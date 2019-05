Misshumasshu: Humörhöjande svensk-japansk mix med självklar pondus

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Misshumasshu Adress: Birger Jarlspassagen. Tel: 08–425 125 50. Hemsida: www.misshumasshu.se Öppet: Mån–tis 11-00, ons-lör 12-01, sön 12-22. Prisklass: Mellan. Visa mer

Adressen är en del av huvudstadens historia. Urvackra Birger Jarlspassagen – som löper mellan Smålandsgatan och Birger Jarlsgatan – invigdes redan 1897. Inspirationen kom från Berlin. Den som i vår tid vandrat genom takhöga Burlington Arcade i Londons Mayfair eller på Passage Jouffroys marmorgolv intill Boulevard Montmartre i Paris vet vilken ambiance dessa rikt dekorerade inomhuspassager bjuder.

Krogkommissionens kommissionärer genar som så många stockholmare gärna genom passagen vid Norrmalmstorg, i dag ett slags tidsmaskin: Här låg till exempel en av landets första biografer i filmens barndom, här hade August Strindberg sin enda separatutställning och här köade på 1970-talet modesvultna svenskar från hela landet för att köpa supertajta V-jeans från Gul & Blå – eller byta frisyr på det svårt hippa Klippoteket. Under 2000-talet lockade designerbutiken Mrs H horder av köpstarka fashionistas.

Birger Jarlspassagens färgstarka historia är en särskild bonus för Adam Dahlbergs och Albin Wessmans nya Misshumasshu. En matsal med asiatiska förtecken (namnet är en japansk synonym till tyskans misch masch för röra eller blandning). Med satsningen bygger krögarduon vidare på sitt välskötta krogimperium med moderkrogen Adam/Albin (Gulddraken-vinnare 2017), matstudion Tvätteriet och Raamen Noodles-kiosken i Teatern vid Skanstull.

Grillad sparris i ponzusås, 105 kronor. Foto: Krogkommissionen

Också Misshumasshu är en restaurang med självklar pondus. Redan de Tokyostrama matsalsmöblerna bryter fräckt med passagens franskinspirerade sekelskiftesstämning. En svensk-japansk upplevelse i tre varianter väntar gästerna: En futuristiskt inspirerad bar med mycket neonkänsla. En avskalad, men intim, matsal med sjuttio sittplatser jämte en take away-service.

Matsedeln är fokuserad på smårätter och cocktails. Tänk fantasifulla drinkar med namn som Fukushima Lightning (115 kr), Cilantro Sour (145 kr) eller sake samt prisvärda spett och sliders (små burgare). ”Lively, diverse, fun. Noodles and whiskey, sliders and sake. Local, global, seasonal, whatever, mix as you wish, come as you are”, sammanfattar ägarna konceptet.

Det är riktigt trångt mellan många av borden, men å andra sidan är serveringen utomordentligt trevlig och uppmärksam.

Vi nappar på den entusiastiska servitörens förslag om en trippel sake (60-75 kr) i orange porslinsmuggar, tre olika sorter ordnade efter kvalitetsnivå. Ett alternativ till måltidsdryck som är mer roligt än minnesvärt.

De många små rätterna passar utmärkt att dela. Just nu imponerar kökets bitigt grillade sparrisar med citrusstark ponzusås (105 kr) höljda i fin ”snö” gjord på torkad wagyubiff. En ljuvlig aptitretare.

Menyns värsting är en munsbit av samma omsusade biffkött, 395 kronor för knappt 100 grillade gram. Galet kostbart, men de absurt marmorerade Kagoshima-bitarna bjuder också på smaker med sällsamt djup.

Tantanmen ramen, 185 kronor. Foto: Krogkommissionen

Direkt beroendeframkallande är Tuna toro (195 kr), tunna skivor av tonfiskens mage med lagrad sojasås och knaprig riskaka som ger fin texturbrytning. En bytta förstklassiga knivmusslor i sällskap av vitlök och ingefära (135 kr) är värd varje sekin. Den smarta serveringen snabbfriterad broccoli (95 kr), husets ponzudopade Guacamasshu (115 kr) och kökets klangrika Tantanmen ramen (185 kr) på grillad shiitake, bönskott och ramslök likaså.

Somligt är mer habilt. Som Dynamite beef slider (135 kr), en mistlig burgare på strimlat kött med kimchi och hamburgerbröd av ordinär kvalitet eller den aningen ofokuserade kombinationen gurka, bläckfisk och sesamdressing (135 kr).

Här finns också några storleksmässigt mer tilltagna rätter som Lemon sole (225 kr). En fint panerad och stekta bergtunga till skuren koriander, pepparrot och kokt ris av mycket god kvalitet, men som inte bjuder på några överraskningar.

Efterrättslistan är kort och effektiv. Mango (115 kr) är en riktig höjdare med frukt av bästa märke i tunna skivor över en sorbetglass gjord av beroendeframkallande yuzu. En större komplexitet rymmer kallskänkens krispiga chokladvariation vässad med brynt smör och glasskula (115 kr). Mycket, mycket minnesvärd.

Mango, 115 kronor. Foto: Krogkommissionen

Till sist: Kom inte till Misshumasshu för att avhandla några hemligheter. Det är riktigt trångt mellan många av borden, men å andra sidan är serveringen utomordentligt trevlig och uppmärksam. Stämningen blir snabbt pratigt uppsluppen. Den japanska hiphopen i högtalarna höjer mungiporna ytterligare.

Trots det exklusiva läget och närheten till många finkrogar med uppdrivna prisnivåer erbjuder Misshumasshu denna vår en imponerande och asiatdoftande meny till högst rimliga pengar.

En riktig humörhöjare, tycker KK.

