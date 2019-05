Häng med till Bornholm – ön i solen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Gröna Bornholm är känd som den solsäkraste platsen i Danmark med lite kyliga vårar men med varma somrar och höstar. Under en weekend ska vi ta reda på vad Bornholm erbjuder de runt 600.000 turister som besöker ön årligen.

Vi börjar med att ta oss till öns största hotell, Griffen spa & wellness i Rønne. Det är fredagskväll och restaurang G är mer än full av glada människor. Mest danskar, men även någon svensk och tysk röst hörs i sorlet. Maten är läcker, speciellt förrätten hummerbisque med smörstekta havskräftor, trumpetsvamp och jordärtskockschips. Dagen efter provar vi hotellets spa. Vi är ensamma och vattnet är varmt och skönt.

Efter spat besöker vi Rønnes nya saluhall, ”Torvehal”, inrymd i det gamla slakteriet. Här finns små försäljningsställen med lokala godsaker, olika spritdrycker och ett populärt kafé. Ett njutningsfullt och trevligt stopp innan vi gör själva Rønne, Bornholms ”huvudstad”. Bornholm har omkring 41.000 invånare varav runt 14.000 i Rønne.

Lite senare far vi längs den branta och steniga norra delen av ön förbi Nordeuropas största borgruin Hammershus, som vi givetvis besöker innan vi checkar in på mysiga och lyxiga Hotel Nordlandet i Sandvig, strax intill tvillingbyn Allinge. Vårt hotell ligger på klippor vid vattnet och vi tar en kvällspromenad mellan husen ned till hamnen. Det är lugnt och stillsamt förutom några skränande fiskmåsar.

Hungern gör sig påmind och även om Hotel Nordlandet ska ha en riktigt bra restaurang tar vi bilen sju åtta kilometer till byn Vang och restaurang Le Port, som är känd för öns spännande dansk-fransk-italienska mat. Vi äter stekt gös med sparrisbroccoli och Noilly Prat-skum medan solen sjunker vid horisonten. På vägen tillbaka säger vi hej till en igelkott som i sakta mak tar sig över vägen.

Inte långt från vårt boende på Nordlandet ligger fiskeläget Tejn där den spektakulära starten av trollingfisketävlingen Trolling Master Bornholm äger rum i maj varje år. Det är Europas största laxfisketävling och lockar över 300 sportfiskebåtar med tre fyra personer i varje båt.

Nästa dag styr vi hyrbilen mot charmiga Svaneke längs öns östra sida och passerar pittoreska Gudhjem där vi tar en glass i hamnen på Gudhjem special. I Gudhjem ligger också Karamel kompagniet som är en karamellälskares dröm. Mjuka karameller en masse! Och inte långt därifrån hittar man öns största rundkyrka, Østerlars, som är en av öns fyra rundkyrkor. Det finns sju totalt i hela Danmark.

Sedermera checkar vi in på utmärkta Hotel Siemsens Gaard i Svaneke. Det är en gammal köpmansgård från 1600-talet som nu blivit ett hotell med mycket vacker utsikt över hamnen och en rosenträdgård som doftar och lyser varmt välkomnande. Svaneke, med 1.200 invånare, har också blivit utsedd till Danmarks vackraste småstad. Vi tar en fish and chips i hamnen med närfångad torsk och pommes frites gjord på ö-odlad potatis. Svaneke Bryghus blir vårt val av restaurang till middagen där vi beställer in oxfilé med stekt spetskål och revbensspjäll. Underbart välsmakande tillsammans med det lokalproducerade ölet, Brown Ale och en Svaneke Classic – och nu talar vi verkligen om närproducerad öl, ungefär fem meter bort!

Inte långt från Svaneke, inget är förresten långt på Bornholm som bara är lite över tio mil runtom, ligger öns näst största stad Nexø. I närheten hittar man de makalösa sandstränderna vid Dueodde. Som Karibien, fast nära.

Det finns mycket att se och göra på Bornholm trots öns litenhet. Allt från medeltidsborgar till vattenland, rundkyrkor, fyra trevliga golfbanor och att njuta av öns specialitet, rökt sill, vid de många rökerierna runt ön.

Rökt sill brukar kallas för ”en äkta Bornholmer”, och serveras ofta med en lös äggula och rödlök på en skiva danskt rågbröd med namnet ”Sol over Gudhjem”. Rökerierna har också magnifika fisk- och skaldjursbufféer där sillen spelar en betydande roll. Bornholm bjuder helt enkelt på många kulinariska frestelser.

1995 grundades ”Regional Matkultur Bornholm”, ett nätverk för att utveckla lokala råvaror och lokal kokkonst. Det har gått riktigt bra, nu finns mänger av bornholmska specialiteter som rapsolja, pasta av bornholmskt durumvete, lakrits, choklad och suverän glass.

Inte att förglömma Kadeau, som är Bornholms enstjärniga Guide Michelin-restaraung omgiven av havet, stranden, skogen och himlen på öns sydkust. Det är lätt att förstå att Bornholm är en populär vigselplats för unga tyska par!

Bornholm. Att se och göra Nordeuropas största borgruin: Hammershus Spännande och gigantisk borgruin från medeltiden i Sandvig balanserar på kanten till ett stup och havet. www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Cykla till konsten: Bornholms kunstmuseum Ta en härlig cykeltur mellan gallerier och glaskonstnärer innan besöket på Bornholms Kunstmuseum i närheten av Gudhjem. www.bornholms-kunstmuseum.dk Danmarks östligaste punkt: Christiansø Besök Christiansø, Danmarks östligaste punkt, och njut av det karga landskapet. Färja från Gudhjem. www.christiansoefarten.dk Internationell författare: Martin Andersen Nexø-museet En av Danmarks mest kända författare kommer från Nexø på Borholm. Han skrev bland annat ”Pelle Erövraren” som filmatiserades av Bille August och som fick en Oscar 1989 för bästa utländska film. www.andersennexoe.dk ÄTA & DRICKA Brevbäraren lagar mat: Det gamle posthus Varmt, inbjudande. vällagat, lokalproducerat och prisvärt. Dessutom är restaurangen i det gamla posthuset i Allinge alltid full med trevliga Bornholmsbor. www.detgamleposthusallinge.dk Prova en rökt sill: Nordbornholms røkeri Runt ön ligger många bra och trevliga rökerier med tillhörande restauranger. Öns specialitet är ”røget sild”, som brukar kallas för ”En äkta Bornholmer”. www.nbr.dk Närproducerad öl och mat: Svaneke bryghus Med runt 30 ölsorter i öltankarna och ett restaurangkök bara fem meter därifrån blir Svaneke bryghus ett litet himmelrike. www.svanekebryghus.dk Fransk-italiensk restaurang med utsikt: Le Port I Vang ligger Le Port sedan 1976. Berömd för maten, det perfekta anisbrödet och de makalösa solnedgångarna. www.leport.dk Michelinstjärna: Kadeau Bornholms enda restaurang med en stjärna i Michelin-guiden är Kadeau i Sørmarken strax norr om Dueodde. Lokalt hantverk och råvaror av yppersta klass. www.kadeau.dk SHOPPING OCH NÖJEN Charkpalats: Hallegaard En bra bit efter det att du tror att du har kört fel ligger denna underbara gårdsbutik. Med hemrökta specialiteter och servering är Hallegaard på ett sätt navet i den ekologiska, småskaliga rörelsen på Bornholm. www.hallegaard.dk Handla i Rønne: Torvehal Bornholm I det gamla slakthuset i Rønne håller Torvehalen till. Här kan du köpa bornholmska matvaror direkt av tillverkarna. www.torvehalbornholm.dk BO BRA Diskret lyx på strandkanten: Hotel Nordlandet Mitt i Sandvig, strax intill Allinge, ligger detta diskret lyxiga och trivsamma hotell. Hotellet är en del av Kadeau-familjen och maten är innovativ. www.hotelnordlandet.com Klassisk köpmansgård: Hotel Siemsens Gaard Siemsens Gaard i hamnen Svaneke är från början en gammal köpmansgård som numera är ett härligt hotell med bra restaurang. www.siemsens.dk Fint hotell i Rønne: Griffen spa hotel Hotell med spa, en riktigt bra restaurang, havsutsikt och gångavstånd till centrum av Rønne. Perfekt! www.bornholmhotels.dk/griffen-spa-hotel Visa mer

Resfakta. Bornholm Resa hit: Tåg Stockholm-Ystad med SJ eller Skånetrafiken (www.sj.se, www.skanetrafiken.se), därefter färja från Ystad till Rønne (www.bornholmstrafiken.se). Flyg: Stockholm–Rønne med Danish Air Transport och SAS. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Rønne cirka 220 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Bornholm är underbart hela året, men sommartid är de härliga sandstränderna förföriska och alla spännande restauranger öppna. Tidsskillnad: Samma tid som Sverige. Språk: Danska. Valuta: Danska kronor. Prisnivå: Semesterindex 130 (Forex), alltså runt 30 procent dyrare än i Sverige som har index 100. Ta dig runt: Hela Bornholm är en dröm för en cykelfantast med massor med cykelbanor. Lätt att även ta bilen och bra kollektivtrafik i form av bussar. Läs mer: www.bornholm.info, www.visitdenmark.com Visa mer

