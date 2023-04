Häng med till tio heta krogar i Köpenhamn

Köpenhamn är hem åt några av världens bästa krogar, väl värda en resa i sig. Just nu toppar Geranium listan ”World’s 50 best restaurants”. Dessförinnan var det Noma, som för övrigt tagit hem förstaplatsen fem gånger. Noma gästspelar i Japan under våren, sedan kommer den omtalade restaurangen att stänga i slutet av 2024.

Det här är finkrogar med tre stjärnor i krog­guiden Guide Michelin, ställen som de flesta kanske aldrig besöker. Men det är också restauranger som lockar till sig kockar och servicepersonal från när och fjärran, och det vi ser nu är att flera av dem blir kvar i den danska huvudstaden och öppnar eget.

Här är 10 spännande krogar att hålla koll på.

Propaganda

Riccardo Marcon flyttade till Köpenhamn för att arbeta med vin på en av Nomas systerkrogar, men det tog inte lång tid innan han öppnat sitt eget ställe, Barabba, en modern italienare.

– Jag gillar krogar som är tillgängliga för alla. Ställen som man kan mötas på som inte bara är till för en elit, säger han.

Ett fat med het kyckling från det öppna köket på Propaganda, en koreanskinspirerad krog. Foto: Johan Lindskog

När den koreanska kocken Youra Kim gjort klart sina praktikmånader i köket på Noma firade hon på Barabba. Riccardo gav henne ett erbjudande om att testjobba på Barabba, och för ett år sedan öppnade de Propaganda ihop – en koreanskinspirerad, opretentiös krog med stort hjärta. Att det är prisvärt är viktig för Riccardo, och det för i sin tur med sig ett blandat gäst­klientel: en praktikant i FN-byn gnuggar armbåge med ett gäng damer i pensionsåldern samtidigt som ett partygäng trillar in för att fylla på med mat för att kunna dra vidare i natten.

På Propaganda är borden omaka, musiken hög och stämningen alltid på topp. Några gäster har valt ut sitt eget vin av cirka 500– 600 buteljer i butiken som utgör halva stället. Från det öppna köket kommer rätter i en rasande fart: den friterade kycklingen som alltid finns på menyn, dumplings med pumpa och råbiff med äggula och gochujangsås.

Hjärtmusslor ångade i chilibönsås, svarta bönor och mandarinskal på Goldfinch, döpt efter restaurangen i filmen ”In the mood for love”. Foto: Johan Lindskog

Goldfinch

Goldfinch är en kantonesisk restaurang döpt efter haket med samma namn i regissören Wong Kar-wais film ”In the mood for love” från 2000. Här skålar man i spriten baiju, i centimeterstora glas, och fyller bordet med rätter att dela. Missa för allt i världen inte toasten med pilgrimsmussla, en variant på räktoast och omeletten med vårlök och XO-sås. Kocken Will Smith var tidigare kökschef på Geranium och har drivit popup-krog därefter. Sedan öppningen har det varit knökfullt här, totalt har Goldfinch 100 sittplaster, men ett 20-tal stolar kring baren är tillgängliga för drop in-gäster. Will driver restaurangen med sin fru Megan Leung.

Jatak

En krog med helt egen stil. Nordiska råvaror utgör grunden, menyn är inspirerad av kantonesisk matlagning. Jonathan Tam, med ett förflutet på toppkrogar som Noma och Relæ, öppnade sitt Jatak i januari 2022 och fick en stjärna i Guide Michelin redan sex månader senare. Den franska krogguidens erkännande till trots så är det här ett avslappnat ställe där ingen höjer på ögonbrynen om du anländer i yogabyxor och sneakers. Menyn består av cirka 12 serveringar där ingen rätt påminner om den andra. Pinfärska skaldjur som pilgrimsmussla och sjöborre levereras direkt från ikoniske kocken, fiskaren och dykaren Roddie Sloan i Norge.

Cocktails på gång i baren på Souls, signerade krögaren Jenia Nelisova. Foto: Johan Lindskog

Souls

Numera talar man i krogsvängen hellre om plantbaserad mat, snarare än vegansk. Souls, och även syskonställena Bistro Lupa och Ark (med en grön Michelinstjärna), serverar bara vegetabiliska livsmedel. Men kocken Brett Lavender gör det så pass bra att man sällan reflekterar kring att alla rätter kommer från växtriket. Inte heller försöker de efterlikna stereotypa kötträtter, sånär som på en slider – en miniburgare som görs på ärtprotein. Ägarna Jason Renwick och Jenia Nelisova äger dessutom den urbana svampodlingen Funga Farm där man bland annat odlar igelkottstaggsvamp, som i sig har en rätt köttig textur. Missa för allt i världen inte Souls friterade hemodlade kungsmussling med koreansk gochujangsås.

En tallrik sashimi på Gaijin som har en prisvärd avsmakningsmeny med 7–12 rätter. Foto: Johan Lindskog

Gaijin

På den härligt stökiga gatan Ravnsborggade i Nørrebro finns ikoniska naturvinsbaren Rødder & Vin, second hand-butiker, loppmarknad, ölhak och flera krogar med asiatisk mat, däribland Gaijin som öppnade här i november 2022. Gaijin har 34 sittplatser och en meny med 15–20 rätter, som sashimi eller kyckling friterad på det japanska sättet kaarage. Kocken Edward Lee, ursprungligen från Australien, handlar ofta direkt av producenterna för att få tag i de allra bästa råvarorna. Här finns även en mycket prisvärd avsmakningsmeny med 7–12 rätter. Ett plus i kanten för en vågad naturvinslista med små producenter.

Studio

Den här finkrogen drevs från början av Nomas grundare Claus Meyer och fick en historiskt blixtsnabb stjärna i Guide Michelin. Då låg stället i en byggnad vid Gammelholms kaj som nu inhyser medlemsklubben Soho House. Studios nya adress ligger i Carlsbergbyen. För den exklusiva maten står Christoffer Sørensen som vunnit flera priser för sin matlagning. Menyn är klassisk dansk finmat i 13 serveringar med en snäll smakbild, ett av få nya ställen där soja och ingefära inte står i fokus. Ett ställe för gäster som tycker om lite mer traditionell gastronomi. Sørensen fokuserar mycket på det gröna köket, havet och vad som är i säsong. Att hålla nere mat­svinnet är också viktigt för honom och efterrätten øllebrød tillagas på rester från brödet, som för övrigt är svårt att lämna något kvar av.

Fisktacos, en signaturrätt på Hija de Sanchez i Nordhavn, Rosio Sanchezs senaste krog. Foto: Johan Lindskog

Hija de Sanchez

När Rosio Sanchez startade en foodtruck med tacos utanför saluhallarna Torvehallerne för åtta år sedan så blev det omedelbar succé. Hennes gamla chef René Redzepi från Noma, hoppade till och med in i det pyttelilla köket ibland. Sedan dess har hon öppnat flera ställen med mexikansk mat i stan och det här stället i Nordhavn är hennes senaste. Här står tacon i fokus som på en riktig taqueria i Mexico City. Tortillabröden pressas på minuten för varje beställning och majsmjölet masa harina kommer från Mexiko, medan toppingen är lokal, som på tacon med friterad fisk, ställets signaturrätt. Missa inte heller tostadas med svart bönröra, en variant på frijoles refritos. Prova också en paleta – en glass­pinne som är smaksatt med majs, kakaonibs och hasselnötter.

Lyxig rätt på Hâidan – risbädd toppad med hummer och belgisk kaviar. Foto: Johan Lindskog

Hâidan

En halvtrappa upp i vestibulen till ett boutiquehotell, som också är en möbelaffär, ligger nya krogen Hâidan med tydliga ambitioner om att erövra en Michelinstjärna. Inredningen och servicen är nedtonad för att sätta fokus på det som serveras. Maten är tekniskt avancerad och ofta färgglad eller förbluffande, som när något ätbart gömts under ett fiskhuvud. Hâidan har en italiensk kock i köket, Gabriele Rizzo, som vill laga mat från Norden, Kina och sitt hemland – allt på samma gång. Hit gäller det att komma i ett sällskap som inte behöver prata så mycket med varandra under middagen, då intrycken är många. Vinvalen är klassiska. Kaviarportioneringen ovan­på en risrätt är väl generös, detta brukar betyda att man vill blidka matrecensenterna.

Juju

Kocken Kristian Baumann tog Köpenhamn med storm när han öppnade sitt koncept Koan, en slags hybrid mellan det nordiska och koreanska köket. Ställe nummer två blev Juju som är mer koreansk, där maten liknar street food, men tillagas av finkrogskockar. Här ska man absolut inte missa den vita kimchin, en mer elegant variant än originalet, och dumplings (mandoo) med svamp. BBQ Ribeye-spett är en storsäljare, liksom musslor med kimchi och tofu. Maten ska med fördel delas, är ni fyra personer så kan man fylla bordet med mat och gå loss. Stort plus för öppettiderna som är generösa, man kan äta både lunch och middag här.

Henrik Ando Levinsen, som också kallas för Sake­ministern, på Kappo Ando. Foto: Johan Lindskog

Kappo Ando

Längre upp på samma gata som Juju ligger Kappo Ando, en krog där yakitorigrillen dominerar. Sitt ner och låt äkta paret Henrik Ando Levinsen, också kallad Sakeministern, och Akiko hålla i taktpinnen. Henrik är sake­sommelier så det blir svårt att undvika risbrygden. Menyns upplägg är enkel, det finns två storlekar. En uppsjö vackert upplagda japanska rätter serveras över bardisken. I början är det fingermat som fina nigiri-riskuddar som sedan övergår till rätter som äts med ett enhandsgrepp i form av grillspett. Maten kommer i en rasande fart och innehåller allt från kycklinghjärtan och shiitakesvamp till tsukune – en kycklingköttbulle. Desserterna är tacksamt osöta. Ät gärna vid bardisken för att få fin kontakt med köket.

Upptäck guldkornen i Köpenhamn.

Läs flera resereportage här.