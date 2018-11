Där tre länder möts – Valle d’Aosta

Libana, medeltida slott, ost och varma utomhusbad. Se och göra 1. Åk till toppen av Monte Bianco Att åka upp på Monte Bianco med den moderna linbanan Sky Way är ett måste när man besöker Valle d’Aosta. Ät lunch eller ta ett glas vin på en av restaurangerna och njut av utsikten från 3448 meters höjd. Kostnad cirka 500 kr per person. Strada Statale 26, Courmayeur. www.montebianco.com 2. Besök ett slott Välj bland hundra slott Det finns över hundra slott i Valle d’Aosta. De flesta byggdes under medeltiden som Castello Fenis och Castello Issogne. Mer modernt är det Disneyliknande drottning Margheritas 1900-talsslott, Castel Savoia, i byn Gressoney-Saint-Jean. Man anordnar guidade turer varje halvtimme i slotten eller så kan man gå runt på egen hand. Biljett kostar cirka 70 kronor. Castello Savoia, Localitá ­Belvedere, Gressoney-Saint-Jean. Castello d’Issogne, Piazza ­Castello, Issogne. Castello Fenis, Localitá ­Chez-Sapin. www.lovevda.it/en/culture/castles 3. Slappna av i varma utomhusbassänger Monte Bianco vakar över flertalet utomhusbassänger med varmt vatten från naturliga källor. Skrubba, basta eller ta en aperitif. Pré Saint Didier var populärt redan på 1800-talet och vi förstår varför. Priser från 500 kr per person. Route Mont Blanc 28 – Palleusieux – Pré Saint Didier. www.qcterme.com/it/pre-saint-didier/qc-terme-pre-saint-didier Äta och dricka 4. Ost i stora lass Prova lokala ostar i den lilla ost- och vinbaren Erbavoglio. Den drivs av Stefano Lunardi som personligen åker runt till producenterna och väljer ut sina favoriter. Även brett urval av lokalt vin och grappa. Rue Monseigneur de Sales, 14. www.erbavoglioformaggi.it 5. Familjerestaurang med traditionella recept Trattoria di Campagna Familjen Cortese driver den här restaurangen sedan 41 år tillbaka. Traditionella prisvärda rätter. En avsmakningsmeny på fyra rätter med vatten, vin och kaffe inkluderade kostar runt 450 kr per person. Loc. Saint-Maurice 57 – Sarre. www.trattoriadicampagna.it 6. Elegant i hjärtat av Aosta Restaurangen Giuliani al Duca ligger vägg i vägg med hotellet Duca d’Aosta. Restaurangen drivs av familjen Giuliani som kommer från södra Italien. De tar även hand om hotellets frukost. Det sydliga arvet märks på menyn som är en intressant mix mellan norr och söder. Ett hett tips om man efter tag blir trött på polenta och långkok. Avsmakningsmeny från 600 kronor. Via Ribitel, 8 Aosta. www.giulianiristorante.com Shopping och nöjen 7. Viner och lokala delikatesser För den som vill prova viner eller handla lokala matprodukter är vinbaren La Vineria ett tips. De har lokala delikatesser som tegole, hasselnötskex, som är beroendeframkallande, olika chutneys att ha till ost, olivolja och vinäger och mycket annat. Via Sant’Anselmo 121, Aosta. www.lavineria-aosta.it/?lang=en 8. Guide till romartidens Aosta Att det finns så mycket att se och lära sig på en så liten yta som i Aosta är rätt oväntat. Men det kan vara värt att gå en guidad tur till den romerska teatern, ­triumfbågen som kejsare Augustus lät bygga och det arkeologiska museet. Biljett till de romerska lämningarna kostar 70 kr per person medan för en guidad tur får man pris på förfrågan. www.guideaosta.it 9. Besök en ostproducent Den familjeägda Fontina-producenten Vallet Pietro fyller 25 000 ostformar per år. Orkar man gå upp tidigt får man se hur själva produktionen går till. Annars kan man besöka lagringslokarna där ostformarna trängs på hyllorna som klär väggarna. Provning och besök startar från 30 kr per person. Via La Balme, 36 11020 Donnas. www.caseificiovalletpietro.it/home.html Bo 10. Centralt i Aosta Hotel Duca d’Aosta Fyrstjärniga hotellet Duca d’Aosta ligger mitt i stan och har genomgått en totalrenovering. Designen påminner om tidigt 1900-tal. Frukost med både sött och salt och där allt lagas på plats av familjen Giuliano som har restaurang strax intill. Hotellet ingår i en koncern som har flera hotell i alperna. Ett dubbelrum kostar från 1.250 kr natten. Via Narbonne, 8, Aosta. www.alpissima.it 11. Rustikt och hemtrevligt Le Coer du Pont I den lilla byn Donnas ligger detta bed and breakfast med tillhörande restaurang. Man har 11 rum som är inredda i samma stil som en typisk alpstuga med fluffiga sängar, öppen spis och textiler. Priser från 650 kr natten. Via Principe Tommaso, 104, ­Donnas. www.lecoeurdupont.com 12. Lyx på 2000 meters höjd Hotel Hermitage Superlyxigt hotel som ligger i Cervinia på 2000 meters höjd. Här finns privat spa och lyxkrogen la Chandelle . Priser från 3.000 kr per natt. Hotel Hermitage, 11201 Breuil-Cervinia. www.hotelhermitage.com Visa mer

Dolomiterna är för tama och Schweiz för snobbigt, hör jag en av skidåkarna säga.

Vi befinner oss i en av kabinerna på linbanan som tar oss upp till 3.448 meters höjd, till Punta Helbronner på Monte Bianco (Mont Blanc). Färden som startar i byn Courmayeur är svindlande vacker men inget för den höjdrädda. Vi är en blandad skara, våghalsiga skidåkare med den senaste utrustningen som har köpt enkel biljett upp till toppen. De åker sedan ner i det som jag själv tycker ser ut som ett livsfarligt stup. De blandas med mindre sportiga turister i mockastövlar och moderiktiga mössor med mobiltelefonen tryggt i handen. Ju högre upp vi kommer desto tystare blir sällskapet. Naturen slår till med all sin styrka. Man känner sig väldigt liten där man står i den dinglande kabinen medan Monte Bianco tillsammans med oräkneliga andra alptoppar sträcker sig upp mot himlen.

Linbanan slog upp portarna sommaren 2015 och är att rekommendera när man är i Valle d’Aosta. Under färden vrider sig kabinerna 360 grader så alla får chans att säkra Instagrambilderna. I anläggningen ligger dessutom tre restauranger, mötessalar och bar med uteservering där ordet utsikt får en ny betydelse. En barfavorit är Bistrot des Glaciers, här man kan man bland annat ta ett glas vin från producenten la Cave Mont Blanc som har några av Europas högst belägna vingårdar, på upp till 1.200 meter höjd.

Bild 1 av 3 Svindlande topptur, med eller utan skidor upp på Monte Blanco. Väl uppe med linbanan kan man ta skidorna ner eller nöja sig med en lunch på toppstationen. Foto: Enrico Romanzi Bild 2 av 3 Utsikt från Monte Bianco. Foto: Francesca Fumagalli Bild 3 av 3 I Valle d’Aosta finns flera skidsystem varav några går över landgränserna till Frankrike eller Schweiz. Foto: Francesca Fumagalli Bildspel Bild 1 av 3

Har man inte fått nog efter åkturen och vill ha extra pirr i magen kan man gå ut på den genomskinliga trappan som till synes tyngdlöst hänger ut från berget. Till och med den tuffaste blir skakig i benen här. Vill man möta naturen på närmare håll är det också möjligt att ta en tur med snöskor, som man kan hyra till en liten penning om man inte vill försvinna i den djupa snön.

Valle d’Aosta är en liten region i nordvästra Italien. De drygt 130.000 invånarna är trespråkiga, italienska och franska är de officiella språken medan den lokala dialekten Valdostain är en blandning av de två.

– Vi är närmare Paris än Rom, är ett uttryck man ofta får höra när man pratar med bofasta i området. Trentino vill tillhöra Österrike men vi vill bara tillhöra oss själva, säger en äldre man som sitter och dricker en öl vid bordet bredvid mitt.

Regionens historia är en dragkamp mellan Frankrike och Italien om det lilla men viktiga landområdet i Italiens nordvästra hörn. Vid Italiens enande 1861 blev Valle d’Aosta en del av Italien medan Nice och Savojen blev franska. Efter andra världskriget, och Mussolinis förtryck av allt det franskinspirerade i regionen, bestämde sig den italienska staten att tillåta att området fick en regional autonomi. Man sköter alltså till stor del det mesta själva. Det märks även på befolkningen som vid ett första möte kan tyckas en aning kantig och misstänksam. Speciellt om man ställer för många frågor på en och samma gång. När man väl får kontakt förändras det och man får veta både skvaller och historier om personer i de olika byarna – för här verkar alla känna alla.

Vikten av områdets strategiska position där Schweiz, Frankrike och Italien möts bland de höga bergen förstod man redan för tusentals år sedan. Romarna och kejsaren Augustus tog makten i regionen år 25 f.Kr. och som alltid så lämnade de spår efter sig. Inte bara namnet Aosta härstammar från Augustus, men så även den 22 meter höga romerska teatern och triumfbågen inne i själva staden Aosta där allt ser precis ut som på vykorten som säljs i tobaksaffären. Har man tur (eller otur om man är folkskygg) så lyckas man pricka in den medeltida marknaden Sant’ Orsola där lokala hantverkare fyller gator och torg med egenproducerade verk.

Trots att området mest är känd för skidåkning vintertid så finns det mer att upptäcka. Speciellt om mat, kultur och hög mysfaktor låter intressant. Vi tar det i ordning. Mat och vin är det aldrig ont om i Italien och så inte heller här. Ost finns överallt och extra stolt är man över den lokala ursprungsskyddade osten Fontina. Eller egentligen är det ingen ost, det är en religion. Osten görs på opastöriserad mjölk från den lokala korasen razza Valdostana och måste lagras omsorgsfullt i tre månader.

Bild 1 av 3 Fontina är en ost – och regionens stolthet. Den görs på opastöriserad mjölk från den lokala korasen Valdostana. Foto: Francesca Fumagalli Bild 2 av 3 Vinbaren la Vineria har mer än bara vin – här säljs flera olika lokala produkter. Foto: Francesca Fumagalli Bild 3 av 3 Servitör i traditionella kläder på ­restaurang Le Coer du Pont i byn Donnas. Foto: Francesca Fumagalli Bildspel Bild 1 av 3

Den lilla ostbutiken Erbavoglio i centrala Aosta har en myriad av spännande varor att bjuda på. Den unge ägaren Stefano Lunardi är en eldsjäl och reser runt i regionen och letar upp små producenter med produkter som klarar hans kvalitetskrav.

– En perfekt Fontina ska vara söt i smaken, aldrig bitter och så är den elastisk säger han medan han böjer och vrider på en tjock skiva av sagda ost. Han ser allvarlig ut.

Jag försöker göra likadant, vrider och vänder också på min bit, man ganska snabbt tar jag en tugga i stället. Stolt är man även över sina lokala charkuterier, den rödskimrande korven Lo Boudin är gjord på griskött, potatis och rödbetor. Den hänger i vart och vartannat skyltfönster. Vill man se slaktare in action så kan man åka till Maison de Bertolin som sedan 1957 gör prisbelönta skinkor och korvar i byn Arnad. Inne i deras stora butik kan man prova viner och charkuterier, men man kan också se hur själva korvtillverkningen går till.

Från Arnad kommer även en annan lokal köttprodukt, Lardo di Arnad, grisfett som kryddas med peppar och örter. Det är ett fett som ofta används i stället för smör eller helt enkelt äts som förrätt. Vill man banta ska man inte åka hit, eller till Italien över huvudtaget för den delen. Alla sådana tankar bör man lämna på andra sidan Monte Bianco.

Mellan smakprovningarna får man lätt in kulturbiten också, för då kan man besöka slott. Sådana finns det gott om i Valle d’Aosta. Över hundra stycken berättar guiden Claudia. De flesta ligger efter den romerska vägen Via Francigena som sträckte sig från Rom till Canterbury. Det var de mäktigaste familjerna som byggde slotten under medeltiden, på det sättet både försvarade och kontrollerade de sin del av vägen, kunde kräva tullar och driva handel. Uppenbarligen gick affärerna bra för det syns. Till exempel slottet Fenis där en av medeltidens mest inflytelserika familjer i regionen, Challants, bodde. Slottet har inte mindre än två ringmurar och sevärda väggmålningar inomhus. Vill man däremot se hur man levde på medeltiden ska man besöka slottet Issogne där möbler och vardagsredskap är bevarade.

Ett mer modernt slott ligger i byn Gressoney-Saint-Jean. Det är den italienska drottningen Margherita av Savojens (1851–1926) slott som stod klart 1904. Det är en Disneyliknande byggnad med toppiga höga torn och dekorerade fönster. Själva byn är också värt ett besök i sig.

Här går man runt med rosiga kinder bland rustika timmerhus inbäddade i snö. Spåren för att åka längdskidor är många, och man kan även åka skridskor på den lilla sjön, bada i badhuset eller busa med barnen i den välutrustade isparken. Allt är så gulligt att jag nästan får lust att köpa en broderad tavla med träram som verkar vara populära här. Men bara nästan.

Efter all mat, kultur och höga höjder så kan man behöva vila och slappna av. Det kan man göra på lyxiga spaanläggningen Pre Saint Didier som var den adliga elitens favorit redan på 1800-talet. I dag är det inte bara adliga som kan njuta av flertalet utomhuspooler med 37-gradigt vatten från naturliga källor, basta, skrubba, göra lerinpackningar eller vila hopkurade i lustiga vita korgstolar som hänger i taket i ett av mysrummen. Det är mäktigt att ligga i den varma bubblande utomhuspoolen med snö runtomkring, medan Monte Bianco vakar i bakgrunden. En aperitif går också att få, det är ett italienskt spa, glöm inte det, och om man blir sugen på en extra bit Fontina eller rödbetskorv så går det säkert också att ordna. Var inte orolig.