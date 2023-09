Koll på Nya Zeeland

Rugby är Nya Zeelands nationalsport. Vad kallas landslaget?

Team One

All Blacks

Rätt svar!

Fel svar

All Blacks syftar på den svarta dressen och härrör från en turné till bland annat Storbritannien 1905-1906 då uttrycket myntades. I dag kallas laget från den tiden för The originals.

Speciellt för All Blacks är sättet de hälsar sina motståndare inför landskamper; de utför en ”haka” – en traditionell maorisk dansritual som användes före strid.