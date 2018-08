Torpedverkstan: Mexikanska dofter i marin miljö

Under Krimkriget, vid 1850-talets mitt, blev sjöminorna allt viktigare för flottan. När behovet av förråd och verkstäder för vapnen ökade byggde man ut på Skeppsholmen, där det sedan några år redan låg ett mindepartement. Det blev en anläggning som kom att användas i decennier.

Nu är verksamheten i de vackra husen sedan länge fredlig: örlogsvarvet lades ned 1969 och sedan 1980-talet har kulturverkstäder huserat i kvarteret, som totalrenoverades för omkring tio år sedan. På senare år har också populära restaurang Hjerta mättat många magar.

När krogen nu har bytt ägare och skrud har en pigg doft av mexikansk gatumat dragit in – så har också Kajsa Åkerblom, som är restaurangchef på nyöppnade Torpedverkstan, drivit tapasbar i Mexiko (på hennes meritlista står också Urban Deli, som hon var med att starta).

Den takhöga lokalen har vida glasytor mot vattnet och är en snudd på oslagbar krogadress så här års: den urfina samlingen skutor och ångare och utsikten mot Djurgården, Vasamuseet och Gröna Lund adderar åtskilligt till en sittning på uteplatsen – en tillgång i en klimathavererad tid då parasollerna intill kajen lär stå kvar framåt oktober, minst.

Inramningen fungerar lika bra för andra-dejten-paret, slipslösa advokater i AW-gäng eller barnfamiljen.

Också matsedeln rymmer något för de flesta, till en med huvudstadsmått mätt hanterbar prisnivå. Den nya ägaren Peter Lax har en bakgrund i musikbranschen och har begripit att den rymliga matsalen och hamnplanen utanför också fungerar för evenemang, som reggaeaftnar med levande musik, tequilaprovningar och after-Pride-brunch. Den sortens bonuserbjudanden lär behövas när slask och snö väl gör att en promenad till Skeppsholmen inte känns lika självklar.

Tacos med rimmad rostbiff, salsa, syrad rödlök och chipotlemajonnäs (145 kr för två, 255 kr för fyra). Foto: Krogkommissionen

Personalen är vänlig, men inte alltid tillräckligt uppmärksam när det är fullsatt. Flera av rätterna är snyggt presenterade och väl tilltagna. Två pytsar grovhackad grön respektive röd salsa, milda men inte mesiga, med hemfriterade tortillachips (80 kr) – goda men av onödigt tjockt slag – räcker bra för den som bara vill prata bort någon timme över en Fuller’s Frontier (65 kr) eller någon av cocktaillistans estetiska skapelser.

Husets Hibiscus Pepper Margarita (145 kr) är utmärkt pigg; en sommarbris på vodka, rabarber, jordgubbe, fläder och citron som är lika fräsch som vacker, medan den lite flacka Jalapino på mescal, agavelikör och jalapeno (145 kr) inte är lika övertygande. Alkoholfria cocktails är givetvis ett lika svalkande som välsmakande alternativ.

Fiskversionen av Torpedverkstans tacos är en fullträff, med krispigt friterad, mjäll torsk.

Den långa listan av förrätter ger oftast god utdelning. Grillad majskolv (72 kr) serveras som den ska, med smält ost och pikant sås, och smakar perfekt majskornssött. En servering om två tacos med en rejäl tilldelning tunnskivad rimmad rostbiff av gott slag skulle behövt mer hetta för att påminna om sitt ursprung söder om El Paso. Rätten kommer med majstortilla, repriserade salsor, en lagom dressad kålsallad, syrad rödlök och chipotlemajonnäs (145 kr, fyra för 255 kr). Fiskversionen av Torpedverkstans tacos är en fullträff, med krispigt friterad, mjäll torsk, med i övrigt samma tillbehör, allt serverat separat – vilket inte minst passar yngre, petigare restaurangbesökare.

Flera förrätter kan med fördel delas på flera, eller användas som tillbehör – det gäller till exempel de bakade, blandade betorna (95 kr), som serveras på standardvis med getostackompanjemang, här som kräm, och med frötopping och frisésallad. Det gäller även aguachile de tuna (140 kr) – en generös ranson len tonfisk med syrad rödlök, koriander och avokado.

Bland varmrätterna är kökets lättgravade fjällröding (255 kr) från norrländska fiskevatten det bästa numret just nu. Precis tillagad och i lika enkelt som sublimt sällskap: citronetteslungad färskpotatis, grön sparris, krispig romanescokål jämte fänkål och hyvlad rädisa. Husets tonfisk (270 kr) lyfts från värmen i absolut sista sekunden innan den går in i den gråa torrheten, men serveras med en ovanligt intelligent kokos/koriander-pesto som charmar.

Husets burgare (195 kr) kan man däremot hoppa över, köttet är visserligen av god kvalitet, men inte särskilt kärleksfullt hanterat, utan kommer i en alltför tjock, alltför svart och alltför grovmalen pannbiff. Med kaloririka tillbehör blir hamburgaren i mastigaste laget även för KK:s mesta burger lovers, även om de ger verkstans sötpotatisfries ett plus i kanten.

Pigga sommardrinkar. Foto: Krogkommissionen

På gränsen till kvalmigt mastig är även vitchokladmousse (85 kr), som serveras i stor portion på maräng, och med goda sommarbär på toppen – en efterrätt att dela. En utmärkt avslutning är annars en kula kokosglass (25 kr), som kommer med onödig maräng och några björnbär. En kula chokladtryffel (25 kr) kan också räcka gott och väl till kaffet.

Det lite större sällskap som botaniserar i Torpedverkstans meny upptäcker snart att vissa komponenter återkommer på många tallrikar – salsorna, den syrade rödlöken, majonnäser och maränger. Det förtar helheten och är synd, men är lätt att åtgärda för den som vill. Samma sak gäller bristerna i serveringen. Den trevliga stämningen på Skeppsholmens kaj, kökets ambitioner och råvarorna (också i drinkarna) gör trots detta att betyget, om än med viss möda, når över medel.