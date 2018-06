Fårö – Gotlands makalösa småsyskon

Vi tar in i skogen vid den vitmålade 30 meter höga fyren längst upp på Fårös nordöstra udde. Den som sedan 1847 varnat sjöfarare för det förrädiska sandrevet Salvorev som blev så många fartygs öde genom århundradena innan dess.

Efter några hundra meter genom den sommarvarma tallskogen med sina nu övergivna militärbunkrar och vindformade trädstammar kommer vi ut på en blekgrå klapperstenstrand – inte alls den fina ljusa kalkstenssand som Norsta Auren blivit smått legendarisk för.

Men det tar bara några minuter så når vi sandstranden, som sträcker sig obruten fyra kilometer från öst till väst, och våra högt ställda förväntningar uppfylls med råge.

Vi är de absolut enda på hela stranden fast klockan redan passerat halv tio på förmiddagen och solen skiner, vilket får havet att anta en närmast karibiskt turkos färg där det är som mest långgrunt.

Norsta Auren – eller Norsta Aurar som en del säger – är en strand som fler tycks ha hört talas om än besökt, trots en hel del tidningsskriverier. Men fler och fler hittar hit.

– Jag förlovade mig på Norsta Auren för några år sedan och då var det nästan aldrig något folk där, säger Helena Révay, deltidsgotlänning och småbarnsmamma med fint nybyggt airbnb’boende strax intill Fårögården.

Norsta Auren är en sagolik strand. Till höger Thomas Lindholm på Kuten. Foto: Johan Öberg

Well, vi hinner både promenera flera kilometer, doppa oss i det ännu inte 18-gradiga havet och ligga och sola i nästan två timmar innan en barkroppad ensam man dyker upp i fjärran.

– Vet ni om det finns någon genväg genom skogen för att komma tillbaks till min bil? Jag parkerade den i Skär där stranden börjar och nu börjar jag bli trött, säger han innan han fortsätter bort mot fyren i hopp om att få lift från fyren.

Efter klockan elva kommer en handfull personer till, men trängseln blir aldrig större än att det är flera hundra meters tom strand mellan deras och våra badhanddukar. Det är lätt att förstå varför Norsta Auren lockar nakenbadare – här behöver ingen se eller störa sig.

Precis innan vägen från fyren når Sudersand med camping och öns tätaste bebyggelse ligger det tämjda flygsandsfältet Ulla Hau, numera ett av öns åtta naturskyddsområden.

Skogsskövling och brytande av ny odlingsmark på 1700-talet gjorde att vinden kunde sätta den oskyddade sanden i rörelse. Stora sanddyner bildades som kvävde allt växtliv när de flyttade sig med i snitt tre meter per år. Inte förrän under tidigt 1900-tal fick man stopp på det genom systematisk plantering som band sanden och i dag är det en fröjd att vandra genom tallskogen med sitt golv av mossa och lavar. Här och där syns ännu sanddyner där tallarnas finurliga rotsystem blottats.

Fårös eget lejon – den lilla rovstekeln myrlejonet – ser vi dock inte till och inte heller en enda annan människa. Annat är det nere på campingen, där alla nu vaknat och många har begett sig ner till den fina Sudersandstranden. Dock inte James Taylor, med barnen Bianca, 6 år, och Elsie 2, som håller på att plocka fram sina prylar ur campingbilen.

Strandliv på Sudersand. Foto: Johan Öberg

– Vi kom nyss, hade inte bokat men hade sådan tur att vi fick en ledig plats allra närmast stranden. Det är ju så fint här, vi var här flera veckor förra sommaren och stannar nog lika länge i år om vädret förblir fint. Annars drar vi till Österrike i stället, säger James Taylor, som arbetar med foto i Stockholm men som bor halva året på Mallorcas vackra västkust.

Bianca är däremot lite tveksam inför den här Sudersandsommaren:

– Isabel, min kompis från förra sommaren, är inte här i år och jag är lite blyg och då är det svårt att hitta nya kompisar.

Men du tycker väl om att bada?

– Förra sommaren badade jag och Isabel inte så mycket. Vi var rädda för maneterna fast de var ofarliga. Men sedan kastade vi maneter på varandra och Isabel fick en i håret, säger hon och skrattar.

Nere vid stranden säljs det mat, öl och vin, ett litet rart bibliotek har öppnat och gäster lirar pingis på minibord eller står och pratar med nyfunna vänner. Mellan två sanddyner håller ett litet massageställe på att göras i ordning. Går man några hundra meter söderut är det dock tomt på folk men lika fin strand.

Badkultur i all ära – den främsta (om än inte så gamla) kulturinstitutionen på Fårö är så klart Bergmancenter, inte så långt ifrån Fårö kyrka, där Ingmar Bergman ligger begravd tillsammans med sin sista fru Ingrid.

Bergmancenter är öppet året runt, men årets höjdpunkt är alltid Bergmanveckan, då det visas rader av klassiska Bergmanfilmer och pjäser och en rad kulturpersonligheter håller föreläsningar och workshops. Men den permanenta utställningen om de Bergmanfilmer som spelats in på Fårö – som ”Skammen”, ”Sjunde inseglet”, ”Persona” med flera – är också högintressant och gör oss sugna att åka och kolla inspelningsplatser.

Vi inhandlar en enkel – men visar det sig helt värdelös – karta med några inspelningsplatser vagt inprickade som Bergmancenter tar 40 kronor för. Infon på kartan är på några ynka rader och kartunderlaget sämre än de gratiskartor man kan få tag på lite varstans på ön.

Ingmar Bergman är begravd vid Fårö kyrka tillsammans med sin hustru Ingrid. Foto: Johan Öberg

Den skumpiga vägen till Hammars, där Bergman bodde, hittar vi dock. Men huset bevakas av ett vaktbolag, är omgivet av ett högt stängsel och tät tallskog så man ser inte ens skymten av det.

Annars är färden runt Fårös södra delar fin. Här är mer odlingslandskap än på andra delar av ön och färre besökare, även om en och annan hittat till den engelska kyrkogården där brittiska sjömän som dog i kolera under Krimkriget 1853–1956 ligger begravda. Till Krim är det ju långt från Fårö, men en gemensam brittisk-fransk flotta anföll ryssarna också i Östersjön och använde sundet mellan Fårö och Gotland som ankringsplats.

Sundet är en viktig båtled än i dag även om de större fartygen går norr om Fårö. Namnet på ön har faktiskt inte det minsta med får att göra även om fårskötsel än i dag är viktigt här. Fårö hette under 1300-talet Faroyna eller Farøø och namnet består troligen av orden far, som i farväg eller farvatten, och ö. Ön har ju sakta rest sig ur havet efter den senaste istiden och var när de första människorna kom hit för 4.000 år sedan bara några små skär som senare blev en hel arkipelag med gott om farleder och till slut en enda ö, där de många små sjöarna är rester av havsvikar och sund.

1870 bodde närmare 1.300 människor på Fårö, i dag bara 500. Men ön tar emot mer än 300.000 besökare varje sommar och en majoritet av alla hus ägs i dag av folk som inte är bofasta på ön.

– De unga på Fårö har inte längre råd att köpa ett hus på ön, vilket ju bidrar till att de flyttar ut, säger en dam från hembygdsföreningen på Fårö museum – i samma hus som Bergmancenter.

Fast Fårö bara är 113 kvadratkilometer är naturupplevelserna många – odlingslandskap, färgsprakande ängar med vildblommor, karga hedar, en handfull små sjöar, sanddynerna, den krumma tallskogen och de karga klapperstenstränderna längs västkusten och delar av östsidan.

Två som egentligen inte heller har råd, men som med åren ändå köpt på sig en hel liten by är Thomas Lindholm och Valerié Placier.

– Det händer att folk frågar om vi är rika nu. ”Ja”, brukar jag svara – ”rika på skulder”, säger Thomas Lindholm medan han visar oss runt på ägorna.

För det som började som den legendariska svartklubben Kutens bensin (som i dag är en laglig musikscen) är i dag så mycket mer: Crêperie Tati, Elsies café, Slow train b&b och till och med öns enda riktiga bokhandel, där Keith Richards, Bob Dylans och Neil Youngs memoarer har framträdande platser på hyllorna.

Thomas berättar om sin barndom, sin förstående och kärleksfulla mor, tiden i Kalifornien och svartklubbsåren i Visby och här på Fårö. Han berättar om skolårens snövintrar då han gick till skolan i stjärnljuset och gömde sig om en bil kom för att slippa åka med.

– Jag var så nöjd då jag såg de röda bakljusen försvinna i fjärran. Det är därför jag satt upp alla gamla bakljus från bilar här i baren, säger han. Hade jag varit barn i dag hade jag väl fått alla tänkbara bokstavskombinationer, säger han och ler.

Inne på crêperiet är det full fart vid lunchtid. ”Killer” – den franska kocken som redan gjort tio somrar på Kutens, har tre matiga galetter på gång samtidigt. En bit därifrån förbereder den likaledes franska kocken Vincent Dudragne kvällens meny på bistron.

– Det är min andra sommar här. På vintrarna arbetar jag i Karibien, berättar han och rekommenderar den fina torsken han just fått in.

Fåren på Norsholmen håller markerna öppna och gräset lagom kort. Foto: Johan Öberg

Fast Fårö bara är 113 kvadratkilometer är naturupplevelserna många – odlingslandskap, färgsprakande ängar med vildblommor, karga hedar, en handfull små sjöar, sanddynerna, den krumma tallskogen och de karga klapperstenstränderna längs västkusten och delar av östsidan.

Förutom Sudersand och Norsta Auren finns en tredje lång sandstrand i Ekeviken, där den lena ljusa sanden ger ifrån sig skojiga pipljud när man går på den, som bara korallsand i tropikerna brukar göra. Kanske inte så konstig då ön är ett 200 miljoner år gammalt korallrev.

När man ligger på stranden i Ekeviken ser man en kilometerlång udde som sticker ut vid den västra änden. Det är den obefolkade Norsholmen – väglöst land som är hem bara för några kor och en massa frigående får som effektivt håller gräset kort. Och för mängder av sjöfåglar, vilket lockar hit en del folk släpandes på rejäla kikare.

Under häckningsperioden råder tillträdesrestriktioner på halvön, men även då får man röra sig längs den gamla smalspåriga järnvägens banvall. Under andra världskriget fanns här en utskeppningshamn för kalk. Ruiner av anläggningen finns kvar – full av rabbis – Gotlands söta små vildkaniner.

– Usch nu kommer en sån där igen! Vi kanske inte ska gå längre, säger mitt sällskap när ännu en störtdykande silvertärna gör ilskna utfall mot oss då den förmodligen har ungar i närheten.

Men tärnan ledsnar snabbt när vi går vidare och fortsätter att skräna på annat håll och snart når vi det stora vitmålade sjömärket varifrån man ser resterna av det måttligt lyckosamma tyska lastfartyget Fortuna som gick på grund här på Fårös nordspets 1969. Bara den avbrutna fören syns ännu ovan havsytan.

Väster om Norsholmen sticker nästa halvö ut och här ligger Langhammars – öns i särklass mest kända raukområde, där många besökare envisas med att bygga stentorn av de platta strandstenarna trots att området är naturreservat.

Raukformationerna sätter fantasin i rörelse och snart ser man märkliga människofigurer och urtidsmonster av sten vart man går.

Helgumannens fiskeläge ligger på den karga stenkusten på västra Fårö. Foto: Johan Öberg

Fortsätter man söderut längs stenkusten, förbi det ensligt belägna fiskeläget Helgumannen, kommer man till öns största raukområde, Digerhuvud. Vid de tre största grupperna med raukar finns det p-platser så här kan det vara en del folk. Längs stranden mellan grupperna går däremot nästan ingen. Ganska få hittar heller ner till Gamle hamn, några kilometer söderut, där den märkliga rauken ”Hunden” ser ut just som en hund av sten en bit ut i vattnet.

Mellan Digerhuvud och Gamle hamn passerar man Lauter och där – på den sköna krogen i ruinerna efter en gammal gård är det gott om folk – en del hitlockade av Fårös enda mikrobryggeri.

Klockan har passerat halv tio och vår mycket franska middag på hemgjord anklever till förrätt och torsk till huvudrätt är uppäten. Dagen har varit fylld av aktiviteter, men den allt rödare himlen i väster lockar. Så vi far i väg mot Langhammars igen över rader av färister som skakar om bilen och når fram till klapperstenstranden och raukarna precis när solen börjar sjunka ner i Östersjöns blå böljor.