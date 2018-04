En vandring mellan berg och hav

Långt, långt därnere klänger hus och olivodlingar på bergssidorna längs dalen, ännu längre bort ser vi havet och orten där vi bor, Port de Soller på norra Mallorca.

Hur vi ska lyckas komma ner till husen och dalen är helt obegripligt. Leden vi vandrar på slingrar sig längs den branta bergssidan, men när vi spanar framåt och nedåt går det inte att se vilken väg den tar och det är omöjligt att lista ut hur den kommer till dalbotten. Men det ska gå, och alla vi möter som är på väg uppåt är tecken på att leden går dit den ska. Och även om vi är högt upp och bergen brutalt branta så är leden mer en trygg promenadväg än riskabel bergsvandring. Välbyggd och vackert stensatt slingrar den sig följsamt längs lodräta bergsväggar och bjuder trygg vandring.

Vyerna växlar hela tiden och det blir ideliga stopp i gåendet. Vid nästan varje krök måste vi stanna och utbrista i föga originella utrop, ”fantastiskt vackert”, ”vilken otroligt fin stenläggning!”, ”hur klarade de av att bygga vägen”, hör vi oss själva säga upprepade gånger.

Det som nu är en vandringsled var ursprungligen en pilgrimsled upp i de höga Tramuntanabergen som avskiljer den norra delen av Mallorca från den södra.

I dag har pilgrimerna ersatts av vandringssugna turister. Över stora delar av ön har pilgrimsleder, transportvägar för åsnor och förbindelsestigar mellan byarna rustats upp för att locka friluftsintresserade. Bland Tramuntanas berg finns nu ett nätverk av fina leder som lockar en ständigt växande skara vandrare.

Dagens tur från Cuberdammen ner till Soller är en favorit. Fantastiska vyer, storslagen natur och lätt att vandra eftersom det går lagom nedför största delen av vägen.

Tyvärr visar det sig att turen vi valt är mångas favorit. Trots att vi varit på busshållplatsen i god tid säger chauffören att bussen är full, just när jag och Svante ska kliva på.

Just då tycker vi att intresset för att vandra är alltför stort.

Vi får ta en taxi. Det är ett ganska bra alternativ, här gäller fasta priser på sträckorna så man slipper känna sig osäker på kostnaden. Vi får betala 30 euro för en halvtimmes körning upp till Cuberdammen. Det är det värt.

Dammen ligger på 750 meters höjd vid foten av Mallorcas högsta berg, Puig Major, 1 436 meter över havet.

Första delen är en grusväg längs dammen som blir en bra uppvärmning. På båda sidor reser sig bergen, flera toppar är över 1 000 meter. Högt däruppe cirklar tre skrikörnar majestätiskt.

Där dammen tar slut börjar ett svagt uppförslut i grönskande terräng med glesa träd. Vi ser andra vandrare på avstånd, säkert de som fick åka buss. Efter ungefär två timmars promenad där motlutet knappast märks är vi vid vandringens högsta punkt Coll des Cards på 963 meters höjd.

Några vandrare passar på att ta paus, fika och fotografera vid den stenhög med ett kors som utmärker platsen.

Marianne Lund Larsen och Jon Jensen från Roskilde fick plats på bussen som vi inte kom på. De har en hyrbil men har upptäckt att det inte behövdes.

– Det är mycket bekvämare att ta bussen när vi ska vandra. Att ha hyrbil har blivit jobbigt, inte minst för att parkeringsvakterna är mycket aktiva, säger Marianne Lund Larsen.

Efter rasten bär det nedåt i en gles skog. Klangen från getternas skällor ackompanjerar hela vandringen. Här och var dyker de upp på eller vid sidan av leden.

Snart möter vi de första personerna som kommer från andra hållet. Även de är danskar, Hanne och Claus Ebbesen från Langeland.

De är på en veckolång vandring på leden GR221 som går genom hela Tramuntana. De startade i Sant Elm i sydväst och målet är Pollenca i norr. Under turen har de övernattat på de vandrarhem, Refugs, som finns längs leden.

– Det är lugnt och fridfullt att övernatta där även om det är mycket folk, säger Claus Ebbesen.

– Och det är fantastiskt billigt. Vi betalar femtio euro för en övernattning och mat för två personer, säger Hanne Ebbesen.

Båda är vana vandrare och försvinner snabbt uppför leden med sin lätta packning.

Några minuter senare glesnar träden och vi kan se ut över Biniaraix-ravinen.

Här börjar den riktigt spektakulära delen av vandringen. Vi är högt upp, vid horisonten det blåa havet, långt nere i dalen terrasser med olivodlingar och ett vattendrag. Hänförande.

Den breda stenlagda vägen har till och med en liten stenkant längs yttersidan och är behaglig att gå på. Vi möter många vandrare i varierande åldrar och av olika nationaliteter, många är spanjorer. Stämningen är trevlig, alla hälsar.

Vi går, stannar, fotograferar och bara njuter, ganska nöjda med att gå nedför och att det är bra väder. Om det regnar blir stenarna såphala och då ska man helst inte gå här.

Längre ner går vägen genom terrasser med olivträd och ett vattendrag porlar.

Alldeles för snabbt är vi framme i den pittoreska byn Biniaraix, då har vi gått i knappt fem timmar. Strategiskt placerad vid ett litet torg ligger en servering, vi sätter oss, tar en öl och äter den mallorkinska specialiteten ”Pa amboli”, det vill säga charkuterier, aioli och bröd.

Vi fortsätter och är snart framme i Soller, en fin liten stad med gamla stenhus. Torget ”Placa de constitució” är centralpunkten och domineras av den pampiga kyrkan Sant Bartomeu. Uteserveringar fyller torget och att den gamla spårvagnen från början av 1900-talet går tätt vid stolarna och borden är en turistattraktion i sig. Spårvagnen går till kustorten Port de Soller och ansluter till det lika gamla tåget som går mellan Palma och Soller och är det absolut trevligaste sättet att resa sträckan på.

Soller har blivit något av huvudstad för vandringsturismen. Därifrån är det lätt att ta lokalbuss åt olika håll för att göra dagsturer, många som leder tillbaka till byn.

Två andra favoritvandringar utgår ifrån Valldemossa och Deia, ett par andra fina byar som är värda ett besök och lätt nås med buss från Soller.

I Valldemossa finns det som kallas ”Ärkehertigens bruds led”. En spektakulär tur längs en led som lär ha anlagts av den österrikiske ärkehertigen Ludwig Salvatore och har utsiktsplatser på strategiska ställen.

Efter en svettig och jobbig uppförssträcka som tar ungefär en och en halv timme kommer belöningen. Det är som att vara på världens topp, eller åtminstone Mallorcas. Utsikten är imponerande. Åt ena hållet ser vi slättlandet i söder och hela Palmabukten bre ut sig med Palmas hamn i ena änden. Åt andra hållet stupar dramatiska branta klippor ner i havet.

Dimslöjor driver in ibland och döljer utsikten, men det bidrar till en äventyrlig stämning och gör nästan vyerna än mer imponerande när dimmorna lättar. Leden följer platån och vyerna växlar ständigt. Antalet vandrare, många i stora grupper, är ett tecken på att det här är en av de vackraste och mest populära vandringslederna.

Valldemossa är en fin by, känd för att Frederic Chopin och George Sand har bott här. Den här gången hinner vi bara ta en kaffe innan bussen går hem.

Att vandra från Deia till Port de Soller är fint och ger möjligheter att fika både i början och mot slutet. Vi tar omvägen förbi den lilla havsviken Cala Deia där vattnet är blått och klart. Här finns ett par serveringar som är värda att stanna vid. Leden följer kusten i några kilometer. Det är en fin promenad i gles skog med utsikt över klippor och hav innan stigen efter några kilometer vänder upp i bergen och ansluter till den stora leden. Mot slutet av bergsvandringen, strax innan leden korsar bilvägen, ligger finca Son Mico vars kafé drivs av franska Inez och Isabel. Den senares familj har lång historia på fincan. Här är perfekt att njuta av deras bakverk smaksatta med lokalt odlad citron, apelsin och mandel.

– De flesta väljer citronmarängpajen, säger Inez när vi inte kan bestämma oss.

Vi tar den och en apelsinmandelkaka. Båda är väldigt goda konstaterar vi en stund senare på uteserveringen med utsikt över Sollerdalen.

Efter Son Mico bär det nedför i ett pastoralt landskap med grova knotiga olivträd som är många hundra år gamla.