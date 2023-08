Edinburgh – resa i böckernas värld

Logga in

Logga in

När jag kommer tillbaka till Stevenson house efter att ha betat av i alla fall några av stadens många antikvariat hör jag John Macfies lugna stämma från biblioteket. Han läser högt ut ”Skattkammar­ön”. Två gäster från Texas sitter bredvid och lyssnar uppmärksamt.

– Många som hälsar på oss vill lära känna Stevenson lite bättre. ”Tea and talk with Stevenson” kallar jag det här. Det är var det låter, vi dricker te och pratar om författaren, förklarar John Macfie när läsningen är avslutad.

– De flesta vill att jag berättar om hans liv, framför allt om hans tillvaro i det här huset. Jag improviserar utifrån gästernas kunskaper, som är alltifrån forskare i litteraturvetenskap till rugby­fans som har hamnat hos oss av en slump.

Bild 1 av 2 John Macfies och hans familj bor i författaren Robert Louis Stevensons gamla hem. Foto: Anna Wahlgren Bild 2 av 2 John Macfies och hans familj bor i författaren Robert Louis Stevensons gamla hem. Robert Louis Stevenson skrev ”Skattkammarön”. Foto: Anna Wahlgren

Jag har checkat in på 17 Heriot row, där författaren Robert Louis Stevenson, som har skrivit böcker som ”Skattkammarön” och ”Dr Jekyll och mr Hyde”, växte upp. Jag sover i barnflickan Allisons rum. Hon bodde med familjen Stevenson i två decennier och lär ha haft ett stort inflytande på sonen i huset. Föräldrarnas rum – med dubbelsäng och inbyggt badkar – är det dyraste rummet, men Robert Louis rum hyrs inte ut, här håller numera John Macfies son Felix till. Från hans rum är utsikten över parken tydligen som bäst, den vyn sägs ha varit en inspirationskälla till ”Skattkammarön”.

Stevenson flyttade hit 1804 när han var sex år gammal, och John gjorde samma resa ungefär 150 år senare.

– Vi är inte släkt, det är lite av en slump att vår familj hamnade här. Pappa uppskattade grannskapet, men min extroverta mamma gillade­ tanken på att bo i Stevensons hus och det var hon som började erbjuda aktiviteter knutna till honom.

– Vi har läst breven som Stevenson skrev om sin barndom och sitt hem. De har varit en viktig nyckel till att förstå Stevenson. I huset har vi försökt att behålla en gammaldags atmosfär. Det här är inget museum, huset är först och främst en plats för vår familj, men vi tycker om böcker, tavlor och äldre saker. Varje pryl bär på en historia, inget har hamnat här av en slump.

Att man kan bo i ett författarhem är helt i linje med det som karaktäriserar Edinburgh. Redan vid ankomsten till staden kliver man rätt in i litteraturhistorien. Tågstationen Waverley är döpt efter Walter Scotts historiska roman. Det sägs vara den enda stationen i världen som är uppkallad efter en bok.

Heron, i förorten Leith, är en av stadens ­absolut bästa krogar med en stjärna i Guide Michelin. Foto: Anna Wahlgren

Ett stenkast från stationsbyggnaden ståtar den 60 meter höga statyn som föreställer just sir Walter Scott, som kanske mest är känd för historiska äventyrsromanen ”Ivanhoe”. Sir Walter Scott har liksom flera andra Edinburghförfattare adlats för sina gärningar. Näst efter slottet är statyn stadens viktigaste landmärke som syns i princip var man än befinner sig.

Många krogar och pubar har litterär koppling. Populära krogen Noto ligger ett stenkast från Oxford bar, som är kriminalförfattaren Ian Rankins favorittillhåll. Här brukar både han själv och den fiktive karaktären kriminalkommissarie Rebus tillbringa mycket tid.

På kaféet Elephant house började JK Rowling skriva på ”Harry Potter och de vises sten”. Hawes inn är både en pub och ett bed and breakfast, och här sägs Robert Louis Stevenson ha skrivit boken ”Kidnappad”. Guide Michelin-krogen Heron ligger i Leith, där delar av Irvine Welshs nittiotalskultbok ”Trainspotting”, som sedan blev film, utspelar sig.

En klassisk afternoon tea i litterär miljö – på juristernas bibliotek Signet library. Foto: Anna Wahlgren

Stadens bästa afternoon tea serveras förstås i ett bibliotek, Signet library. Det är en fantastisk miljö, en pampig 1800-talsbyggnad med böcker från golv till tak och vackert ljusinsläpp. I kyrkan nedanför slottet gifte sig Agatha Christie. Och de guidade turerna, med olika litteraturteman, bjuder på en promenad genom historien.

De litterära referenserna är många och finns överallt. Att närma sig Edinburgh via litteraturen är ett alldeles utmärkt sätt att lära känna staden.

Men vad är det då som har gjort att Edinburgh är så djupt förankrad i litteraturen? Jag stämmer träff med Keira Brown, som arbetar med Royal society of literature och som själv är skribent, för att reda ut. Vi ses vid Scottish storytelling centre. Det här är basen för Scottish international storytelling festival, en av Edinburghs elva internationella festivaler.

Keira Brown, som arbetar på Royal society of literature, tror att den skotska spoken word-traditionen gynnar dagens litteraturintresse. Foto: Anna Wahlgren

– Det finns en tradition av muntligt berättande som gynnar dagens litteraturscen. Alla bokhandlare­ har roliga spoken word- och poesi­aftnar. Edinburgh har alltid dragit till sig författare, de historiska miljöerna och den vackra arkitekturen inspirerar till skrivande, berättar Keira Brown.

– Det hjälper nog till att Edinburgh är så litet också, här bor bara drygt en halv miljon männi­skor. Alla känner alla, och vi som verkar inom kultur uppmuntrar och hjälper varandra.

Universitetet spelar förstås också en viktig roll för litteraturen, menar Keira Brown. Edinburgh är en riktig studentstad, här finns fyra universitet, flera välsorterade bibliotek och bokhandlare i varje hörn. Vid University of Edinburgh har bland andra Sherlock Holmes skapare Arthur Conan Doyle, filosofen David Hume, nationalekonomen Adam Smith och naturforskaren Charles Darwin studerat. Under en period förknippades staden så starkt med bildning att den gick under namnet ”norra Europas Aten”.

I vackra National portrait gallery finns den nationella samlingen av porträtt av berömda skottar. Foto: Anna Wahlgren

Den riktigt litteraturintresserade turisten bör ta sikte på augusti, tycker Keira Brown, under Edinburgh international book festival, världens största bokfestival. Bokfestivalen lockar 700 författare från hela världen, och då säljs det fler böcker i de tillfälligt uppsatta bokstånden än vad Edinburghs lokala bokhandel Waterstones gör under ett helt år.

Det är främst historiska författarprofiler som jag kommer i kontakt med under min Edinburgh-vistelse, men än i dag bor här många kända författare, intygar Keira Brown. Ian Ranking, Kate Atkinson och Alexander McCall Smith till exempel. JK Rowling bor numera lite utanför staden. Också Irvine Welsh, som fick sitt genombrott med ”Trainspotting” kommer från Edinburgh, även om han har flyttat till USA.

Och så Jenni Fagan.

– Det är Edinburghs just nu mest intressanta författare. Hon är född 1977. Men det finns fler, så jag tror inte att vi behöver vara oroliga över tillväxten.

Writers museum är tillägnat de tre historiska författarna Robert Louis Stevenson, sir Walter Scott och nationalpoeten Robert Burns. Foto: Anna Wahlgren

Writers museum fokuserar dock på de historiska författarna. Museet är tillägnat Robert Louis Stevenson, sir Walter Scott och national­poeten Robert Burns. Här kan man kika på författarnas personliga tillhörigheter, så som ­Robert Burns skrivbord, Stevensons skatter från olika resor och Walter Scotts schackbräde. Det är ­litet, men väl värt ett besök. Det är också Scottish national portrait gallery, där man träffar på nationalskalden Robert Burns redan i entrén. En bit bort skymtar en byst av sir Walter Scott, och här syns också romanförfattaren Susan Ferrier, ”Skottlands Jane Austen”. Här finns dessutom ett trevligt kafé – Café portrait.

Fish and chips på puben Conan Doyle – döpt efter Sherlock Holmes skapare Arthur Conan Doyle. Foto: Anna Wahlgren

En dag stämmer jag träff med litteraturintresserade Marie Coulon, som ska visa mig sina favorit­antikvariat. Vi ses på puben Conan Doyle, som har fått sitt namn efter Sherlock Holmes skapare. När sir Arthur Conan Doyle studerade medicin i staden bodde han tvärs över gatan. Marie har en ettårig dotter och berättar att varje gång barnsjuksköterskan gör ett av sina regelbundna besök så har hon med sig en trave med böcker.

– Tanken är att alla barn – oavsett hemförhållanden – ska ha tillgång till litteratur, säger Marie Coulon.

En fish and chips och ale senare är vi redo att shoppa böcker. Typewronger books är till hälften ett antikvariat, till hälften en bokhandel där det säljs nya titlar. Här kan man få sina böcker vackert inslagna med hjälp av den japanska papperskonsten origami.

Topping and company booksellers­ tillhör en av Edinburghs mest välfyllda bokaffärer. Foto: Anna Wahlgren

Tvärs över gatan ligger bokhandlaren Topping and company booksellers, och jag har aldrig sett en snyggare bokaffär – två våningar med böcker sorterade efter teman. Det går nog inte att hitta en mer fotogenisk bokhandel, vacker som en tavla av Lars Lerin. Jag gör som alla andra: tar en selfie och lämnar affären med en kasse böcker i handen.

Här hittar du våra andra resereportage.