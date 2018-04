Den lilla storstaden Amsterdams bästa tid är nu

Att promenera längs Amsterdams kanaler med en paus på ett av de ”bruna kaféerna” eller på något av stadens världsklassmuseum är ett oemotståndligt nöje.

När vintern viker undan exploderar Amsterdam av ny energi och särskilt på helgerna fylls kanalerna till bredden av alla slags båtar och andra flytdon i vilka stadens invånare firar in den nya årstiden.

Det finns en rad skäl att besöka Amsterdam innan sommaren fått riktig fart. Ett av dem är stadens festivalkalender. Den accelererar varje år i april. King’s day den 27 april, kungens födelsedag, är stadens största fest under hela året.

Den speciella atmosfären i Amsterdam bygger delvis på en lång tradition av öppenhet och tolerans. Sedan medeltiden har staden varit en fristad för minoriteter. Till exempel respekterades homosexualitet i lag redan 1813, långt innan liknande lagar skapades på andra håll. Staden förblir än i dag en av världens gayvänligaste och den starka gayrörelsen bidrar definitivt till farten på stadens nöjesliv.

Den lilla världsstaden är överblickbar, har ofta den lokala känslan av en småstad men uppträder ändå som den vore flera miljonstäder stor. Det allra mesta av nöjen, kultur och shopping hittar man i innerstadens kanalområden. Den som vill hänga i de hippaste kvarteren beger sig till Noord eller De Pipj, områden som var ytterområden för inte så länge sedan.

Amsterdamborna är med rätta stolta över sin stad (lite för stolta, enligt holländare som kommer från andra städer). Amsterdam kan inge en den där svårbestämbara känslan av att alltid vara något mer än vad man förväntat sig. Bakom nästa hörn finns ofta något litet konstgalleri, en ovanlig designaffär eller ett par märkliga specialbutiker. Man vet aldrig i de små och stora överraskningarnas stad.

1 Amsterdams säkraste vårtecken

Vondelpark och Blå tehuset

I Vondelpark ligger det runda blå tehuset ’t Blauwe Theehuis, byggt 1937. Terrasserna med 700 sittplatser sägs vara Europas största. Våren inleder en intensiv säsong för det klassiska tehuset där det alltid tycks hända saker. Foto: Marie-Charlotte Pezé





Amsterdamsbornas mest älskade park Vondelpark bör man inte missa när våren anländer. Ett minst lika säkert vårtecken som utslagna tulpaner inträffar då uteborden befolkas kring det runda blå tehuset ’t Blauwe Theehuis, byggt 1937. Terrasserna med 700 sittplatser sägs vara Europas största. Våren inleder en intensiv säsong för det klassiska tehuset där det alltid tycks hända saker. Detsamma kan man säga om omgivande Vondelpark, välbesökt från morgon till kväll. Från maj till september bjuder Vondelpark open air theatre på ett ständigt skiftande evenemangsprogram.

Vondelpark 5

www.blauwetheehuis.nl

2 Paddla på kanalerna

Kajakturer i innerstan och Amsterdamse Bos

Närkontakt med kanalerna. Testa att hyra kajak och upptäck Amsterdam från vattnet. Antingen hänger man på en guidad tur eller ger sig ut på egen hand.





Ett oslagbart sätt att uppleva Amsterdam är naturligtvis från vattnet på stadens kanaler. Pröva friheten i att färdas i kajak. Då är man på rätt avstånd för att byta några ord med invånarna i de husbåtar man passerar. Zeebard arrangerar turer med små grupper på högst sex deltagare som startar på floden Amstel vilken leder till Amsterdams kanalsystem.

Kanalerna i innerstan kan dock vara hektiska och trånga. För en betydligt mer rofull paddlingsupplevelse, åk till Amsterdamse Bos (Amsterdamskogen) stadens största naturområde. Här kan man hyra kajaker på Kano Verhuur.

www.zeebaard.nl/en/kayaktour-amsterdam

www.kanoverhuur-adam.nl

3 Tulpaner i Amsterdam

Keukenhof

Keukenhof är den näst största blomsterträdgården i världen, efter Miracle garden i Dubai, och slår upp portarna den 22:a mars. Årets tema är ”Romance in flowers”. Foto: Shutterstock





Tulpaner i Amsterdam är närmast den definitiva symbolen för våren. Varför förstår man på världsberömda Keukenhof, den näst största blomsterträdgården i världen (efter Miracle garden i Dubai) och ibland också kallad Europas trädgård. Keukenhof slog upp portarna för 68:e året den 22:a mars och sedan lyser tulpanerna fram till runt den 13:e maj. Sju miljoner tulpanlökar har planerats inför årets tema som är ”Romance in flowers”. Tack vare de stora ytorna och generösa öppettiderna känns parken aldrig full trots 1,2 miljoner besökare förra året. Bra transportinfo på hemsidan.

Stationsweg 166A, Lisse

www.keukenhof.nl/en

4 Sköna festivaler

Amsterdam har över 300 festivaler per år.

Festivaler, festivaler, festivaler. I Amsterdam duggar de tätt. Ett exempel är den mobila foodtruckfestivalen, 9–13 maj, Rollende Keuken.





Bland det bästa med Amsterdam om våren är att stadens täta festivalkalender får upp farten i april och maj. Vem man än är pågår det förmodligen en tilltalande festival. Till exempel: Tulpanfestivalen där staden planterar en tulpan för varje invånare (runt 800.000 stycken) varar under hela april. Filmfestivalen Imagine har sin första premiär den 11 april. 9-13 maj är det Rollende Keuken, en mobil matfestival med originella foodtrucks. Electronica- och technofestivalen 909 äger rum i Amsterdamskogen 26 maj och konstmässan Kunstrai startar 30 maj.

www.rollendekeukens.amsterdam

www.kunstrai.nl

www.909.nl

www.tulpanfestival.com

www.iamsterdam.com/en/see-and-do/whats-on/festivals

5 En orange orgie

King’s day 27 april

Staden blir orange på Kings day den 27 april. Då firar Amsterdam kung Willem Alexander under mer än festliga former. Foto: Shutterstock





Alla som någon gång tänkt uppleva det galna firandet av drottningens födelsedag den 30 april i Amsterdam måste tänka om. Sedan Willem Alexander övertog tronen efter Beatrix firas King’s day i stället för Queen’s day. Den 27:e april är det dags igen för Amsterdam att förvandlas till en orangefärgad orgie med tillhörande gigantiska loppmarknad. För liksom tidigare år samsas de lätt urspårade festligheterna med den traditionella rätten för alla att sälja vad man vill på gatan. Man får inte glömma att klä sig i orange och att firandet av Kings day börjar kvällen innan själva Kings day. Kings day firas i hela innerstaden och minst en miljon människor deltar.

6 En gröngrön måltid

The avocado show

Avocado på längden och tvären. Allt på restaurangen The avocado show är baserat på den gröna läckerheten.





The avocado show är en osannolik succé. Allt som serveras på denna restaurang är avokadobaserat. Det hade kunnat vara mest en lustig idé, men de som beställer in de sällsynt vackra och välsmakade gröna rätterna på The avocado show inser att stället har ambitionen att stanna i branschen och kanske rent av bygga ett imperium med sin hälsosamma mat. Alla avokador som används på The avocado show är hållbart odlade och rättvisemärkta. Man serverar frukost, lunch och brunch och håller öppet sju dagar i veckan mellan 9-17.

Daniel Stalpertstraat 61

www.theavocadoshow.com

7 Häng på norra sidan

Amsterdam Noord och Café de Ceuvel

I Noord, en stadsdel som ligger norr om floden lj, ligger Café de Ceuvel. Kaféet personifierar den lite lätt alternativa stämningen som råder här.





Noord, norr om floden Ij, har utvecklats till en av de verkliga innestadsdelarna i Amsterdam. En varm vårdag är Café de Ceuvel ett ställe som personifierar det nya Noord. Vid det tidigare skeppsvarvet råder en urban hippiekänsla med hållbart odlad mat. Kanske en yogi blues-kaka till det ekologiska kaffet? Innehåller kakao, blåbär och violblad. Kaféet har även ett späckat underhållningsprogram med konserter, filmvisningar, food trucks och pop-up-butiker. Det gamla alternativa Amsterdam hittar nya former.

Korte Papawerweg 2 t/m 6

www.deceuvel.nl/en/cafe/cafe-home

8 Hollands mest holländska plats

Zaanse Schans, Zaandam

Mer holländskt än så här blir det inte. Ta tåget till den lilla byn Zaanse Schans strax utanför Amsterdam och se tulpaner, traditionella hus och gå på träskomuseum. Foto: Shutterstock





Lantidyllen Zaanse Schans strax norr om Amsterdam ser ut som Nederländerna ur ett sagoperspektiv. Gamla ståtliga väderkvarnar, den äldsta från 1680, står på rad vid en labyrint av kanaler i ett stramt, absolut platt landskap. Mer Holland än Zaanse Schans blir det liksom inte. Som av en händelse finns inte mindre än sju museer i trakten. Träskofabriken Kloijman Klompenmakerij med tillhörande museum är ett av de mest sevärda. Som på alla liknande platser är Zaanse Schans som bäst tidigt innan alla andra besökare kommer hit. Ta tåget till Zaandam på morgonen. Restid runt 15 minuter och kostar cirka 45 kronor.

www.woodenshoes.nl/en

9 Smaka Hollands stolthet

Ostprovning på Old Amsterdam cheese store

I Old Amsterdam cheese store på Damrak kan man gå på ostprovning ledd av en ostexpert. Under en timme får man smaka på fem holländska kvalitetsostar med tillhörande vin. Foto: @imageAuthorName





Det är alltid säsong för ost i Amsterdam. Nederländerna är med rätta berömt för sina traditioner i ostmakeri. I Old Amsterdam cheese store på gatan Damrak erbjuds ostprovningar där man under en timme får smaka fem olika sorters holländska kvalitetsostar under ledning av en ostexpert, parade med tre sorters vin utvalda av en sommelier. I butiken finns förstås alla möjliga och omöjliga smakrika ostar – även Gouda som går att stoppa ner i resväskan hem. Lokalen är tyvärr inte tillgänglig med rullstol.

Damrak 62