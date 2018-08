Amalfikusten – matskatter och strandliv

Längs Amalfikusten – från Sorrento i väster till Salerno i öster – är det främst exklusiva Amalfi och Positano som drar. Men det finns en handfull badorter till – som Minori, Maiori, Vietri sul Mare och Praiano – med små stränder eller klippbad, några kvarter med hus, en bunt hotell, en ståtlig kyrka och en myllrande piazza med fik och restauranger. Alltihop inklämt mellan lockande hav och branta berg.

Men ingen av de här orterna är så dramatiska som Positano, där husen – med gula, ockra, vita och rosa fasader om vartannat – verkligen klättrar på varandra från de två sandstränderna och närmare 200 höjdmeter upp. Många trappor blir det under en semester här. Det kan därför tyckas fiffigt att välja ett hotell alldeles vid den största stranden, Spiaggia Grande, men då går man miste om den magnifika havsutsikten högre upp på berget.

Staden Amalfi var för tusen år sedan en riktig stormakt på haven, men i dag kommer inkomsterna från turismen. Amalfi känns mer som en riktig liten stad än bara en turistort – allra helst om man ger sig in i de många vindlande tunnlar och kringelkrokiga gränder som löper ut från stans huvudgata.

Högt ovanför Amalfi ligger byn Ravello. Det går så klart bussar dit men den spänstige väljer i stället trappor och stigar till byn som ligger drygt 300 meter över havet. Glöm inte en rejäl vattenflaska bara, och kameran – utsikten är milsvid.

Amalfikusten är över lag perfekt för den som gillar vandring. Allra mest berömd är endagsturen längs Sentiero degli Dei – Gudarnas väg. Enklast är turen om man startar just i Ravello och slutar i Nocello, varifrån man kan vandra ner till Positano – eller ta bussen. Det går fint att göra turen på egen hand, men med en bra lokalguide får man mycket mer än bara själva vandringen och vyerna. Från stigen ser man ut över havet och den klassiska semesterön Capri. Kanske dags för en dagstur dit med båt i morgon?

1. Ofta instagramad skönhet

Positano

Positano är den badort längs Amalfikusten som oftast syns på bild. Och när man ser stans alla färgglada hus travade på varandra på berget, förstår man varför. Många av de bästa hotellen med havsvy är kämpiga att nå på grund av alla trappor men i hamnen finns bärare som kan hjälpa till med bagage. Positanomode är ett begrepp i Italien – snygga, sköna bomullskläder i somrig stil både för damer och herrar – och ett perfekt val när man vill slinka in på nattklubben Music on the Rocks efter midnatt. Av Positanos två stränder är den mindre och lugnare Spiagga del Fornillo mysigast. Men bara för att den är lugnare saknas varken barer, fik eller restaurang. Hit är det dock lite bökigt att ta sig – antingen via branta trappor från staden ovanför, eller längs den kuperade kuststigen från hamnpiren och huvudstranden Spiaggia Grande.

I staden Amalfi badar man verkligen mitt i stan. Foto: Johan Öberg

2. Utforska ”hemliga” labyrinter

Amalfi

Amalfi är inte lika ansträngande för benen som Positano. Visst klättrar många hus på bergssidan, men det mesta av intresse ligger med bara små nivåskillnader i en trång dalgång. Där nöjer sig de flesta dagbesökarna med det myllrande huvudstråket Via Lorenzo d’Amalfi, med en mix av turistaffärer och Amalfibornas egna affärer som grönsaks- och fiskhandlare, så att den mer nyfikne turisten får Amalfis fascinerande labyrint av trappgränder nästan helt för sig själv. Den solstolstäta stranden är packad sommartid, men ändå mysig och efter en baddag lockar den vackra piazzan framför den ännu tjusigare Doumo San Andrea från 1700-talet. Torget är som gjort för en aperitivo i skymningen. Strax intill ligger den mindre Piazza dei Dogi kantad av gamla hus med tvätt hängande från fönstren och uteserveringar med maximal Lady-och-Lufsen-känsla.

Kusten bjuder på klart hav, dramatiska berg och semesterkänsla. Amalfis supersmala gränder och tunnlar byggdes just så för att vara lättare att försvara mot angrepp från havet. Foto: Johan Öberg

3. Greta Garbos favoritvy

Ravello

Ravello, 335 meter över havet, bjuder på kustens mest storslagna vy. Det tyckte också vår svenska filmlegend Greta Garbo, som våren 1938 bodde i berömda Villa Cimbrone. ”Vissa vill gifta sig och andra inte. Jag har aldrig känt någon dragning till att stå framför altaret”, var Garbos enda budskap till pressen som fylldes av (troligen falska) rykten om romantiska vistelser på Villa Cimbrone med dirigenten Leopold Stokowski. Lyxvillor har byggts i Ravello ända sedan 1100-talet och Villa Cimbriones trädgård med sin oändlighetsterrass är en höjdpunkt för dagens besökare. Nedanför trädgårdens östsida hänger författaren Gore Vidals berömda villa La Rondinaia på stupet. Den är stängd för besök men ska kanske bli hotell. Under sommarens kulturfestival uppträder kulturkändisar på scenen som hänger ut över bergskanten i Villa Rufolos trädgård – sköna toner och superb vy – en finfin kombo!

I Sorrento badar man från små stränder och rejäla badbryggor. Foto: Johan Öberg

4. Bryggdopp och hamnmys

Sorrento

Trängseln är stor på den smala gågatan Via San Cesario på eftermiddagen. Det slickas på glassar, smuttas citronlikör och botaniseras bland lädervaror, mode och vacker lokal keramik – där de fina havsdjuren sticker ut. Intill Piazza Tasso, där Fauno bar är en klassiker, kan man blicka ner i den djupa ravin som förr skyddade staden och där nere finns en överväxt fabriksruin som tagen ur en saga. Sorrento är en av Italiens främsta turiststäder, på en avsats som vid havet som slutar i ett 25 meter högt lodrätt stup. Nedanför finns små sandstränder och badbryggor. När solen börjar sjunka är det dags för en promenad till Marina Grande, fiskehamnen med alla enkla restauranger där det alltid finns plats för en gäst till och borden dignar av grillad fisk, fritto misto och billigt torrt vitt vin från Vesuvius sluttningar.

Sorrentos smala gågator bjuder på trängsel. Foto: Johan Öberg

5. Ö-romantik skapad av en svensk

Capri

Capri har en air av romantik, skapad av otaliga filmstjärnor. Och av svensken Axel Munthe, societetsläkaren som under slutet av 1800-talet byggde sin drömvilla på kanten av ett stup i Anacapri och skrev en av tidernas största bästsäljare: ”Boken om San Michele”. Besök villan för utsikten och den fina trädgårdens skull. Många turister åker också längs den branta kusten till den världsberömda blå grottan. Väl framme byter man till små roddbåtar. Huka er när roddaren sätter fart genom den lilla grottmynningen exakt när dyningarna tillåter passage. Där inne väntar en magisk värld: ett märkligt, intensivt blått ljus – olikt allt annat. Och så sjunger roddarna så klart ”O Sole Mio”. När eftermiddagsljuset är som vackrast töms Capri på dagbesökare och lugnet återvänder. Ta då ett glas vitt vin på Piazza Umberto I och känn romantiken.

Pizzan kommer ju från Neapel så längs kusten är den ett säkert kort när man vill äta lite billigare. Foto: Johan Öberg

6. Världens bästa pizza

Campaniens matskatter

Lokala viner, världens bästa limoncello, lokala pastasorter, den gudomliga fisksåsen La colatura di alici (som gjorts på samma sätt sedan antiken), söta små härliga tomater, kanderade apelsinskal, choklad smaksatt med frukt… det finns många matminnen att ta med hem från Amalfikusten både i väskan och som minnen från måltider på några av kustens restauranger. Prisnivån är snäppet högre här men vill man komma billigare undan finns ju alltid pizzan, som är som bäst just här i närheten av Neapelområdet. På menyerna hittar man mycket fisk och skaldjur där bläckfiskcarpaccio är ett ljuvligt måste, gärna nedsköljd med ett glas vitt vin från Campanien, gjord på den lokala falanghinadruvan. Den sötsugne botaniserar så klart sedan bland alla kakor och kanderad frukt – men i säsong är den färska frukten som saftiga persikor riktigt svårslagen.

Herculaneum, som ligger i en rätt skruttig Neapelförort, begravdes av Vesuvius år 79 och känns i dag som en 2000-årig tidsresa. Foto: Johan Öberg

7. Makalösa antika lämningar

Pompeji, Herculaneum och Paestum