Äventyrligt sportlov i spännande London

London har gott om klassiska sevärdheter som passar alla åldrar, som Tower of London eller en flodkryssning på Themsen. London har också några av världens bästa museer, som i de flesta fall är gratis och som passar tonåringar väldigt bra.

Även på kvällen kan det vara en god idé att ta en flodkryssning på Themsen för att beundra Londons skyline. Foto: Anders Pihl

Natural History Museum har sitt häpnadsväckande blåvalsskelett hängande i taket och en hel utställning med bara dinosaurier, inte minst naturtrogna dockor som rör på sig. Victoria and Albert Museum visar alltid fantastiska utställningar om mode och design. Science Museum handlar om teknik och vetenskap och har en mängd roliga utmaningar, som realistiska flygplanssimulatorer. Just dessa tre museer ligger dessutom praktiskt taget vägg i vägg i Kensington.

När det gäller annorlunda shopping som inte finns hemma brukar de otaliga butikerna och stånden kring Camden Market och Portobello Road Market vara ett säkert kort. För den som gillar serier, science fiction och manga är butiken Forbidden Planet på 179 Shaftesbury Avenue, ett välförsett paradis.

En rytande och rörlig Tyrannosaurus rex i naturlig storlek på Natural History Museum. Foto: Anders Pihl

Här är ytterligare tips på platser som kan intressera ungdomar.

The Sherlock Holmes Museum

Mästerdetektiven Sherlock Holmes verkar ständigt hitta nya fans, och efter nya filmer och den framgångsrika tv-serien ”Sherlock” under 2000-talet är Arthur Conan Doyles skapelse nu hetare än någonsin. Hans museum finns på Baker Street 221B, samma adress som han bor på i romanerna. Byggnaden är dessutom äkta vara, varsamt renoverad och byggd redan 1815. En Londonpolis i historisk uniform med den karakteristiska höga hjälmen välkomnar vid dörren. Det ganska trånga museet ger en autentisk upplevelse av det viktorianska London, och världens största samling av minnessaker relaterade till Sherlock Holmes finns till beskådan. Missa inte heller den talande skulpturen av Sherlock i tunnelbanan, station Baker Street, utgången mot Marylebone. Du hör honom tala genom att skanna en QR-kod med en mobiltelefon.

Den klarröda Arcelor Mittal Orbit är Europas högsta skulptur. Notera den silvriga ”tråden” som rymmer världens längsta rutschkana. Foto: Anders Pihl

Arcelor Mittal Orbit

Vågar du åka världens längsta rutschkana? Innan du svarar ja, tänk på att den startar på 114 meters höjd och slutar nästan rakt nedanför. Rutschkanan snirklar sig runt Arcelor Mittal Orbit som är Europas högsta skulptur, en originell klarröd skapelse som syns från långt håll där den står nära fotbollsarenan London Stadium. Man börjar med att åka upp till toppen där man belönas med fantastiska vyer över London. Nedfärden tar 40 sekunder medan rutschkanan gör tolv varv runt skulpturen. Det stora röret man åker i är bitvis genomskinligt för upplevelsens skull. Boka biljetter i god tid.

I entréhallen till The making of Harry Potter kan man känna sig en smula överfallen av intryck. Foto: Anders Pihl

The making of Harry Potter

En tur till Warner Bros Studios är ett måste för alla Harry Potter-fans. Välbekanta portar öppnas och man träder in i självaste Hogwarts. All rekvisita från filmerna står framme, och visst får man den där speciella ”nypa sig i armen”-känslan när fiktionen blir verklighet. Salarna i Hogwarts, perrongen med tåget Hogwarts Express och Diagongränden är bara några av de miljöer som man vandrar genom. En hel avdelning ägnad åt specialeffekter förklarar tekniken bakom magin. Warner Bros hade säkert kunnat göra något mindre omfattande och dragit in lika mycket pengar, men här sviker man inte fansen. Massor av prylar från filmerna finns med och visas upp. Till sist väntar inte bara den vanliga souvenirbutiken utan en hel liten Harry Potter-shoppinggalleria där i stort sett alla officiella souvenirer finns att köpa, samt kafé och restaurang. Skyttelbussar från tågstationen Watford Junction ingår i entrébiljetten som köps online.

Ingången till Dopamine Land – ett center som vill öka besökarens välbefinnande. Foto: Anders Pihl

Dopamine Land

Om vädret är regnigt och ruggigt längtar man efter något som höjer halten lyckohormoner i kroppen. Dopamine Land är namnet på ett vänligt interaktivt museum som syftar till att öka besökarnas välbefinnande. Museet innehåller tolv rum som vart och ett bjuder på lekfulla upplevelser. Det enkla tilltalet gör att detta passar de allra flesta åldrar. Rummens olika miljöer bjuder på allt från kuddkrig till mysig meditation och spännande ljusinstallationer. Man kan också pröva att äta popcorn inne i en popcornmaskin och simma i ett bollhav. Man kan stanna i det rum man tycker bäst om så länge man vill.

På asiatiska restaurangen Inamo beställer man mat och dryck från interaktiva menyer som finns på klickbara skärmar i bordet. Foto: Anders Pihl

Roliga restauranger

London har gott om restauranger där ett besök snabbt blir en berättelse att ta med sig hem. Inamo har två restauranger i centrala London med bord som är stora klickbara skärmar varifrån man beställer rätterna och som man kan spela spel på medan man väntar på maten. Lost Boys Pizza i Camden är världens enda pizzeria med vampyrtema och serverar mycket goda pizzor med kolsvarta pizzabottnar. På annorlunda och färgstarka krogen Archipelago kan du äta bland annat kamel, känguru och syrsor. Hollywood Bowl at The O2 kombinerar snygga och klassiska bowlingbanor med burgare och milkshakes.

Jack The Ripper Museum

Att Jack Uppskäraren aldrig blev avslöjad har i hög grad bidragit till mystiken kring en av Londons mest ökända historiska brottslingar. På Jack The Ripper Museum får man i rum med tidstypiska inredningar från 1888, möta kvinnorna som föll offer för Jack Uppskäraren. Att gå på guidad tur till några av de riktiga mordplatserna är ett annat sätt att ta del av den kusliga berättelsen om Jack Uppskäraren. Numera finns det åtskilliga Jack The Ripper Walking Tours. Den som vill vara säker på att betala för kvalitet bokar den ursprungliga turen på webbadressen jack-the-ripper-tour.com. Dessa turer leds av expertguider som har skrivit böcker i ämnet.

The London Dungeon

Det är inte konstigt att The London Dungeon har blivit populärt. Stället radar upp de mest kända rysligheterna ur Londons förflutna och gör fängslande och läskiga shower av historierna med hjälp av skickliga skådespelare. Gör dig beredd på att möta tortyrmästare, pestdoktorer, korrupta domare, inlåsta häxor och Jack Uppskäraren själv. Här finns även diverse åkattraktioner och specialeffekter. Man måste dock vara hyfsat bra på att förstå snabbt talad engelska för att få ut så mycket som möjligt av föreställningarna. The London Dungeon har ett mycket bra läge i källaren till London County Hall. Bredvid ligger jättelika pariserhjulet London Eye och det marina museet London Sea Life, mittemot ser man Big Ben. Längs Southbank finns dessutom många prisvärda restauranger.

Go Ape

Go Ape har fem parker i London med omnejd, alla olika. Go Ape handlar om utomhusäventyr av olika slag, som att ta sig från träd till träd via ziplines, klättra i linor och gå på utmanande gångbroar. För den som älskar adrenalinkickar kan Go Ape bli ett perfekt komplement till storstadsupplevelserna i London. Äventyren indelas i olika svårighetsgrader, och för vuxna och barn äldre än tio år finns det mer krävande Treetop Challenge där man måste vara minst 140 centimeter lång. Längsta ziplinen på Go Ape är hela 500 meter. Man kan välja att sätta ihop äventyr av olika karaktär, då det finns exempelvis segwayåkning och jeepturer på menyn.

BFI IMAX

Passa på att unna dig och din tonåring en filmupplevelse som är något allra extra. BFI IMAX vid South Bank nära Waterloo Station har Storbritanniens största filmduk – 26 meter bred och 20 meter hög. Här används den senaste tekniken inom laserprojektion och därför visas extremt högupplöst film över hela duken. Detta möjliggör en känsla av att verkligen vara ”inne” i filmens miljöer. Ljudsystemet med tolv kanaler hjälper till att förstärka det uppslukande intrycket. Som man kan förmoda kör BFI IMAX framför allt den sorts storfilmer som vinner mest på formatet, men även odödliga filmklassiker.

Läs gärna London-reportaget ”Upplev staden med liten kassa”. Och vill du inte åka till London så hittar du våra andra resereportage här.