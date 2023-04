Gör en njutarresa till Donaus drottning

Logga in

Vi börjar vårt besök med en promenad vid floden och vår favoritbro, den gröna Frihetsbron, allra vackrast i skymningen när fasadljusen lyser upp de grönmålade gjutjärnsbalkarna och himlen fortfarande är blå. Står man mitt på bron och vänder sig västerut bjuds en magnifik utsikt över floden, slottet och parlamentet. Hit kommer många när solen är på väg ner för att avsluta dagen med en kopp kaffe eller något annat drickbart i handen. Då och då dundrar gula spårvagnar över från ena sidan till den andra.

Ungerns huvudstad är gammal, men bestod fram till 1873 av tre städer – Obuda, Buda och Pest. Den äldsta delen återfinns på kulliga Buda­sidan och här ligger slottet och flera av de historiska baden. Pest på östra sidan är byggt på slättmark och är numera själva stadskärnan. Denna del utvecklades framför allt under industrialiseringen och stoltserar med många byggnader i jugendstil. Flera av de kända broarna som Kedjebron och Frihetsbron byggdes också under den här tiden.

Fina Frihetsbron med de grönmålade gjutjärnsbalkarna är en favorit i Budapest. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Det närmar sig lunch för oss, så vi hoppar på spårvagnslinje 19 som går från Frihetsbron till Margaretabron på Budasidan och tar sikte på Nagyi Kifözdeje – Mormors ställe. Den bästa traditionella maten finns på restauranger som denna dit ungrarna själva går, en bit bort från turistkvarteren. Menyn är så klart på ungerska, men du kan kika in på grytorna och peka på det som ser gott ut. Gästerna ler uppskattande mot oss och förklarar att här, här äter ni gott på ett unikt etablissemang. Redan vid första tuggan blir mormors restaurang en favorit. De fyllda paprikorna har den där riktigt fylliga och runda smaken och kåldolmarna är perfekta med syrlig fint strimlad surkål till. De hembakade kakorna ser också mycket lockande ut, men vi vill spara plats till en bakelse och får nöja oss med kaffe på maten.

Dags för en ljuvlig Eszterhazy torta på Nandori Cukraszda, ett klassiskt litet bagerikonditori. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Och apropå bakat – ett av de stora glädjeämnena i Budapest. Om vi bara ska välja ett favoritkafé så är det Nandori Cukraszda, ett klassiskt litet bagerikonditori med några enstaka bord inne och en större uteservering. Det ligger något avsides, men hit kommer en strid ström Budapestbor. På väggarna trängs diplom med utmärkelser från de senaste årens tårttävlingar. När vi står vid kakdisken är det svårt att välja och det får helt enkelt bli tre bitar att dela på. Favoriten är Budapests mest klassiska bakelse, Eszterhazy torta, döpt efter den liberala aristokraten, diplomaten och politikern Paul III Anton Esterhazy de Galantha (1786–1866). Tårtan består av många tunna lager med vanilj- och konjakssmörkräm varvade med valnötstårtbotten. Den som bakas på Nandori är fluffig, krispig och perfekt söt. För oss marsipanälskare är en bit Marcipanos csokolade också given. Sockerkaka varvas i tunna lager med chokladkräm och marsipan. Allt täcks sedan med ett underbart tjockt lock av marsipan.

De traditionella ungerska maträtterna är som helhet ofta rejäla historier som består av kött, flera sorters mejeriprodukter som kvarg och keso, samt korvar och ost. Den tjocka varianten av fil (tejföl) är också typisk, lite som vår gräddfil eller som den ryska smetanan. Paprika är framträdande och används i en rad olika rätter både nyskördad och som starkt paprikapulver. Vanligt är också kål, serverat som mustigt smakrik surkål eller i grytor och fyllningar. Korvar finns det massor av, där kolbasz är det generella samlingsnamnet. Torkade varianter hänger i alltifrån eleganta saluhallar till enkla livsmedelsaffärer på hörnan. Det är vanligt att man blandar olika sorters kött i dem. Ett bra ställe att prova och köpa med korv på är någon av saluhallarna, den vackraste med bredast utbud är stora saluhallen Nagycsarnok.

Läcker anka på tallriken på Borbirosag, där ungerska rätter har fått en modern touch. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Vilt och fågel är mer förekommande på de tjusigare ställena, ungrare äter ofta anka, gås eller kalkon till jul med helgrillad anka som en riktig delikatess. Själva gillar vi ungerskt med lite mer modern touch och äter gärna middag på restaurangen med det fantasifulla namnet Mandra­gora. Detta betyder alruna på svenska och är en rot med människoliknande former som enligt folktron har övernaturliga krafter. Oavsett hur det är med den saken så är maten på Mandra­gora lika vacker som den är magiskt god, dessutom elegant presenterad. Vi suckar lyckligt när vi beställer in flera rätter och delar, ramslökssoppan från specialmenyn är underbar, ankconsommén smakrikt mustig och gåsen mör så den faller i bitar. Inne på restaurangen är det mysigt med gamla svartvita foton, en udda porslinssamling längs ena väggen och ett knarrande trägolv. En varm sommardag sitter man fint ute under en lönn med lyktor tända kvällstid.

Ungerskt vin har en lång och rik tradition. Hela Gellertberget i Budapest var fram till och med 1700-talet täckt av vinodlingar och numera finns 22 olika vindistrikt i landet. Vår favorit är Villanys eleganta röda, tillverkade längst i söder på gränsen till Kroatien och är du på finrestaurang i Budapest kommer oftast de röda cuvéerna (druvblandningar) härifrån.

Inget besök i Budapest är komplett utan ett dopp i något av stadens bad. Ungern flyter på ett underjordiskt hav av termiskt vatten och i huvudstaden pumpar tre miljoner liter källvatten genom badhusen varje dag. Vattnet är hett och fullt med mineraler. Det här badparadiset njöt redan romarna av och när de turkiska paschorna härskade i staden på 1600-talet byggde de många vackra badhus. En av våra favoriter är Rudas historiska bad. Från en vacker kupol silar ljuset ner på en åttakantig pool byggd i mitten på 1500-talet, att vila i vattnet här är som en tids­resa. Rudas är också ett av få bad som fort­farande har separata tider för män och kvinnor så kontrollera detta före besöket.

Badpalatset Szechenyi från 1913 har pooler med olika temperaturer och mineralhalter. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Inför den här resan har vi dock spetsat in oss på det stora och kända badet Szechenyi. Som en gul och vit bröllopstårta från 1913 ståtar badpalatset mitt i stadsparken och här finns mängder av pooler med olika temperaturer, mineralhalter och utsmyckningar och en rad olika sorters bastu. Ute hittar du två stora varma pooler och en vanlig simbassäng, öppna året runt. Det är också här man kan spela schack i badet, något som oftast görs av lokala farbröder men som även lockar vår sjuåring lite extra.

På badpalatset Szechenyi går det utmärkt att kombinera ett parti schack med ett långt skönt bad i den varma poolen. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Att denna dimmiga dag gå ut och kliva ner i ett varmt och porlande bad är ljuvligt. Allra längst bort ligger poolen för schackspel och vi ser ett litet gäng äldre män på plats men också en lucka för oss. Känslan är evig i det gamla badet med ett spel från 1000-talet, men samtidigt närvarande, gemytlig och varm.

Vi som är badfantaster brukar säga att man aldrig ångrar ett bad och sällan har det varit mer sant än just här. Vi lovar varandra att snart komma tillbaka till baden, bakelserna och maten, vinet och allt det andra vackra.

Vackra Doblo Wine Bar lockar med sköna soffor och bjuder ibland även på livejazz. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Guide. Fem goda tips till Budapest 1 Provsmaka­ ungerska viner Vackra Doblo Wine Bar (Dob utca 20) bjuder på sköna soffor och fåtöljer på upphöjda platåer, intrikata tegelvalv och mängder av ungerska viner på glas och flaska. Då och då bjuds det på livejazz. Vin­barerna DiVino Bazilika (Szent Istvan ter 3) och DiVino Gozsdu (Kiraly u. 13) är andra bra alternativ. 2 Ungerskt i ­modern tappning Borbirosag (Csarnok ter 5) är en liten pärla som ligger bakom stora saluhallen. Här erbjuds många av de klassiska ungerska rätterna, som alla på ett fördelaktigt vis fått en modern och fräsch makeover. En annan favorit är Kispiac Bisztro (Hold u. 13). 3 Ta en kaffepaus Det finns många riktigt bra kaffe­ställen i Budapest, alla med förstklassiga espressomaskiner. En favorit är Cube Coffee vid Hunyadi Ter 8, en behagligt grön oas till torg som egentligen är en park. 4 Njut av läckra cocktails Lilla härliga cocktail­baren Tuk Tuk Bar på Paulay Ede utca 31, serverar drinkar som tillhör den mer avancerade mixologiskolan. Är det fullt på Tuk Tuk Bar så prova roliga och knasiga Rumpus Tiki Bar som ligger på Kiraly u. 19. 5 Gå på ruinbar Budapests kända ruinbarer är fortsatt populära och det med rätta, vissa av dem dekorerade till bristningsgränsen med kulörta lyktor och udda föremål. Här kan du gå vilse hela natten och upptäcka barer och dansgolv i vad som förr var gamla lägenheter och nästan hela kvarter. Två bra tips att prova är Szimpla Kert på Kazinczy utca 14 och Instant-Fogaz vid Akacfa u. 51. Visa mer Visa mindre

