Charmiga boenden värda en omväg

Campa lyxigt och sov bland vinrankorna på Arilds vingård på vackra Kullahalvön. Foto: Marko T Wramén
Johan Båge häller upp Bubbel, ett mousserande vitt vin, i glasen på Arilds vingård. Foto: Marko T Wramén

Glamping och härodlat

Arilds vingård

Det är i mitten av maj och på svindlande vackra Kullahalvön en halvtimme norr om Helsingborg, står vinrankorna i rad på rad kring Arilds vingård. Paret Annette och Jonas Ivarsson planterade de första rankorna 2007 och den första skörden plockades 2010. I dag gör man flera viner men den fina gamla Skånegården rymmer också restaurang med stor uteservering, 22 hotellrum och 22 glampingtält (lyxcamping).

Det är tälten som drar, men först blir det mat och vin i restaurangen. Vi börjar med ostar och charkuterier från Bjäre tillsammans med gårdens mousserande vin. Huvudrätten är superlokal – lammfärsbiffar på lamm som betat mellan rankorna och husets rosévin i två varianter. Ljuvligt!

Efter middagen drar vi oss tillbaka till tälten som står vackert mitt bland vinrankorna. Inuti väntar en bekväm dubbelsäng med tjocka täcken, mattor, stolar och bord, läslampor och kontakter och en liten värmare för kyliga kvällar. Centralt finns duschbås och rustik tvättränna utomhus samt toaletter inomhus. Vi borstar tänderna i det fria och går och lägger oss i tältet alltmedan fåren bräker precis utanför.

Morgonen efter vaknar vi till fågelkvitter – här är vi mitt i naturen med böljande fält åt ena hållet och lövskog åt det andra.

arildsvingard.se

Carlstens fästning. Foto: Marko T Wramén

Fängelsehålor och vackra vyer

Carlstens fästning

Högsommaren är här och vi har tagit oss ut till ön Marstrand i Bohusläns södra skärgård. Från färjan promenerar vi uppåt genom den pittoreska trästaden med vackert utsmyckade villor från förra sekelskiftet. Målet är massiva Carlstens fästning som vakar överst på den klippiga ön. Den byggdes efter freden i Roskilde 1658, när Bohuslän och Marstrand blev svenskt, till skydd för hamnen och den del av den västsvenska flottan som förlades här. Efter att ha fungerat som både försvarsfort och fängelse är Carlstens fästning numera öppet för besökare.

Det går bra att promenera runt på egen hand, men vill du höra berättelserna om Lasse-Maja och andra berömda fångar så kan du boka en guidad tur. Det som inte alla känner till är att det också går att sova över i fästningen. När portarna stängs vid dagens slut blir vi kvar med egen nyckel. Det som förr var fängelseavdelningen för officerare är numera omgjort till hotell. Här finns alla bekvämligheter, och den historieintresserade kan även beskåda fästningens samling av svärd och annan utrustning som pryder korridoren utanför hotellrummen. Frukosten serveras inne på en vacker lummig fästningsgård med fågelkvitter. Men mest speciellt är ändå att gå runt bakom murarna på kvällen, när det är tyst och lugnt. Vi går ensamma över gamla vallgravsbryggor och spanar in i fuktiga fängelsehålor. När solens strålar sakta är på väg att försvinna letar vi oss upp i en brant stentrappa till taket på den centrala bastionen, i sällskap med var sin kall öl. Utsikten här uppifrån över kobbar, skär och fyrar i fjärran är både historisk och makalöst vacker.

carlsten.se

De gamla personalbostäderna vid Tjolöholms slott fungerar i dag som semester­bostäder. Foto: Marko T Wramén

Sockersöta trähus

Tjolöholms allmogeby

När vi anländer till Tjolöholm är det mitt i smällkalla vintern och allt är täckt av ett decimetertjockt lager snö. Tjolöholms slott ligger vid havet, 40 minuter söder om Göteborg. Det är en märklig men vacker historia, byggd i engelsk stil 1904 av den svensk-brittiska familjen Dickson och med välbevarade interiörer från Liberty, det anrika varuhuset i London. Men vi är här för allmogebyn – de mer än hundra år gamla och omsorgsfullt renoverade personalbostäderna på godset som i dag fungerar som semester­bostäder. Det är sockersöta trähus med vita knutar, trädgårdar och staket. Vi hämtar nyckel och kliver in i Ryktare Bengtssons stuga, namngiven efter Anders Petter Bengtsson och hustrun Anna Gabrielsdotter som var husets första hyresgäster år 1903. Det är nästan som att vi ska sova i en Carl Larsson-målning, med inredning i allmogestil. Från tamburen går vi först in till höger och möts av fint allrum med bänksoffor som kan förvandlas till enkelsängar, matbord och kök med både vedspis och elspis. På andra sidan ingången ligger sovrummet som med sin himmelssäng och kakelugn är väldigt romantiskt. Längst in finns ett snyggt badrum med dusch och golvvärme.

Solen skiner så vi går först en promenad genom skogen och ner till slottet och den fina parken. Nedanför glittrar havet med små klippöar i motljus. När solen börjar stå lågt flanerar vi tillbaka och väl inne i stugan tänder vi både kakel­ugn och spis. Sedan blir det middag på råvaror vi köpte på vägen hit, ekologisk ryggbiff från Tjolöholms gård och polkabetor från Mariebergs gårdsbutik. Till efterrätt slottets egna kaffe och marsipanbröd från Bräutigams i Fjärås. Så gott!

Vi somnar i fridfull tystnad i himmelssängen vid sidan om kakelugnen.

tjoloholm.se

Lådfabriken, ett modernt bed & breakfast nära havet – kajaker och cyklar ingår. Foto: Marko T Wramén

Känsla av Amsterdam och Berlin

Lådfabriken

Ett stenkast från havet i ett snyggt och annorlunda hus med känsla av både Amsterdam och Berlin hittar man Lådfabriken, ett modernt bed & breakfast. Det finns fyra rum, kajaker och cyklar ingår. En kort promenad bort ligger en badbrygga. Det är inte heller långt med bil till Mollösund, ett av Bohusläns många pittoreska fiskelägen.

ladfabriken.eu

På Steninge kuststation kan du börja dagen med en morgongröt tillagad av en världsmästare. Foto: Marko T Wramén

Pensionat med gröt i världsklass

Steninge kuststation

Steninge kuststation erbjuder boenden i pensionatsstil i den klassiska vita byggnaden. Här kan du njuta av morgongröt tillagad av Per Carlsson, tvåfaldig världsmästare i grötkokning. Inom gångavstånd finns en fin sandstrand, vandringsleder, cykelleder och så fina Göstas café och restaurang.

kuststationen.se

1952 invigdes vandrarhemmet i anrika Skepparpsgården av Dag Hammarskjöld som bodde här vid olika tillfällen. Foto: Marko T Wramén

Gård med anor vid populär strand

Vandrarhemmet Skepparpsgården

En kort promenad in i skogen från parkeringen vid badplatsen Haväng på Österlen ligger Skepparpsgården, en vacker gammal fyrlängad skånsk gård med anor från 1700-talet med både kors­virke och stråtak. På den söta innergården har man kafé med hembakta kakor. En av Sveriges mest hyllade stränder ligger ett stenkast bort, och Österlens hela utbud finns i närheten.

stfhavang.se

