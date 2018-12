Få gör jul så juligt som tyskarna och resorna till julmarknaderna i norra Tyskland är många från Sverige. I de mindre städerna handlar det om månghundraåriga traditioner med marknader på korsvirkestorg, och det är fint så. Väljer man som vi i stället att fara till Berlin bjuds det dessutom på annorlunda varianter. Tysklands huvudstad är kanske Europas mest alternativa storstad och skiljer sig rejält från resten av det ordningsamma landet – tyskarna själva muttrar ibland luttrat om huruvida Berlin är en huvudstad eller en gigantisk konstinstallation. Ett tydligt exempel är den nya stora flygplatsen som skulle ha invigts 2011 men som ännu inte är i gång.

När vi anländer till Berlin sent en fredagseftermiddag är det således till betongsunkiga Tegelflygplatsen, som förvisso ligger ganska nära centrum, Mitte som det heter här. Julen är redan i början av december i full fart med alla glittrande ljusdekorationer och bakom nyrenoverade och rosafärgade Staatsoper springer vi på vår första julmarknad. Den är liten men väldigt gullig, med väl valda stånd som smyger sig längs med Katolischen Kirches höga väggar. Små och stora granar är generöst utströdda här och var och pyntade med kulörta lampor, i en öppen bod sitter en tvåmannaorkester och spelar klassiska stycken. Vi väljer länge mellan tiotalet olika sorters glühwein med eller utan ”schuss” (det vill säga starkvaror). Mat finns det också och generellt är det en mycket god idé att förlägga lunch eller middag på en marknad.

Artikelförfattaren Anna W Thorbjörnsson njuter en mugg varm dricka – kanske med extra ”schuss”. Foto: Marko Wramén

Styrkta och uppiggade promenerar vi vidare bort mot vad som många anser vara Berlins vackraste julmarknad, den på Gendarmenmarkt. Även om den besöks av väldigt många turister så är den ändå fin, omgiven av upplysta byggnader och med en enorm julgran mitt i. Här hittar vi kvalitetshantverk och julpynt av det mer avancerade slaget. Och så klart ännu mer glühwein.

Har man mer tid och är ute efter något riktigt pampigt är julmarknaden vid slottet Charlottenburg både elegant och känd för sitt matutbud. Bakom marknaden bildar slottet en fond och extra juligt blir det med den lilla kör som trots kylan oförtrutet bjuder på julvisor. En imponerande stor snurrande julkrubba tronar i ena hörnet av marknaden och det är proppfullt av lokala som skålar och skrattar. I slottets orangeri strax bredvid huvudbyggnaden bjuds under december också på julmusik av det riktigt klassiska slaget, med stråkar och sång som huvudnummer.

Utbudet är stort av udda prylar på den lätt alternativa marknaden Weihnachtsrodeo im Kühlhaus. Foto: Marko Wramén

Men Berlin hade inte varit Berlin om det inte var för allt det alternativa och givetvis finns det också alternativa julmarknader. Klunkerkranich är klubben som ligger högst uppe i ett parkeringshus med utsikt över staden och tv-tornet. Den egna julmarknaden bjuder på veganska grytor, konstinstallationer och en jättelik pysselhörna för de små – men kanske är det ändå läget som är det roligaste.

Staden är känd för sina många designer och året om kan man besöka ett antal olika designmarknader, utmärkta platser att fynda prylar med lokalt ursprung. Till jul går vi därför gärna till Weihnachstrodeo im Kühlhaus, en stor marknad i en gammal industrikåk i fyra plan. Här är det kö in redan vid öppningstid och som på ett par andra marknader är det också inträde på ett par euro. Har man tid är det värt det för utbudet är stort och udda, intressant utformade lampor, smycken och kläder. Här är publiken betydligt yngre än på de klassiska marknaderna och det är många olika språk som surrar i luften. Mest folk är det vid gin och tonic-baren och framför killen som säljer lokal mikroöl. Snabbmat i form av food trucks finns för den hungrige och som allt annat på marknaden är även den långt från traditionellt jultema.

Är man ute efter alternativa julklappar kan Urban Industrial vara värt ett besök. I en gammal biograflokal i Kreuzberg säljs allt från neonbokstäver till skolstolar. Foto: Marko Wramén

Är man ute efter alternativa julklappar rekommenderar vi också ett besök på Urban Industrial. I vad som ser ut att vara en gammal biograf ryms bland annat mängder av gamla neonbokstäver, några så stora att de upptar en halv vägg i ett normalt vardagsrum. Slitna skolbänkar, gymnastikredskap, industrilampor och metallbord. Vi föll direkt för en gammal stationsklocka som i ett tidigare liv suttit på en okänd perrong i öst. Dess visare har visserligen för evigt stannat på kvart över fyra, men vad gör det när både formen och den lätt begynnande rosten på klockan bara känns så rätt.

Om alternativt är Berlins signum så är inget besök i denna stad komplett utan en barrunda. Efter att ha tittat in på Markthalle Neun i Kreuzberg som återkommande levererar gastronomiska höjdpunkter i street-foodtappning (håll utkik efter deras sötsaksmarknad under advent) landar vi fint på gulliga lilla baren Vögelchen. Udda stolar, dämpad belysning, gammaldags möbler och självklart uppstoppade fåglar gör att vi sitter länge och bara låter tiden gå i sällskap av goda och prisvärda cocktails.

I Mitte ligger Deutches Historisches Museum som visar tysk historia i ett brett perspektiv. Här kan man möta både medeltida riddarrustningar och propagandamaterial från andra världskriget. Foto: Marko Wramén

Blir det för mycket av allt det juliga (eller om det bara känns som att intensivt nattliv behöver balanseras upp med lite kultur och historia) är Berlin också staden med de många spännande museerna. Utmärkta Deutsches Historisches Museum i Mitte visar Tysklands långa historia i brett perspektiv i sin fasta samling. Här finns både medeltida riddarrustningar, en mängd historiska möbler liksom exempel på 1900-talets omfattande politiska propaganda. Den moderna tillbyggnaden ett snäpp in från huvudentrén har återkommande temporära utställningar som på ett välgjort sätt fångar upp mer samtida politiska händelser och frågeställningar.

Har man barn med på resan är det naturhistoriska museet Naturkunde ett självklart val – både stora och små blir imponerade av världens högsta dinosaurieskelett, en mer än tolv meter hög Brachiosaurus. Man har också vunnit priser för sina uppstoppade djur och i ett avskilt rum står tusentals glasburkar innehållande konserverade vattendjur, bland annat hammarhajar. Lika läskigt som spännande!

Livet bakom muren ur ett vardagsperspektiv kan man få en känsla av på museet Alltag in der DDR. Foto: Marko Wramén

Ett mindre museum som visar livet bakom järnridån ur vardagsperspektiv är museet Alltag in der DDR, i ett hörn av Kulturbrauerei. Välgjort och befriat från all sorts öst-nostalgi visas vardagen med hjälp av fotografier, prylar och filmer. Vi gillar speciellt Trabanten som står uppställd med det tältkit som fanns att köpa till och som enligt den autentiska informationsfilmen sätts upp på bilens tak med ett par mycket enkla handgrepp.

Kulturbrauerei har för övrigt också en julmarknad, direkt utanför museet är bryggeriets innergård fylld med matstånd, ett litet tivoli och i en jurta, ett tält som traditionellt använts av nomadfolk i bland annat Sibirien kan man ta en paus och i lugn och ro smutta på en kopp äppelmust. Kallt som i Sibirien är det kanske inte ute, men inne i jurtan vid den varma kaminen känns julen väldigt nära.

Marknaden vid Kulturbrauerei ligger stämningsfullt på en innergård alldeles nära museet Alltag in der DDR. Foto: Marko Wramén

1. Alltag in der DDR, 2. Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei, 3. Kollwitzplatz ekomarknad, 4. Hotel i31, 5. Museum für Naturkund, 6. Deutsches Historisches Museum, 7. Nostalgischer Weihnachtsmarkt am Opernpalais, 8. Weihnachts Zauber Gendarmenmarkt, 9. Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg, 10. Vögelchen, 11. Markthalle Neun, 12. Urban Industrial, 13. Klunker­kranich, 14. Weihnachtsrodeo im Kühlhaus.

Pampigt, eko-tema, industriprylar, barnvänligt och småskaligt – i Berlin finns det en julmarknad för alla Så såg vardagen ut i DDR På museet Alltag in der DDR berättar man om livet bakom muren med massor av föremål, bilder och filmer. Knaackstraße 97, Kulturbrauerei. www.hdg.de/museum-in-der-kulturbrauerei Julen runt på tallriken Internationella och högklassiga matmarknaden i Kreuzberg har öppet året om, men laddar upp extra inför jul. Varje helg i advent är det mat på jultema eller sötsaksspecial. Eisenbahnstraße 42/43. www.markthalleneun.de Barnvänligt Kulturbrauerei bjuder på familjeaktiviteter och ett brett utbud av julmat. Missa inte att dricka något värmande i den mysiga jurtan. Sredzkistraße 1. www.lucia-weihnachtsmarkt.de Eko-jul på Kollwitzplatz Söndagsmarknaden på Kollwitzplatz klär sig i julskepnad under advent, som alltid med eko-tema. Wörtherstrasse. www.grueneliga-berlin.de Hotell med praktiskt läge Hotel i31 är ett modernt designhotell ett stenkast från Museum der Naturkunde och med bra förbindelser till resten av Berlin. God frukost. Dubbelrum från cirka 1.000 kronor/natt. Invalidenstrasse 31. www.hotel-i31.de Dinosaurier och hajar Museum der Naturkunde är spännande för stora och små. Invalidenstraße 43. www.naturkundemuseum.berlin Välgjort om historia Tyskland dominerar Europas 1900-talshistoria. På Deutsches Historisches Museum lär du dig mer. Unter den Linden 2. www.dhm.de Lokala designer och mikrobryggd öl Berlinig design, sköna grafiska tryck, modernt hantverk varvas med lokal mikrobryggd öl och streetfood på Weihnachtsrodeo im Kühlhaus. Luckenwalderstrasse 3. www.weihnachtsrodeo.de Mysigt och småskaligt Småskaligt, stiligt och gulligt smyger sig den lilla julmarknaden mellan pampiga husväggar nära operan. Bra alternativ till de större marknaderna. Nostalgischer Weihnachtsmarkt am Opernpalais Hinter der Katholischen Kirche 1 (bakom den katolska kyrkan). Vid St Hedwigs-katedralen. www.weihnachteninberlin.de Pampigt på Gendarmenmarkt Omringad av majestätiska byggnader anses Gendarmenmarkt av många vara Berlins vackraste torg. Stämningsfullt elegant är det också på den årliga julmarknaden, en av de mest populära i Berlin. Var beredd på inträdesavgift och busslaster med turister, men också hantverk av hög kvalitet. Gendarmenmarkt 2. www.weihnachteninberlin.de Ett glas på Vögelchen Blir det mycket med all jul, så stick emellan med en drink på en av alla bra barer i Berlin. Testa gulliga Vögelchen. Eisenbahnstraße 6. www.birdstoldme.blogspot.se Annorlunda klappar Garanterat unika klappar hittar man på übercoola Urban Industrial, fullt med industriprylar, gigantiska neonbokstäver, slitna skolbänkar och gymnastikredskap. Hasenheide 13. www.urban-industrial.de Julmarknad på toppen av ett P-hus Baren och klubben Klunkerkranich bjuder på milsvid utsikt från toppen av ett P-hus. Betongigt och alternativt. Karl-Marx-Strasse 66. Gå in i gallerian och ta hissen till plan 5, gå sista våningen upp marknaden. www.klunkerkranich.de Visa mer

Varm dryck av olika slag – äppelmust med påhittiga kryddningar och glühwein i fler smaker – finns att upptäcka på varje tysk julmarknad med självaktning. Foto: Marko Wramén