Spanien är vårt mest omtyckta resmål och det avspeglar sig också i resestatistiken. Skälen är många.

Först och främst – här lyser solen. Kustregionerna i södra och östra delen av landet har över 300 soldagar per år. I södra Andalusien är vattnet badbart fram till början av november.

Sedan har Spanien en mängd intressanta och inspirerande destinationer. Här finns alltifrån världsstäder som Madrid och Barcelona, till klassiker som Mallorca och Costa del Sol. Därtill internationella Ibiza för nöjeslystna och otaliga, lite mindre, relativt oupptäckta orter.

Det är också ett land med stora geografiska variationer. I Spanien finner man öken, snöklädda berg, stora barrskogar, kullar med vin- och olivodlingar och kuster med tropisk hetta.

Kulturen bidrar likaså till svenskarnas välvilliga inställning till landet. I Spanien vet man hur man tar hand om sina gäster och här finns en stor portion livsbejakelse. Varje dag pågår det en mängd fiestor i olika delar av landet. Bara i Andalusien har man 3.000 lokala fester per år.

Spansk kultur är även fotboll och flamenco, konst och arkitektur – och mat. Den goda maten och de goda vinerna finns alltid tillgängliga, från enkla tapas på närmaste bar till den främsta gastronomin.

Dessutom får man mycket för pengarna i Spanien. Den brittiska undersökningen Holiday Money Report 2018 visar att Costa del Sol hamnar på tredje plats över stora och prisvärda solsemesterorter i Europa.

Med alla dessa fördelar är det inte konstigt att Spanien har blivit ett så populärt land att besöka. Här är tolv förslag på inspirerande resmål.

***

12 SPANSKA DESTINATIONER – VÄRDA ETT BESÖK

Konsten har en framträdande roll i Málaga. Foto: Anders Pihl

1. Södra Spaniens nya huvudstad

Málaga

Sevilla får ursäkta, Málaga börjar alltmer kännas som södra Spaniens nya centrum. Tidigare sågs staden med viss rätt som ett lättviktigt resmål där man bytte transportmedel. I dag har Málaga genomgått en förvandling och utvecklats till en sydeuropeisk metropol för kultur, mat och livsnjutning. Man kan numera inte gå många meter utan att stöta på en nyöppnad konsthall eller ännu en förträfflig bar med gastrotapas. Inte konstigt att många väljer att bada vid stadens egna stränder och ta del av alla dessa nya möjligheter.

Samtidigt behåller förstås Málaga sitt strategiska läge. Costa del Sol börjar praktiskt taget där staden slutar och åt andra hållet tar alltmer populära Costa Tropical vid.

Ej att förglömma, det är också nära till tre av Spaniens allra främsta utflyktsmål: staden Ronda (som ingen Spanien-resenär bör missa), det moriska palatset Alhambra i Granada (en av Europas stora sevärdheter) och leden Camino del Rey (en spektakulär vandring längs väggarna i El Chorro-ravinen).

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Snabbtåg från Madrid, dessutom en populär kryssningshamn. Reguljärflyg, inrikesflyg och paketresor.

www.malagaspanien.se

Mäktiga katedralen La Seu i Palma de Mallorca. Foto: Anders Pihl

2. Den eviga favoriten

Palma de Mallorca, Mallorca

Mallorca är den outslitliga klassikern. Tidvis har Mallorca förutspåtts att förlora i popularitet, så som äldre generationers val ibland gör. Det har blivit tvärtom. Till Mallorca åker i stället ung som gammal och ibland hela tjocka släkten.

Begripligt nog. För trots den stora turismen kvarstår Mallorca som en av Medelhavets mest inbjudande öar med sitt smörgåsbord av härliga stränder, lugna bergsbyar och ständigt skiftande landskap.

Öns trivsamma och allt trendigare huvudstad Palma är svår att tröttna på. Staden lämpar sig för långa promenader längs marinan, kring den mäktiga katedralen La Seu och området Es Jonquet med sina kulturskyddade väderkvarnar. Utbudet av riktigt bra restauranger och barer i Palma växer från år till år. Många besökare upptäcker att de trånga gränderna i La Lonja-distriktet rymmer några av stadens bästa krogar.

Resa hit: Tåg Stockholm–Barcelona, runt sex byten. Båt från Barcelona till Palma.

www.balearia.com. Kryssningshamn. Reguljärflyg, inrikesflyg och paketresor.

mallorcaguide.se

Strandliv och kultur på Ibiza. Foto: Anders Pihl

3. Fest och frid sida vid sida

Eivissa (Ibiza town), Ibiza

Att Ibiza blivit festens och livsbejakelsens ö är inte enbart en slump. Redan fenicierna, som grundade de första bosättningarna på ön år 654 före Kristus, kallade Ibiza för Iboshim, vilket betydde att ön tillägnades dansens gud Bes.

Ibizas världsledande ställning vad gäller fest och elektronisk dansmusik är hursomhelst oomtvistad. Varje år reser otaliga människor hit för att dansa natten igenom på öns legendariska klubbar.

Detta partyrykte kan skymma det faktum att staden Eivissa och ön Ibiza har mycket annat att erbjuda.

Eivissa domineras av ett mäktigt fort vars murar döljer Dalt Vila, ”Den övre staden”, en världsarvsklassad medeltida stadsmiljö med stupande gränder och hisnande vyer.

Trots sin blygsamma storlek har Ibiza nästan två mil sandstränder. Platges de Comte är en av de bästa stränderna, fler finns strax intill i naturreservatet Cala d’Hort med utsikt mot de två dramatiskt formade klippöarna Vedrà och Vedranell.

Resa hit: Färjor från Alicante, Barcelona och Valencia. Reguljärflyg, inrikesflyg och paketresor.

wikitravel.org/en/Ibiza

Menorca är näst Mallorca den största ön i ögruppen Balearerna och har över 120 stränder. Foto: Anders Pihl

4. Mallorcas charmiga lillasyster

Ciutadella de Menorca, Menorca

Menorca är ett naturresmål utöver det vanliga i Medelhavsregionen. Halva ön har förklarats som ett biosfär-reservat av FN-organet Unesco, vilket betyder att alla växter och allt djurliv skyddas strängt av lagen.

Det är de södra och västra kusterna på Menorca som lockar flest resenärer. Här finns badorter som Cala’n Bosch och Son Xoriguer och de vackraste av öns sammanlagt 120 stränder.

Två städer finns på Menorca. Maó saknar inte charm, men Ciutadella på västra änden av ön är en betydligt större sevärdhet. I den intressanta och välbevarade stadskärnan från 1500-talet skymtar spår från stadens förflutna som arabisk koloni.

På Ciutadellas restauranger bör man pröva hummer, om plånboken tillåter. Menorca är berömt för sina hummerrätter. Varje år åker den spanska kungen traditionsenligt över till byn Fornells och beställer byns berömda hummersoppa på restaurangen Es Pla.

Resa hit: Färjor från Barcelona och Valencia. Charter samt inrikesflyg från Barcelona via Mallorca.

www.spain.info

Berömda tapas i San Sebastian. Foto: Anders Pihl

5. Gourmetstad i toppklass

San Sebastián, Baskien

San Sebastián ligger kring tre jättestränder, omges av höga berg och har under sina 100 år som semesterstad varit en plats där kungligheter, kändisar och aristokrater roat sig. Vid största stranden La Concha råder en stämning av klassisk gammaldags badort medan de yngre invånarna föredrar Zurriola, surfingstranden.

Den baskiska matlagningskonsten visas upp i all sin glans i San Sebastián. Michelin-guiden talar sitt tydliga språk. I San Sebastián med omnejd finns ett 20-tal restauranger som belönats med Michelin-stjärnor under 2018, fler per kvadratkilometer än någon annanstans i världen. Att San Sebastián kallats världens bästa matstad känns inte särskilt överdrivet.

Att göra en tapas-runda bland barerna i San Sebastiáns gamla stad Parte Vieja är en given höjdpunkt här. Välsmakande smårätter säljs för bara ett par euro styck. Ibland smakar det precis som på finkrogarna. Inte konstigt när barernas kockar ibland arbetat med de främsta i branschen.

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Buss och tågförbindelser med Madrid, Barcelona och södra Frankrike. Närmaste större flygplats ligger vid sevärda grannstaden Bilbao.

www.sansebastianturismo.com/en

Kväll i Cadaques, staden längst ut på halvön Cap de Creus. Foto: Anders Pihl

6. Gemytligt och naturskönt

Cadaques, Katalonien

Det är nästan omöjligt att peka ut den bästa platsen längs Costa Brava. Norra Kataloniens kust är ju så variationsrik. Den börjar strax norr om Barcelona och slingrar sig upp till gränsen mot Frankrike. På vägen passeras både dramatiska kustberg och bördiga slätter. Stora badorter och små fiskelägen ligger om vartannat. Oavsett om du föredrar att bada i smala turkosa klippvikar, på breda palmprydda playor eller vid öde naturstränder så finner du dem lätt längs Costa Brava.

Samtidigt uppbådar ”Den vilda kusten” ett överflöd av gastronomi, historia, konst och naturupplevelser hela vägen. De som hittar ut till Cadaques på halvön Cap de Creus tillhör hursomhelst en lycklig skara. Det råder en alldeles särskild stämning i denna lilla stad där konstnärer och författare samlats i generationer. Maten, det lokala vinet, naturscenerierna och solnedgångsdrinkarna på stranden utanför casinot bidrar till upplevelsen.

Salvador Dalí-museet Casa Museu Dalí i grannbyn Port Lligat är spännande, glöm bara inte att boka in besöket på förhand via hemsidan www.salvador-dali.org

Resa hit: Tåg Stockholm-Barcelona, cirka sex byten. Flyg till Barcelona eller Girona. En rad bolag flyger dessa sträckor från flera nordiska städer. Därifrån hyrbil eller buss till Cadaques.

en.costabrava.org

Utsikt över Barcelona från berget Tibidabo. Foto: Anders Pihl

7. Resmålet med extra allt

Barcelona

Kataloniens huvudstad är ett av världens populäraste resmål och en av de städer i Europa som verkligen tycks ha allt i toppklass: arkitektur, stränder, puls, krogscen, shopping, fotboll och kulturutbud.

Många menar att Barcelona håller på att älskas ihjäl. På somrarna har den enorma strömmen av besökare nått kaotiska mått.

Men det går inte att hålla Barcelona utanför de spanska resmålens topplista. Staden är för atmosfärmättad, för mångbegåvad och helt enkelt för rolig för det. Det vore också svårt att förneka att vi besökare bidrar starkt till den kosmopolitiska och öppna stämning som är Barcelonas kännetecken.

Så varför inte åka hit i september när turistfloden flyter betydligt lugnare?

Resa hit: Tåg Stockholm-Barcelona, cirka sex byten. Många kryssningsfartyg gör ett stopp i Barcelonas hamn. Direktflyg från en rad orter i Skandinavien, även charter.

www.barcelonaturisme.com

Spaniens huvudstad Madrid har det mesta. Foto: Anders Pihl

8. Latinska världens mittpunkt

Madrid

Madrid må sakna stränder, havsutsikt och större höjdskillnader. Ändå finns det ingen tvekan om varför så många återvänder till den spanska huvudstaden gång på gång. För Madrid är inte bara hela den latinska kultursfärens storslagna metropol med världsberömda museer, historiska sevärdheter och grandiosa shoppingavenyer. Här hittar man också något annat, något som finns i själva luften. Genom Madrids bakgator med täta kvarter, små torg, boutiquer, kaféer och barer strömmar en livskänsla som är Madrids egen, omedelbar, äkta och vital. Dygnetrunt-festande Malasaña och charmiga Chueca är två stadsdelar man inte bör missa i det avseendet.

Inget besök i Madrid är för övrigt komplett utan en vilopaus i Retiroparken, en av de bästa platserna i staden för att ladda batterierna mellan inspirerande stadspromenader.

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Direktflyg från en rad olika städer i Skandinavien.

www.esmadrid.com/en

”För en handfull dollar” med Clint Eastwood är en av många västernfilmer som spelats in i öknen Desierto de Tabernas. Foto: Shutterstock

9. Andalusiens bästa hemlighet

San José, Andalusien

Provinsen Almería är Spaniens soligaste hörn och rymmer Europas enda riktiga öken, Desierto de Tabernas. Det strama landskapet liknar så mycket en prärie att många vilda västernklassiker är inspelade här, som Clint Eastwoods första västernfilmer.

Almería har mer charm än vad som först syns. Exempelvis håller man hårt på den generösa traditionen med en gratis fritt vald tapas för varje beställd dryck.

Magnifika stränder löper längs orterna Roquetas del Mar och Mojácar. I naturreservatet Cabo de Gata-Níjar är stränderna ännu bättre och omges av klassiskt andalusiska landskap à la tjuren Ferdinand med åsnor, gamla kvarnar och kaktusar. Här spelades tv-programmet ”Mästarnas mästare” in 2016 och här ligger San José, nationalparkens lilla okända huvudort, en idyll med många små trevliga hotell och restauranger. Helt rätt plats om man verkligen vill komma bort från allt.

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Snabbtåg Madrid-Málaga. Buss från Málaga. Solresor och Ving erbjuder charter till Costa del Almería. Även inrikesflyg till regionshuvudstaden Almería, alternativt buss från Málaga.

www.andalucia.org

Futuristiska Ciudad de las Artes y las Ciencas i Valencia. Foto: Anders Pihl

10. Paella och futuristiska byggnader

Valencia

Den som ännu inte upptäckt Valencia, Spaniens tredje största stad, har något att se fram emot. Den äldsta stadskärnan visar upp idel praktbyggnader, som katedralen, klocktornet Miguelete och Centralmarknaden. De smala gränderna i Carmen-kvarteren ger vilsamma skuggor och ännu mer historisk insikt.

Genom staden ringlar Turia, fram till 1950-talet en bred flod men nu Europas största innerstadspark. Turia mynnar ut i Ciutat de les Arts i les Ciències, ett enormt komplex med djärvt futuristisk arkitektur av arkitekten Calatrava. Välkommen till framtiden!

Ute vid havet väntar utmärkta stränder på bägge sidor av staden. Den populäraste heter La Malvarosa, längre bort finns mer glesbefolkade stränder. Dessutom ligger Costa Blanca och Alicante på bekvämt avstånd.

I Valencia bör man förstås pröva en vällagad paella (rätten föddes här) och unna sig ett glas färskpressad juice på traktens berömda apelsiner i solgasset vid Plaza de la Reina.

Resa hit: Tåg Stockholm-Valencia, runt sju byten. Inga direktflyg från Sverige, men från många städer når man Valencia med en mellanlandning.

www.spain.info

Sevilla har storslagen arkitektur. Foto: Anders Pihl

11. Tapas och storslagen arkitektur

Sevilla

Andalusiens huvudstad Sevilla är en av Spaniens mest praktfulla städer i kraft av all sin storslagna arkitektur från medeltiden och framåt. I Sevilla finns världens tredje största katedral, flera imponerande arabiska palats, en väldig tjurfäktningsarena och mycket annat. Efter dagarnas sightseeing är det skymningen och natten man längtar efter i Spaniens varmaste stad. Sevilla är som allra bäst i ljummen kvällsluft när uteserveringarna börjar befolkas under doftande apelsinträd. Stadens alla tapasbarer och flamencoklubbar finns knappast till enbart för turisternas skull. Många menar att både tapas och flamenco har sitt ursprung just i Sevilla.

De senaste åren har staden fått ett nytt behagligt centrum för kvällslivet runt det avlånga torget Alameda de Hercules. Man bör inte heller missa det nybyggda Metrosol Parasol, en gigantisk träskulptur som man kan promenera ovanpå.

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Snabbtåg från Madrid. Reguljärflyg via Madrid från flera skandinaviska städer. Snabbtåg från Madrid och Málaga.

www.andalucia.org

Los Bateles-stranden utanför Conil. Foto: Anders Pihl

12. Strandpromenader och tonfisk

Conil, Andalusien

Lilla staden Conil har flugit under radarn och är en måttligt upptäckt plats trots sitt fina läge på en kulle intill Costa de la Luz. Under lång tid levde Conil på sin tonfiskfångst. Numera väcker stadens suveräna badstrand Los Bateles mer uppmärksamhet.

Besökare omfamnas genast av stadens sköna och lågmälda stämning. Alla vita fyrkantiga hus ger känslan av att vara en myra i ett omkullvält paket bitsocker. Tapasbarer och kaféer kantar de vindlande gränderna.

Conil är en strålande plats för långa strandpromenader, ett glas lokalt vin och färsk grillad tonfisk till middag. Om du vågar, pröva också specialiteten ortiguillas, friterade havsanemoner. Varje kväll kan man se solnedgångarna i havet från klintkusten utan extra kostnad.

Conil ligger ett par mil och bara en kortare bussresa från Cádiz, en av Andalusiens mest underskattade städer. Cadiz är västeuropas äldsta stad och har ett unikt historiskt museum.

Resa hit: Tåg Stockholm–Madrid, runt sex byten. Buss från Cásdiz, som kan nås med snabbtåg från Madrid. Alternativt hyrbil. Närmaste flygplats ligger i Jerez.

www.andalucia.org

Resa till Madrid. Resa hit med tåg: Stockholm–Madrid, runt sex byten. Resa hit med flyg: Iberia, Swiss, Lufthansa, Air France, KLM flyger från Stockholm till Madrid. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Madrid, cirka 861 kg per person tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Klimat: Spanien har flera olika klimatzoner, från subtropiskt klimat i söder till det svala och regniga Atlantklimatet. Kustregionerna i södra och östra delen av landet har över 300 soldagar per år. I södra Andalusien är vattnet badbart fram till början av november. Tidsskillnad: Ingen. Valuta: Euro. Språk: Spanska. Visa mer

