Det hände 1926

I tidningen ”Lyckoslanten” startade en klassisk serie 1926. Den hette ”Spara och ...”?

Den moraliska serien som gjordes för Sparbankens tidning för barn blev ett begrepp under många årtionden. Den skrevs och ritades av Birgitta Lilliehöök under åren 1926–1963. Kritiken mot serien riktade in sig på att Slösa verkade ha det betydligt roligare än Slösa, så hur väl budskapet om att spara sina pengar gick hem är omtvistat. En modernare version av serien tecknas sedan 2010 av Lena Forsman.