Vecka 26, 2023. Har du hängt med?

En 80-talslåt av Kate Bush har fått ett enormt uppsving och har nu passerat en miljard lyssningar på Spotify. Vilken låt? Ditt svar: Rätt svar: Running up that hill

Fråga 7

53 % hade rätt

Andra säsongen av uppföljaren till tv-serien ”Sex and the city” är en orgie i förlorade möjligheter, skrev DN:s Helena Lindblad. Vad heter den nya säsongen? Ditt svar: Rätt svar: And just like that 2