Äventyr i Alperna – utan skidor

Alltsedan 1700-talet har kurbadande turister sökt sig till Gastein-dalen och framför allt till välkända Bad Gastein. Vi bor i stället lite längre ner i dalen, i gulliga byn Bad Hofgastein, där det mesta finns inom gångavstånd. Som till exempel klassiska konditoriet Café Schwaiger med sin soliga uteservering med bergsvyer. Det är svårt att välja mellan allt i tårtdisken, så det bästa är helt enkelt att beställa ett par olika bitar och dela, med finkaffe därtill.

Första kvällen äter vi middag i en stuga en bit upp på berget, Bellevue Alm. Hit går det en gammal enmansstol-lift så man slipper att gå. Tvååringen sitter i mammas knä och kvittrar förtjust under den korta färden. Väl framme lyser gemytet emot oss från utsidan, där röd- och vitmålade fönsterluckor pryder det stocktimrade huset. Mitt i salen sprakar en stor brasa, runtomkring trängs bord och stolar i bås och på små avsatser. Menyn är traditionell med rejäla portioner och ett urval österrikiska viner att välja på. Rustikt och gott. Liftturen ner är behövligt uppfriskande efter den stadiga måltiden (har man tur med snömängden kan man också åka traditionell kälke ner).

Morgonen efter lyser solen från blå himmel och vi är tidigt uppe. Här ska det äventyras! Vi har hört talas om en hängbro högt uppe i bergen och efter lite frågande tar vi kabinliften upp till bergstoppen Stubnerkogel. Här hänger Europas högst belägna hängbro, 2 246 meter över havet. Redan på håll ser hängbron hisnande ut där den sträcker sig mellan två mindre toppar. Det är också både magkittlande och spännande att gå över den, det fnittras av både liten och stor. Mer anslående är ändå utsiktspunkten strax ovanför hängbron. Ute på en specialbyggd platå ser man vida omkring och i uppsatta kikare finns topparnas namn utmärkta. För den småhungrige eller ölsugne finns också en servering i lifthuset.

Vi lunchar dock ett par snäpp ner i Angertal. Bara en kort promenad från skidliften ligger Waldgasthof, en gammal träbyggnad med ett lager tjockt snö på taket, lite som i en gammal handritad Disneyfilm. Viltgrytan smakar utmärkt och vi spanar på förbisusande skidåkare över en kall öl. Vill man bättra på brännan finns ett gäng solstolar strax nedanför uteserveringen, kallare dagar är träbåsen där inne måhända ett bättre val. Missa inte alla (uppstoppade) murmeldjur!

På eftermiddagen känner vi för att värma oss med bastu och bad på den enorma spa-anläggningen Alpentherme i Bad Hofgastein. Barnavdelningen är kul för sällskapets minsta och de stora bassängerna är stiliga med stora glasväggar som bjuder vyer över alplandskapet utanför. Det går enkelt att enkelt simma mellan ute- och inneavdelningarna men det är den stora bastuavdelningen som gör mest intryck. Avslappningsrum, och många sorters bastu med olika temperaturer, luftfuktighet och effekter kan hålla en sysselsatt länge. Favoriten ligger längst bort, kristallsjön och kristallbastun – en bastu med panoramafönster mot bergen och en liten konstgjord och uppfriskande sval sjö för avslappnande simturer. Precis som i Tyskland är det ”textilfrei” och könsblandat i bastulandet, vilket fungerar alldeles utmärkt. Här skolas man i den mänskliga kroppens alla naturliga former från ung till gammal.

Några timmar senare är vi både varma och rena och redo för kvällens hästsläde. Det är lika romantiskt att glida fram genom snötäckt skog ackompanjerat av hästarnas frustande och medarnas vinande. Mitt ute i granskogen dricker vi varmt glühwein och har en omgång snöbollskrig i nysnö innan det är dags vända hemåt. Den lille somnar under fårfällen innan vi hinner tillbaka. Det är heller ingen direkt överdrift att vi somnar innan huvudet landar på kudden några timmar senare efter middag på hotellet.

Dagen efter far vi vidare mot Kaprun, en dryg halvtimmes bilresa från Bad Hofgastein, för nya äventyr. Här hör Gipfelwelt 3000 till stoltheterna, ett höghöjdcenter uppe på berget Kitzsteinhorn. När vi efter tre kabinliftar kommer ut på den specialbyggda utsiktsplattformen är det växlande molnighet men vi får ändå glimtar av den vidsträckta vyn där man vid klart väder har fri sikt mot Österrikes högsta berg, Grossglockner. Utställningen är också spännande. I en gammal gruvtunnel berättas om den historiska brytningen av kristaller, guld, silver och smaragder och om omgivande flora och fauna. Vi avslutar med lunch på restaurangen uppe på toppen – vad passar bättre än traditionella pannkaksvarianten Kaiserschmarrn?

Även i Kaprun finns ett bad- och bastuland, tjusiga Tauernspa, där vi laddar batterierna efter höghöjdsutflykten. Utomhuspoolen är utrustad med en liten bar och där beställningen både tas vid poolkanten och levereras dit, så man inte behöver gå ur det varma vattnet. Att dricka en kall öl i en varm bassäng omgiven av bergen – det är något man minns.

Sista morgonen väntar ett speciellt äventyr som för många är en av de absoluta höjdpunkterna på alpresan. Vi talar om att flyga fritt som en fågel mellan gnistrande bergstoppar. Vi talar om att göra ett tandemskärmflyg. Tidigt på morgonen möter vi vår tandempilot Lois och på vägen upp i kabinbanan ser vi en imponerande örn svepa förbi. Detta är något Lois säger att han bara ser ett tiotal gånger om året, trots att han är uppe på berget i princip varje dag. Det känns som ett gott tecken inför flygturen. Han förklarar också att några av de bästa flygen är just på vintern även om man måste klä sig lite extra jämfört med sommaren.

Vi kliver av uppe på Schmittenhöhe på 2.000 meters höjd och stannar vid en lite brantare sluttning vid sidan av skidpisten. Det är dags att spänna fast selen, ta på hjälmen och lugna nerverna.

”Spring, bara fortsätt springa, rakt ut i luften tills skärmen lyfter oss” säger Lois bakom mig när allt är fastsatt. ”Nu kör vi!”. Och jag springer på i full fart, rakt ut mot ett alplandskap där snön gnistrar i morgonsolen medan den färggranna skärmen slår upp bakom oss. Plötsligt är vi i luften och det blir knäpptyst förutom en lätt susande vind. Det biter i kinderna och jag är glad att jag är varmt klädd.

Utsikten är magisk. Under mina fritt dinglande fötter syns vitpudrad skog och i fjärran en oändlig rad av vita alptoppar. Frihetskänslan är överväldigande och vi flyger under tystnad långsamt nedåt i vad som känns som en timme (i verkligheten är det cirka tjugo minuter) för att mjukt landa på marken. Det är många saker som är värt att uppleva i Alperna, men att flyga mellan topparna måste ändå beskrivas som något långt utöver det mesta i denna Europas mäktigaste bergskedja.