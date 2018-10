Backstage New York

Först och främst – välj rätt kvarter. För att vara ärlig: att göra som många andra besökare och bege sig till hetsiga Midtown eller att glida runt bland dräkt- och kostymfolket i de opersonliga finanskvarteren sätter inte guldkant på resan. Övre delen av Manhattan har sina museer, en hel del bra krogar, och underbara Central Park, i övrigt gör man rätt i att tillbringa så mycket tid det går i området mellan Canal St och 23rd St. Här finns de roligaste och mest kreativa kvarteren: avspända Meatpacking District, galleritäta Chelsea, fridfulla West Village, shoppingdistriktet SoHo och bartäta East Village.

Ett NY-grundtips är att ta sig an ett grannskap i taget och se till att utforska det till max. Då slipper man massa onödig restid i taxi och på tunnelbana. När man väl är i en stadsdel är det oftast gångavstånd till allt.

Lower East Side – mellan Lower Manhattan och Brooklyn och mellan Manhattan Bridge och Williamsburg Bridge på nedre Manhattan – rekommenderas varmt. Ett trivsamt sätt att ta sig an Lower East Side är följa med på en matvandring. Med fem andra matintresserade turister från olika delar av världen går jag på kombinerad matvandring och historielektion med Urban Oyster. Temat är ”Tenements, Tales & Tastes”, och vi vandrar i forna immigrantgruppers fotspår och lär oss hur italienarna, judarna, irländarna, tyskarna, och kineserna har påverkat New Yorks matscen. Prat varvas med mat.

Första stoppet är kultstället Fried Dumpling (106 Mosco St) mitt i Chinatown. Ett hål i väggen, men ett utmärkt sådant, här serveras perfekt tillagade dumplings. Fem nygjorda klumpar kostar fjuttiga en dollar, och serveras på papperstallrik och äts med plastbestick. Här är enkelt, här finns bara några få sittplatser, men stället är populärt, och Fried Dumpling samlar både foodies och lokalbor.

Vid nästa stopp står knish, potatiskakor, på menyn, och det är på klassiska Yonah Schimmel Knish Bakery (137 East Houston St) de serveras. Den bakade potatismosbullen med olika fyllningar är en traditionell judisk rätt och rakt igenom kosher. New Yorks första knisheria öppnades 1910 av just Yonah Schimmel, i den då judiska stadsdelen runt East Houston Street. På väggarna hänger hälsningar från Woody Allen, Larry David, och skådespelare från såväl Seinfeld som Sopranos. Ännu ett budgetställe, en knich kostar rimliga fyra dollar.

Dessutom finns ett liv också utanför Manhattan. Till exempel är Queens – New Yorks största borough – på frammarsch.

Vi passerar ett par italienska delikatessbutiker, hamnar slutligen på en tysk bar, och får en kort föreläsning om de tyska immigranterna som kom till New York i mitten av 1800-talet. Guiden David Naczyczs bästa NY-mattips är att äta internationellt:

– Japanska ramennudlar, kinesiska dumplings, koreansk bibimbap, och latinamerikanska rätter med skaldjur och frukt. Det är också den typen av mat som är billigast. Gå till små, lokala krogar, där de som bor i grannskapet äter.

Dessutom finns ett liv också utanför Manhattan. Till exempel är Queens – New Yorks största borough – på frammarsch. Queens är stort, utspritt och lite svåröverblickbart. Här ligger två av New Yorks tre flygplatser. Enligt Guinness Rekordbok är Queens världens mest mångkulturella plats. Ungefär hälften av de två miljoner invånarna är födda i ett annat land än USA. Ett tunnelbanetåg viner förbi ovanför huvudet. Tunnelbanerälsen är upphöjd på stålbalkar ovan mark, och tunnelbanan – nummer sju – kallas ”International express” för att den dagligen transporterar så många olika nationaliteter.

Denna multikulturella smältdegel passar förstås också för en matvandring. Jag hänger på en mor och en dotter, som kör guidning ihop i företaget Cititrek. Fokus är Jackson Heights, där framför allt Latinamerika och Asien är välrepresenterat. De tibetanska och nepalesiska restaurangerna ligger så tätt att området kallas Himalayan Heights. Här finns också Little Manila och Little India. Butiker som erbjuder färgglada saris ligger vägg i vägg med matbutiker som säljer säckar med lök och ris på kilomått. Nepali Bhanchha Ghar är en pålitlig nepalesisk familjekrog där främst nepaleser äter. Jag provar en Chicken Thali som smakar som att jag vore i Kathmandu. En bit bort ligger också Phayul, en bra tibetansk krog. På Al-Naimat testar vi pakistansk och bangladeshisk mat, och till sist hamnar vi på Roosevelt Avenue som kantas av sydamerikanska restauranger. Ännu en Queens-krog värd att nämna är Xi’an, egentligen en krogkedja av mindre format, och vars original finns i just Queens. Bra nudlar och kryddiga sallader.

MoMA PS1, en av de största och äldsta konsthallarna i USA för samtida konst, och MoMA:s alternativa filial. Foto: Shutterstock

Innan jag lämnar Queens passar jag på att titta på MoMA PS1, en av de största och äldsta konsthallarna i USA för samtida konst, och MoMA:s alternativa filial. Det ligger i en gammal skolbyggnad i Long Island City, grundades 1976, och är sedan år 2000 knuten till MoMA. Jag gillar framför allt bokhandeln, med bra och stort urval av konst- och kulturböcker.

Jag fortsätter på temat guidade turer. Den här gången vill jag lära känna områdena Brooklyn Heights och DUMBO bättre. Tidigare har jag gjort som de flesta andra: hastat genom Brooklyn Heights med strandpromenaden som bjuder på utsikt över Manhattans skyskrapor i sikte. Nu stannar vi i stället vid 1800-talsarkitketuren – de välskötta brownstonefasaderna och gatorna som kantas av träd. Brooklyn Heights är en välbärgad stadsdel. Området kallas Amerikas första förort, men nu är här gentrifierat, ”upscale”, sammanfattar guiden. Pittoreska DUMBO, vid East River, fick sitt namn för att det ligger ”Down Under the Manhattan Bridge Overpass”. Det är som en liten stad i staden. De gamla lagerlokalerna och vindsutrymmena har renoverats och här ligger numera små butiker, gallerier och restauranger.

Bushwick, stadsdelen Williamsburgs lillasyster, är ännu ett trevligt område i Brooklyn. Men med en helt annan karaktär. Bushwick är rätt utbrett, men det mesta händer runt gatorna Morgan Avenue och Jefferson Street. Här finns bra vintagebutiker och oftast roliga konstutställningar. Och här ligger mytomspunna Roberta’s (261 Moore St) som har utsetts till en av de bästa pizzeriorna i stan, och där Hillary och Bill Clinton brukar äta. De vedugnseldade pizzorna toppas av grönsaker från trädgården på det egna taket. Inrymt i en gammal fabrikslokal, och ofta kö utanför dörren.

Värda ett besök är också Brooklyn Botanical Garden (990 Washington Ave) – en grön oas med både japanska körsbärsträd och en stor rosenträdgård, samt Brooklyn Museum (200 Eastern Pkwy) – med fyra våningar konst. Sist, rekommenderas Smorgasburg och Brooklyn Flea – matfestival och loppmarknad i ett. Projektet började i liten skala, men växer sig bara större och större. Senast jag var här var matavdelningen mer spännande än vintagekläderna, men det växlar. Äger rum varje helg – utomhus på sommaren, och under tak på vintern. Kolla www.brooklynflea.com för aktuell adress.

***

Woody Allen spelar klarinett. Foto: Anna Wahlgren

Woody Allen spelar klarinett

1. Varje måndag, under några vår- och höstmånader, står han där med sitt jazzband och sin klarinett. Woody Allen alltså. Sen tio år tillbaka uppträder han på Café Carlyle, på bottenvåningen i legendariska Carlyle Hotel. Innan dess spelade han i 25 år på Michael’s Pub, men sedan slog stället igen i slutet av 90-talet.

Hovmästaren välkomnar mig som om jag vore en kär gammal vän och för mig till bordet. Biljetterna är eftertraktade, jag köpte min flera månader i förväg. Och den var inte gratis. Dessutom ratade jag den något billigare barbiljetten och bokade bord för middag, och hamnar bredvid ett kul New York-par. Vi äter och pratar, och efter ett par timmar glider Woody Allen plötsligt förbi mitt bord med en sliten läderväska i handen. Han går fram till scenen, hälsar på de andra bandmedlemmarna och plockar klarinetten ur väskan. Det är inte ens 30 bord i rummet och allt är väldigt intimt. Det är en ytterst informell spelning, mer som några kompisar som jammar ihop. Den ikoniska regissören känns avspänd, publiken ägnar han dock inte en blick, men han skämtar med sina bandmedlemmar i Eddy Davis New Orleans Jazz Band. Efter knappt två timmar smiter Woody Allen ut samma väg som han kom och jag fortsätter att dricka Dry Martini med New York-paret.

Carlyle Hotel är en upplevelse i sig. Det är ett legendariskt Manhattanhotell, som slog upp portarna på 1930-talet, och är byggt i art déco-stil. Här sägs prinsessan Diana, Michael Jackson och Steve Jobs ha delat hiss, och här lär också prins William och Kate Middleton ha checkat in.

En biljett kostar cirka 1.400 kronor, dessutom måste man äta för minst 600 kronor per person. Plats i baren kostar cirka 1.000 kronor.

Hitta hit: 35 East 76th St.

Grand Central Oyster bar har serverat ostron i den pampiga hallen på Grand Central Terminal i över 100 år. Foto: Shutterstock

Ostron à la Chelsea Market och Grand Central Station

2. Chelsea Market är den stora matgallerian, inrymd i ett gammalt tegelhus i Meatpacking District. Chokladstånd, ekologiska grönsaker och pittoreska presentbutiker blandas med små konditorier, restauranger och snabbmatsställen. För den som behöver en shoppingpaus rekommenderas ostronbaren Cull & Pistol – mitt i saluhallen. Här serveras pålitliga drinkar, olika slags ostron och pinfärsk hummer. För den som är ostronsugen och befinner sig mitt i smeten är New York-institutionen Grand Central Oyster Bar ett bra alternativ. Restaurangen, på bottenvåningen i den vackra centralstationen, har serverat ostron i över 100 år.

Hitta hit: Chelsea Market, 75 9th Ave. Grand Central Oyster Bar, 89 E 42nd St.

Takbaren på The Standard hotel har både utsikt över stadens skyline och välblandade drinkar. Men i jeans och gympaskor göre man sig icke besvär! Foto: Anna Wahlgren

En drink med utsikt

3. I staden där skyskraporna reser sig högt ovan marken är det aldrig långt till en takbar. Tillsammans med Bangkok är New York världens bästa stad när det kommer till rooftopbars. En välblandad cocktail med utsikt över stadens skyline är väl så mycket Manhattankänsla det kan bli. Top of the Standard i svenskfavoriten The Standard Hotel i Meatpacking District är flott, stilren och lyxig. Tänk jazzmusik, välblandade drinkar och stiliga människor. Gå gärna hit i solnedgången, då lokalen badar i ett gyllene sken. Lämna sneakers och jeans hemma – första gången jag går hit blir jag stoppad i dörren för att jag är för nerklädd. Utomhusbaren Le Bain, på hotellets tak, håller sommaröppet. Yngre publik, bra DJ:s, gräsmatta i plast, swimmingpool en trappa ner och en helt magnifik utsikt. Drick passionsfruktsdaiquiri och mingla på hög nivå. Åldersgräns 21 år.

Gansevoort Hotel, också i Metpacking District, har en takbar med pool och utsikt över Manhattan skyline och Hudsonfloden. Mysig och laidback är takbaren La Piscine, på taket på Hotel Americano. 230 Fifth är en av New Yorks största och mest kända takbarer – utsikt och drinkar, håller öppet året om. Populära Gallow Green bjuder på vy över Hudsonfloden, gröna växter och drinkar kategoriserade efter spritbas.

Hitta hit: The Standard, 848 Washington St. La Piscine, 518 W 27th St. 230 Fifth, 230 Fifth Ave. Gallow Green, 542 W27th St.

Fluffiga pannkakor med lönnsirap bör ingå i en riktig brunch. Foto: Shutterstock

Samla kalorier på en klassisk diner

4. Lite barsk service i kombination med en sympatisk ”alla är välkomna”-atmosfär. Dåligt tålamod med gäster som segar med beställningen, men en otidsenlig och skönt tillåtande attityd till fett och kalorier. En inredning som ser ut som den alltid har gjort, och otidsenlig kaloritung mat à la våfflor med lönnsirap, hårt stekt bacon och rejält tilltagna hamburgare.

Inget är så new yorkigt som att äta frukost/lunch/middag på en klassisk diner. Generösa öppettider, och personal som inte bryr sig om man beställer äggfrukost på kvällen, eller en redig stek på morgonen. Det enda man kan vara säker på är att man kommer att vara garanterat mätt en bra stund framöver.

La Bonbonniere i West Village är just detta. Här är slitet, stökigt och alltid mycket folk, och stället har sett likadant ut sedan urminnes tider. Dessutom en kändisfavorit – såväl bortgångne skådespelaren James Gandolfini som brittiska Vouge har haft stället på sin favoritlista.

3 Star Diner är en annan pärla, där folket i grannskapet käkar sin frukost. Att äta frukost på en diner är för övrigt en bra deal. Ett par ägg, toast, bacon, kaffe och juice kostar fem sex dollar, och är bra mycket mer underhållande än en internationell hotellfrukost.

Hitta hit: La Bonbonniere, 28 8th Ave. 3 Star, 1462 1st Ave.

5. Lyssna på New York-filharmonikernas repetitioner, ”open rehearsals”. På förmiddagen (repetitionerna börjar 9.45), inte samma stämning, men till en bråkdel av det vanliga biljettpriset, dessutom en möjlighet att se hur orkestern arbetar. En biljett kostar 190 kronor. Hitta hit: 10 Lincoln Center Plaza. Gospelbrunch i Harlem 6. Svenskkocken Marcus Samuelssons restaurang Red Rooster har fått mycket uppmärksamhet. Många missar dock att krogen kör gospelbruncher i Ginny’s Supper Club i källaren, på söndagsmorgnarna. Fantastisk sång och musik i kombination med soulfoodklassiker som cheddar- och spenatomelett, kycklingvingar och pannkakor med sirap. Amerikansk comfort food när den är som bäst. Inget för den som går på diet, däremot en söndagsmorgonnjutning som typ smakar som soul låter. Populärt, så boka bord i förväg. Om det är fullt – leta upp annat ställe, i Harlem kryllar det av restauranger som serverar soulfood. Hitta hit: Ginny’s Supper Club 310 Lenox Ave, Harlem.

Karaktäristiska brownstone-hus i West Village som är ett område i den västra delen av den mer kända Greenwich Village på sydvästra Manhattan. Foto: Shutterstock

7. Parisvibbar, låga hus och gator kantade av träd. Stadsdelen West Village är en favoritstadsdel och synonym med ”vinbarer”. Slink in, beställ ett favoritvin och en charkuteritallrik, insup atmosfären och spana på folk. Många bra viner säljs på glas. I West Village finns också de mysigaste fiken. Milk & Cookies är ett minnesvärt bageri, undangömt på en av de små sidogatorna, känd för sina brownies. Hitta hit: Milk & Cookies, 19 Commerce St.

Ett av New Yorks två stora basketlag, New York Knicks, har Madison Square Garden som hemmaarena. Foto: Shutterstock

8. New York har två stora hemmalag i basketligan NBA. New York Knicks är mest känt. Det är stans största basketlag med Madison Square Garden som hemmaarena. Barclays Center i Brooklyn är hemmaarena för Nets. New York Knicks och Brooklyn Nets är förstås ärkerivaler, och när de båda lagen möts kallas matcherna: ”Clash of the Boroughs”. Netsbiljetterna är ofta billigare och lättare att få tag på. För båda lagens matcher gäller dock att boka biljetter i god tid. Hög stämning, korv och läsk – basket är klassisk NY-kultur, och man behöver knappast vara ett inbitet basketfan för att ha behållning av en NBA-match. Basketsäsongen pågår mellan oktober och april. Hitta hit: Madison Square Garden, 2 Penn Plaza. Barclays Center, 620 Atlantic Ave.