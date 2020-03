Här hyllar Dublinborna sin stad

Det är något sympatiskt med ett museum som är till för folket – skapat av folket. Ideellt drivna Little Museum of Dublin är ett sådant exempel. Man slog upp portarna 2011 i ett hus i gregoriansk stil i centrala Dublin. Grundarna Trevor White and Simon O’Connor ville hylla Dublin med föremål som på olika sätt representerade staden och bad Dublinborna om hjälp. Föremål strömmade in och i dag har man över 5.000 artefakter som antingen skänkts eller lånats ut av ägarna.

Irländarna är väldigt stolta över Bono och bandet U2. Ett helt rum är tillägnat popgruppen. Här finns en staty av Bono i naturlig storlek. Perfekt för selfies. Foto: Little Museum of Dublin

Det är trångt på museet, som röstats fram som Dublins bästa museiupplevelse av the Irish Times, så det är en god idé att boka i förväg på nätet. Varje timme möter en guide upp besökare.

I 40 minuter får man sedan Dublins 1900-talshistoria förklarat för sig med hjälp av sång, limerickar och livfullt berättade historier.

Här hittar man en mängd udda föremål som författaren James Joyces dödsmask, en första utgåva av ”Odysseus” och talet som president John F Kennedy höll när han besökte Irland 1963. Ett helt rum är tillägnat popgruppen U2 och där kan man skaka hand med en skulptur av Bono i realstorlek, perfekt för den som vill ta en selfie med popstjärnan.

Little Museum of Dublin ligger alldeles intill parken St Stephen’s Green. Foto: Colette van Luik