Följ med på rälstur med spännande konst i sikte

T-centralen

Redan i förbindelsegången till de blå linjerna djupt i underjorden börjar konstfesten: Carl-Fredrik Reuterswärds emaljmålning Take the A-Train löper längs hela gången och innan det är dags att ta rulltrapporna ner till plattformen öppnar sig bergrum där vi ser massor av människor i arbete, målade av Per Olof Ultvedt – allt från byggjobbare på sina ställningar till kemister och musiker och konstnären själv med en ritning i handen – en plats värd att stanna upp på, i stället för att pendlar-rusa.

De blå linjernas plattform på T-centralen smyckas med stiliserade blomsterrankor. Foto: Johan Öberg

Blå linjerna

Hjulsta

På 1970-talet hade SL planer på att skapa ett konstgalleri som kunde flyttas mellan t-bane­stationerna. Planerna rann ut i sanden då någon påpekade att ouppmärksamma resenärer kanske skulle kliva av vid fel station när de i ögon­vrån känt igen ett nyligen flyttat konstverk som tidigare funnits där de egentligen skulle av. Så många av de flyttbara konstverken hamnade permanent på ändstationen i Hjulsta. Tyvärr står vändande tåg ofta i vägen för de flesta av dem. Men längst ner på perrongen finns tre underbara, naivistiska fantasiporträtt med guld­ramar – gjorda av Birgitta Karlsson-Thorsén och Ove Thorsén – som tågen aldrig skymmer – och de är värda en resa.

Naivistiska fantasi­porträtt sätter guldkant på Hjulstas perrong. Foto: Johan Öberg

Rinkeby

Många av de grottlika stationerna längs de två blå linjerna är fantastiska upplevelser, men bara en kan vara allra bäst – Rinkeby. För här väntar en varmt roströd grotta med massor av utsökta guldfärgade mosaiker inspirerade av fornfynd från bronsåldern och vikingatiden, gjorda i dessa trakter: Allt från runskrifter och jakt­scener till mytologiska djur och grafiska figurer. Mosaikerna har skapats av Nisse Zetterberg och den fina förgyllda takskulpturen har Sven Sahlberg gjort. Ta dig tid här och få lite samma känsla som i Hagia Sofia i Istanbul.

Mosaiker som inspirerats av fynd från bronsåldern och vikingatiden glimrar i Rinkeby. Foto: Johan Öberg

Sundbybergs centrum

Sundbyberg är sedan flera år landets snabbast växande kommun, med massor av nybyggen. Så då passar det ju fint att det i tunnelbanan finns sex stora skulpturer av konstnären Lars Kleen – fem inspirerade av Sundbybergsfasader som fortfarande finns kvar ovan jord eller som redan rivits. Den sjätte är en framtidsfantasi. Mest fascinerande är ”hyreshuset” med sin balkong och neddragna persienner – vem bor där?

Hallonbergen

Vilken förälder har inte sparade barnteckningar i byrålådan? Konstnärerna Elis Eriksson och Gösta Wallmark hade gott om dem och samlade dessutom in många andra som förstorades upp och målades på väggarna av vit sprutbetong. Resultatet blev en härligt barnslig fest med tusentals kvadratmeter huvudfotingar, hyreshus och halta katter, till glädje både för trötta morgonpendlare och oss på konstrunda.

Näckrosen

Namnet på stationen fick avgöra konstnären Lizzie Olsson Arles val av huvudmotiv på perrongtaket: En somrig stenstrand som övergår i en sjö täckt av vita näckrosor med gröna blad – man blir så glad! På väggarna finns 16 inglasade tavlor, på vissa går strandstenarna igen – formade till allt från småbarnsfamiljer till fredsmärken. I andra påminns vi om SF:s forna filmateljéer som fanns här, genom foton på Greta Garbo, Liv Ullman och Max von Sydow och rekvisita från Riksteatern som tog över ateljéerna under en period.

Rådhuset

Den varmrosa stationen har av konstnären Sigvard Olsson fyllts med påhittade fragment från Kungsholmens historia – som den mäktiga pelaren som försvinner upp i grottaket – var slutar den? Missa inte installationen med korgar – med texten ”1700- och 1800-talets vanligaste påse” eller den sirliga portal som tågen kommer rusande ut ur, modellerad med Vadstena slott som förebild. Fantasin sätts i rörelse.

Kungsträdgården

Ett besök på Kungsträdgårdens station är som att hamna på en arkeologisk utgrävning. Stationen skulle kunna ligga i Rom, där antika lämningar ofta sätter stopp för tunnelbanebyggen medan arkeologer i åratal undersöker fynden. Vi möter skulpturer, masker och pelarfragment både på väggarna, som fristående skulpturer och samlade i ett ”utgrävningsområde” vid utgången mot Arsenalsgatan. Mycket av det som konstnären Ulrik Samuelson använt är kopior från det myt­omspunna palatset Makalös, som stod i Kungsträdgården. Men allt är inte antikt här – gå mot utgångarna och du omsluts av grottor med geometriska motiv som känns hämtade ur en Miró-målning. Här finns så många detaljer att man lätt kan tillbringa timmar i underjorden utan att upptäcka allt.

Geometriska mönster möter resenärerna på Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Foto: Elis Hoffman
Kungsträdgårdens station omsluter besökaren med geometriska motiv. Foto: Johan Öberg
Arvet från antiken. Foto: Johan Öberg

Röda linjerna

Östermalmstorg

Konstnären Siri Derkert hade hunnit fylla 77 år när Östermalmstorgs t-banestation invigdes 1965 och resenärerna fick se hennes utsökta nyskapande teckningar, som blästrats genom ljus betong så att den underliggande gråsvarta stenen kommit fram och återskapat de blyerts- och kolstreck hon skissat på papper. Ett konstnärligt fyrverkeri med allt från de livligt dansande kvinnorna, fredssymboler och noterna till Marsel­jäsen till uppräkningen av kulturpersonligheter från Antiken till 1960-talet. Missa inte Derkerts bilder av Einstein och Sartre.

Universitetet

Länge såg Universitetets t-banestation ut som en stor målad skog med höstgula lövträd och resliga tallar. Sedan 1998 möter något helt annat – med betydligt högre konstnärliga kvaliteter: Belgaren Françoise Schein har på andra sidan tågspåren skapat en lång rad stora och ganska svårlästa tablåer av handmålat kakel med texten till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. På väggarna som avdelar plattformen skildras i ord och bild vetenskapliga framsteg genom svenska vetenskapsmäns resor – med Carl von Linné i främsta fokus. Lärorikt – som sig bör på univer­sitetet.

Tekniska högskolan

Många som gått under det jättelika röda äpple som hänger ut genom plattformstaket har säkert ägnat en tanke åt Isaac Newton och tyngdlagen. Lennart Mörks konstutsmyckning är tillägnad naturvetenskapen, utgående från Platons idéer om de fyra elementen. Komplicerat men konstnärligt spännande – speciellt den tolvsidiga dodekaedern som hänger under en dramatisk ovädershimmel mitt på plattformen. Fundera på vad den vill säga om Einsteins banbrytande forskning och hur den kunde tränga igenom dåtidens gängse vetenskapssyn.

Lennart Mörks jättelika röda äpple hänger ut genom plattformstaket vid Tekniska högskolan. Foto: Johan Öberg

Gröna linjerna

Rådmansgatan

Ofta finns den finaste t-banekonsten efter att man har passerat spärrarna, men här väntar en fascinerande odyssé över August Strindbergs liv och gärning redan vid ingången från Tegnér­gatan. Möt en åldrad Strindberg i cylinderhatt, fyra av kvinnorna i hans liv, utdrag ur ockulta texter han skrivit och ur romanen ”Röda rummet”, bilder från pjäser och en stor på Blå tornet på Drottninggatan, som blev hans sista bostad och nu är museum. Alla bilderna i emaljerad plåt har skapats av Sture Valentin Nilsson.

Möt August Strindberg och fyra av kvinnorna i hans liv vid Rådmansgatan. Foto: Johan Öberg
August Strindberg Foto: Johan Öberg

Enskede gård

Vilka är de mystiska figurerna som hukar ovan trappan till perrongen och klänger våghalsigt under perrongtaket? Som Spindelmannens silver­glänsande kusiner med kropparna täckta av nervbanor, gör de den stillsamma stationen till en äventyrspark för fantasin. Maria Miesenberger skapade verken, där också delar av perronggolvet och trapphusets väggar ingår 2011. Frågan är vad som händer med dessa spännande verk när stationen läggs ner 2030 för att ersättas av station Slakthus­området?

Maria Miesenbergers figurer i Enskede gård. Foto: Johan Öberg

Stureby

Vem älskar inte Paris metrostationer med sina sirliga art nouveau ingångar, där slingrande natur­former skapar både belysning och skyltning? Sedan 2012 kan man få en fläkt av Paris metro längst ut på perrongen i Stureby. För där står Carin Ellbergs ”främmande växtlighet” – en reslig tredelad lampa i ärgad brons med charmiga drag av både art nouveau och science fiction.

I Stureby finns Carin Ellbergs tredelade lampa i ärgad brons. Foto: Johan Öberg

Skarpnäck

Även det mest praktiska kan vara konst. Som i Skarpnäck där de många bastanta stenbänkarna med len sittyta och råa sidor designats av den amerikanske konstnären Richard Nonas. De bildar en mäktig linje längs hela perrongen som för tankarna till tusenåriga skeppssättningar – perfekt för selfies med en till synes oändlig linje granitblock i ryggen.