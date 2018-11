Bo hemma hos de anställda på en av Darjeelings äldsta tegårdar.

SE OCH GÖRA

Teodlingar

Missa inte att besöka en tegård! Flera har guidade rundturer, till exempel Happy Valley. Pris: cirka 20 kronor.

Lebong Cart road.

www.happyvalleytea.com

Tibetan refugee center

Här kan man både köpa tibetanska hantverk och se när de görs.

Mirik, Darjeeling.

Himalayan mountaineering institute

Museum om bergen och de första bergsbestigarna. Ligger inne i djurparken så man passerar snöleopard och röd panda på vägen.

Jawahar Parvat, Darjeeling.

www.hmidarjeeling.com

Darjeeling himalayan railway

Turistigt och dyrt, men nostalgiskt.

Tågbanan som byggdes för britterna har blivit världsarv. Det koleldade loket tar sig mödosamt den 8 kilometer korta turen Darjeeling-Ghoom, en av världens högst belägna stationer, 2.257 meter över havet.

SHOPPING OCH NÖJEN

Chowrasta

Det bilfria torget är stans vardagsrum och kommersiella centrum. Här finns både gatuförsäljare och en uppsjö små butiker. Nathmull’s tea och Oxford bookstore är två favoriter.

Utsikten

Till Darjeeling åker man för utsikten och det finns en uppsjö olika aktiviteter med koppling till bergen; vandringar, jeepturer och forsränning. Man kan till exempel åka med jeep upp till Tiger hill, 2.590 meter över havet, och se på soluppgången över Himalaya.

ÄTA OCH DRICKA

Kunga

Serverar autentisk tibetansk mat. Missa inte deras ”momos” – ljuvliga dumplings i buljong. Snabb och vänlig service.

51 Gandhi Road.

Glenary’s

Klassiskt, elegant med koloniala anor. Kafé med fina bakverk och restaurang i ett. Kinesisk, indisk och kontinental mat ackompanjerad av fin utsikt.

Nehru Road.

Keventers

Bästa platsen för en engelsk frukost eller brunch? Rejäla portioner av ägg, bacon och korvar, gott kaffe, låga priser och en charmig lokal med ­terrass.

Clubside/Nehru Road.

BO

Makaibari homestay

Bo hemma hos de anställda på en av Darjeelings äldsta tegårdar. Man får eget, enkelt, rum och alla måltider tillagade av värdfamiljen på råvaror från området. Ger en unik inblick i det lokala livet. Cirka 250 kronor per natt.

Makaibari Teagarden, Kurseong.

www.makaibari.com

Villa Everest

Rymliga, trevliga rum med milsvid utsikt över Himalaya, särskilt från övervåningen. Bra läge, på gångavstånd från centrum. Mellan 350 och 700 kronor per natt.

1 A J C Bose road, Darjeeling.

www.booking.com

Windamere

Ett litet och excentriskt kolonialhotell. Högt beläget med prunkande trädgård. Halvpension. Afternoon tea, piano och kypare med vita handskar. Utsikt över dalen. Cirka 2.000-2.500 kronor per natt.

Observatory hill, Darjeeling.

www.windamerehotel.com