Häng med på tågluff norr om polcirkeln

En kall vinterkväll sätter jag mig på nattåget från Stockholm på väg till Kiruna. Tåget avgår sent på kvällen från huvudstadens puls, och det dröjer inte länge innan rälsen gungar mig till sömns mellan vita lakan i en bekväm liggvagn. Temperaturen sjunker ju längre norrut vi färdas, och jag vaknar upp i ett landskap fullt av rimfrost på träden, fjällbjörkar och snöklädda fjäll. ­Utanför tågstationen i Kiruna står järnmalmsvagnar parkerade på rad, och härifrån går ­Arctic Circle Train till Narvik. I Kiruna kliver människor från hela världen på tåget och tåg­vagnarna fylls med olika språk.

– Folk är i semesterläge, och det är så kul att jobba här med en härlig internationell stämning, berättar tågmästare Vincent Bernestedt.

Från tågfönstret breder ett vackert fjällandskap ut sig medan tåget tuffar fram med Torneträsk på höger sida. Torneträsk slingrar sig fram genom landskapet i över sju mil, och där älven slutar tar bergen vid. Jag är inte ensam om att kliva av vid Abisko som 1909 blev en av Sveriges första nationalparker. Sakta halkar vi oss fram på den glashala vägen upp till fjällstationen som öppnade 1902. Receptionen är full med människor från hela världen som har kommit hit mitt i vintern för att uppleva Abiskos norrsken, skidåkning och isklättring.

– För tio år sedan öppnade Abisko turiststation i mars, men platscheferna Putte och Nicke bodde här året runt, berättar Barbara ­Frilund-Ekberg som arbetar som operativt chefsstöd på Svenska turistföreningen, STF.

Barbara ­Frilund-Ekberg vid Abisko turiststation. Foto: Hélène Lundgren

– En dag mitt i vintern knackade det plötsligt på dörren, och en japansk turist stod utanför. Han ­berättade att han hade hört att Abisko var världens bästa plats att se norrskenet. Året efter fick vi direktflyg från Tokyo, och i början kom det främst japaner och amerikaner hit. Vi hade också en bröllopsfotograf som jobbade i disken, och när han lyckades publicera foton från Abisko i National Geographic började folk från hela världen komma hit. Vintersäsongen är sex månader, och numera är den längre än sommarsäsongen.

På eftermiddagen spänner jag och guiden Aili Forsenius på oss snöskorna för att ta en sväng förbi det frusna vattenfallet vid älven Abiskojåkka där en grupp håller på med isklättring. På väg ner ser jag den karakterisktiskt formade dalen Lapporten, och vid vattnet ligger en vedeldad bastu samt en upphuggen isvak. På vägen tillbaka till turiststationen får vi gå över landsvägen – det är inte varje dag man går över E10 med snöskor.

Högt uppe på berget i närheten av Abisko turiststation ligger Aurora Skystation, som på dagarna är en skidstuga med varm choklad, tända ljus och björnskinn på väggarna. På natten tar förväntansfulla turister från hela världen linbanan upp på fjället Nuolja för att spana efter norrskenet.

Nattetid tar sig förväntansfulla turister upp till Aurora Skystation för att få uppleva norrsken. Foto: Chad Blakley

– Vädret i Abisko är mycket föränderligt, och i den öppna dalgången bildas ett blått hål mot himlen, samtidigt som berget mot Norge stoppar upp allt regn. Abisko är en av de platser i Sverige som har minst nederbörd, och man kan tydligt se det, speciellt på vintern. Det kan vara snöstorm i närheten av Abisko, men ett blått hål just här, berättar ­Barbara Frilund-Ekberg.

På kvällen blåser det så mycket att linbanan till Aurora Skystation håller stängt. På turiststationen serveras lokala specialiteter på den White Guide-listade restaurangen. Efter middagen ­beger sig alla besökare i stället ut i polarnatten, iklädda sina varmaste kläder. Alla tittar intensivt upp mot den mörka natthimlen, och spanar efter det magiska gröna norrskenet som svävar graciöst likt himmelska dansare över det svarta himlavalvet. Folk tassar runt turiststationen till sent på natten för att få uppleva norrskenets speciella ljus som ofta lyser upp himlen med ett grönt sken, men ibland kan ljuset även vara lila, rött och vitt. Aurora borealis, som är det latinska namnet på norrsken, har trollbundit människor i alla tider, och det är syret som ger norrskenet dess färger på olika höjder.

Tågresan är verkligen en upplevelse. Tåget kör genom tunnlar och över höga broar, och det är mycket vackert hela vägen till Narvik.

– Ofta kommer norrskenet sent på kvällen, runt 23.00, men det kan även komma mitt i natten eller på morgonen, berättar receptionisten på turiststationen.

Vid förra sekelskiftet, när järnvägen började byggas förbi malmfälten, kom forskare, konstnärer och de första turisterna hit till Abisko. Det tog fyra år och flera tusen man att bygga klart järnvägen, och sträckan till Narvik är fortfarande en stor naturupplevelse upptäcker jag nästa dag när jag tar tåget till Narvik. Vid gränsen till Norge kör tåget längs en bergsvägg vid Rombaksbotn, där fjorden stupar rakt ner nära tågrälsen.

Aili Forsenius jobbar som guide på Abisko turist­station. Här syns hon med berömda Lapporten i bakgrunden. Foto: Hélène Lundgren

– Trots att jag har bott här i 16 år är tågresan verkligen en upplevelse. Tåget kör genom tunnlar och över höga broar, och det är mycket vackert hela vägen till Narvik, säger Aili Forsenius.

När vi närmar oss Narvik förändras klimatet rejält. Det blir kustklimat, och järnvägen byggdes just för att man skulle kunna transportera järnmalmen till en isfri hamn vid Atlanten. I Narvik vänder tåget och kör samma väg tillbaka.

Tillbaka i Kiruna tar jag bussen till Jukkasjärvi för att checka in på Icehotel. Under dagtid kan besökare gå runt och utforska alla de vackra rummen som är utsmyckade av 35 olika konstnärer från hela världen och ljussatta av proffs. Naturisen kommer från Torne älv och genom 800 kvadratmeter solpaneler håller en av hotellbyggnaderna 5 grader kallt året runt. Säsongshotellet smälter ner till våren för att sedan byggas upp på nytt inför nästa vinter. Ceremonihallen är gjord av två japanska iskonstnärer, och kristallkronan i pelargången pryds av 1.000 handpolerade ­iskristaller. Gångarna är dekorerade med fisknät gjorda i snö, och i den stora isbaren serveras drinkar i glas av is.

Dagtid kan besökare gå omkring och utforska de vackert utsmyckade och ljussatta rummen på Icehotel i Jukkasjärvi. Foto: Hélène Lundgren

Att strosa runt bland alla de vackra rummen är som att gå på en mycket speciell konstutställning med olika isiga teman. Mitt vackra rum heter ”Flock” och har dekorerats av konstnärerna Lisa Lindqvist och Ulrika Tallving som har skulpterat och ljussatt rummet i blå och lila toner. I mitt arktiska rum flyger en flock arktiska tärnor runt hela natten med vingar skulpterade i ett flyktigt snölandskap.

På eftermiddagen besöker jag det samiska centret Nutti Sámi Siida i Jukkasjärvi där man kan få lära sig mer om den samiska kulturen och den viktiga rennäringen.

– 20 procent av samerna äger renar, och i det samiska språket finns det över 200 ord för snö, berättar den samiska guiden Sarah Lampe-­Riska.

Vi fortsätter till hagen för att fånga in några härkar (kastrerade renar) med hjälp av mumsig renlav. Slädarna spänns på bakom renarna, och vi får prova på att köra en sväng med ren­släde. Det går snabbt för det första ekipaget, men sedan går det sakta trots höga lockrop. På vägen tillbaka till hagen får jag hjälpa till att leda renarna. Det är dagens höjdpunkt att få nära kontakt med dessa magnifika djur som är så väl anpassade till ett liv ovanför polcirkeln.

Samiska centret Nutti Sámi Siida där man kan få lära sig mer om den samiska ­kulturen och den ­viktiga rennäringen. Foto: Hélène Lundgren

På kvällen arrangeras en skotertur tillsammans med ett internationellt gäng, och vi får låna både varma overaller, vantar, hjälm och kängor. På knarrande snö tassar vi ut i nattmörkret medan snön viner om öronen. Vi ställer upp skotrarna på rad, sätter på lyset och startar motorerna. I en lång karavan kör vi ner till sjön och fortsätter längs Torne älv. På avstånd syns några kullar, och vid den stora myren Kokkavaara stannar vi till. När motorerna stängs av blir det helt knäpptyst i den ödesmättade polarnatten. Det är ­magiskt att stå helt stilla här ute i vildmarken och titta upp mot den kolsvarta natthimlen.

– Det var här vid kullarna som John Bauer klättrade upp och fick inspiration till sina tavlor, berättar guiden Erik.

Det är rasande kul att köra hundspann, och pudersnön yr om medarna när jag bromsar för att parera kurvor och kvistar längs stigen.

Ute på udden vid Guossanjårga ligger det några fina timmerstugor nära sjön, och vi stannar till för att laga gulaschsoppa över en öppen eldstad. Här inne är det så mysigt att sitta i fotogenlampornas sken och dricka lingondricka i träkåsor. På vägen tillbaka gasar vi på över sjön så att snön yr om medarna, och det blir en tur på 35 kilometer innan vi kommer tillbaka till Icehotel. Då är det verkligen skönt att ta en varm dusch och sätta sig en stund i bastun innan det är dags för en natt på det isiga hotellet.

I receptionen får jag låna en varm vintersovsäck, och jag kryper ner i min sovsäck, ovanpå renfällar och en bädd gjord av is. Omgiven av mina vackra snöiga tärnor släcker jag lampan och drar upp sovsäcken så långt jag bara kan så att bara lite av näsan sticker upp. På morgonen väcker receptionisten mig med en kopp varm lingondricka.

Pinetree Lodge, mitt i taigaskogen. Foto: Michael Törnkvist

Nästa morgon i Kiruna, innan tåget åker ­söderut, hinner jag se en skymt av det nya stadshuset Kristallen med den gamla klockstapeln i rostat järn och guldfärgad beläggning som lyser i det mjuka morgonljuset. Jag kliver av i Gällivare och ska till den lilla byn Särkimukka, strax utanför Kangos i Tornedalen. Byn ligger vid Lainio älv, fyra kilometer bortom allmän väg och 15 mil norr om polcirkeln. Här, mitt i taigaskogen, bor det 20 gånger fler hundar än människor, och hit flyttade Johan Väisänen och hans fru Sara Ljunggren 2005 för att bygga upp Pinetree Lodge.

Planen är att vi ska ut en sväng i skogen och köra hundspann. Nere vid kenneln står ett hundspann med fem ivriga hundar redo att börja dra så fort vi släpper på bromsen som är väl förankrad i snön. Jag ställer mig med hela min vikt på bromsen så att det otåliga gänget hundar inte sticker i väg med släden. Att färdas genom ett gnistrande vinterlandskap med snöklädda granar är bland det vackraste som finns. Det är rasande kul att köra hundspann, och pudersnön yr om medarna när jag bromsar för att parera kurvor och kvistar längs stigen. När vi stannar vill hela gänget bara dra vidare så fort som möjligt, och de skäller, hoppar och rycker hårt i sina selar. Hundarna har så bråttom när de springer att de kissar och bajsar i farten, så det gäller att se upp om det blåser motvind.

Att köra hundspann genom ett gnistrande vinterlandskap är en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. Foto: Michael Törnkvist

● ● ●

Guide. Abisko & Jukkasjärvi

SE & GÖRA

1. Se norrsken på första parkett

Aurora Skystation

Med linbanan upp till Aurora Skystation kan man få uppleva norrskenet. Uppe på berget kan man äta en fyrarätters middag under norrskenet.

auroraskystation.se

2. Ekologiska äventyr

Nutti Sámi Siida

Ett samiskt center som ligger i Jukkasjärvi som har guidade visningar, renar, slädturer och kafé.

Marknadsvägen 2, Jukkasjärvi

nutti.se

3. Lär dig fota norrsken

Lights over Lapland

Ett företag som ordnar fotoexpeditioner i Abisko med skoter där man kan lära sig ta de bästa norrskensfotona.

lightsoverlapland.com

ÄTA & DRICKA

4. Middag i nationalparken

STF Abisko Turiststation

Abisko turiststation har en White Guide-listad restaurang som serverar lokala specialiteter.

www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation

5. Varm mat på kallt hotell

Icehotel

Icehotel är en av Lapplands bästa restauranger och serverar luncher samt fem- och tolvrätters middagar.

Marknadsvägen 63, Jukkasjärvi

www.icehotel.com

BO BRA

6. Öppet året om

STF Abisko Turiststation

Abisko turiststation har vandrarhem, hotellboende och stugor att välja på. Stugorna har öppet året runt med självhushåll och det finns aktiviteter samt uthyrning av skidor och snöskor.

www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation

7. Bo i ett rum av is

Icehotel

Icehotel i Jukkasjärvi är ett mycket speciellt hotell med kreativt utsmyckade rum byggda av is samt vanliga hotellrum, restaurang och aktiviteter.

Marknadsvägen 63, Jukkasjärvi

www.icehotel.com

8. Mitt i fjällvärlden

Camp Ripan

Camp Ripan ligger i Kiruna och har bekväma hotellstugor, restaurang, aktiviteter och Aurora Spa.

Campingvägen 5, Kiruna

ripan.se

9. Lodge med hundspann

Pinetree Lodge

I byn Särkimukka utanför Kangos har Johan och Sara byggt upp en riktigt fin lodge med rustika trähus, flera kennlar och utsikt över den snötäckta sjön Sarijärvi. Här kan man ägna sig åt att köra hundspann, skoter, skidåkning och testa snöskor.

Särkimukka 27, Kangos

explorethenorth.se

Nattåget till Kiruna bjuder på en bekväm sovvagn och möjlig­heten att vakna upp och kunna blicka ut över ett landskap fullt av rimfrost på träden. Foto: Hélène Lundgren

Resfakta. Resa hit: Med SJ kan man ta tåget till Kiruna, och härifrån går Arctic Circle Train från Kiruna till Narvik (3 timmars restid). Det finns tre och sju dagars Arctic Circle Pass med möjlighet att stanna så mycket man vill längs tåglinjens 13 olika stopp. Bästa tiden: Aurora Skystation är öppen från slutet av november till slutet av mars. Det går att åka skidor från sen höst till midsommar, och offpistskidåkningen är som bäst från februari till slutet av april. Ta sig runt: Arctic Circle Train går två gånger dagligen från Kiruna till Narvik och tillbaka. Visit Abisko ­arrangerar transfer mellan Kiruna och Abisko/Björkliden. visitabisko.com/transport Bra att veta: Abisko turiststation är mycket populär bland utländska besökare, så boka tidigt. Läs mer: www.kirunalapland.se Visa mer

