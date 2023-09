Snablar, vilka djur

En fältherre från Kartago är känd för att ha fört 37 elefanter över Alperna. Vad hette han?

Rätt svar!

Fel svar

Hannibal Barkas var fältherre under det andra puniska kriget mellan Kartago och Rom. Han är mest berömd för att 218 f Kr ha tågat från Spanien och via Gallien över Alperna med en stor armé, bland annat bestående av 37 elefanter, för att anfalla romarna norrifrån. Under de följande tio åren besegrade han sedan romarna i flera stora fältslag.