ett bättre flöde i serveringen. Som det är nu är väntetiderna alltför långa och tyvärr drar det ned helhetsintrycket.

Mycket fungerar bra på Loén, men det verkar som om man ännu inte riktigt bemästrar när det blir fullt i den lilla matsalen. Vi tror dock att det är ett problem som går att lösa och ger Loén ett högt betyg trots en del plumpar i protokollet.

