Himmelskt mode på The Met i New York

Vad har modevärldens catwalk och den katolska kyrkans altargång gemensamt? En hel del, enligt The Metropolitan museum of arts nyöppnade utställning i New York. Båda är scen för ett noga planerat arrangemang med aktiva deltagare i centrum (modeller eller präster) och passiva betraktare runt omkring (gäster eller lekmän). Båda är dessutom ackompanjerade av musik.

”Heavenly bodies” är The Costume institutes största utställning någonsin, uppdelad i tre avdelningar. Att över 150 gudomliga skapelser av designers som Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier och Raf Simmons visas upp är i sig inget ovanligt för den årliga vårutställningen. Men i år lockar den även mindre modeintresserade besökare med en separat del där över 40 klädesplagg, spiror och andra ting från Sixtinska kapellet visas upp.

Föremålen är ett lån från Vatikanen som krävde tolv resor och två års förhandlingar att få till. Kurator Andrew Bolton berättar nöjt att flera av föremålen aldrig tidigare vistats utanför Vatikanstatens murar.

Utställningen kan upplevas i valfri ordning, men undertecknad rekommenderar att börja med påveutställningen i Anna Wintour costume center, för att sedan vandra uppåt till medeltidssalen.

Att stiga in i det dunkla kyrkliknande rummet med dramatisk musik av den brittiske kompositören Michael Nyman är nämligen en svårslagen upplevelse. Strålkastarbelysta brudklänningar omringas av änglar och nunneinspirerade outfits. I stället för att som många tidigare år tömma salar för att göra plats för säsongens utställning mixas 1900- och 2000-talsmodet med museets medeltida konst på ett sätt som får den som tidigare bara intresserat sig för det ena att även börja tro på det andra.

Den Balenciagaklädda kören på balkongen är kronan på verket som får en att känna att den medeltida salen – som tidigare mest spelat en biroll bland The Mets utställningar – var som gjord för just denna stund.

”Heavenly bodies” har sedan öppningen 10 maj hyllats men även mött kritik för att nästan enbart uppmärksamma västerländska katolska designers och inte ifrågasätta katolicismen, med all rätt. Trots det går det inte – även om du varken tror på Gud eller designerplagg – att förneka att det här är en djävulskt bra utställning.