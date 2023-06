Djur inpå knuten

Hur lever ekorrar?

Fördjupning.

Ekorrar lever ensamma under större delen av året, utom när ungarna fötts eller under kalla vintrar då de ibland kan dela bo och sova tillsammans för att hålla värmen. Ekorren är polygam.

Ekorrar gillar ihåliga träd och holkar, men den kan också bygga bon av kvistar eller flytta in i övergivna, större fågelbon.