Sånt som slingrar sig

Vilken av låtarna blev en hit för hårdrockbandet Whitesnake?

Run to the hills

Here I go again

We're not gonna take it

Rätt svar!

Fel svar

Whitesnake är ett brittiskt hårdrocksband, som bildades av Deep Purples tidigare sångare David Coverdale. Bandet har splittrats och gjort comeback flera gånger. ”Here I go again” släpptes 1987.

”Run to the hills” är en låt av Iron Maiden, ”We're not gonna take it” är en låt av Twisted Sister och ”The final countdown” är gjord av Europe.