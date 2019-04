Hitta till italienska Ponza

Efter knappt två timmar på båten från Formia tornar hon upp sig. Ponza, en till storleken liten ö, men med en stor portion charm. Havet är spegelblankt och kvällssolen studsar längs hustaken. De färgglada byggnaderna möter dig redan i hamnen, fisken ligger nyfångad på kajkanten och på barerna är dagens aperitivo snart urdrucken. Det är som en film av Fellini, här har tiden stått stilla. Om ön har en stad är det hamnläget dit båtarna anländer från fastlandet. Här råder ett stilla kaos och ett myller av folk samsas med fiskebilar som ivrigt tutar medan uteserveringarna klättrar uppåt längs den kuperade terrängen och dofterna från restaurangernas kök får magen att längta efter pasta och italienska delikatesser. Här ligger även de flesta boutiquehotellen och ett par stränder. Det tar knappt tjugo minuter att ta sig runt hamnstaden samtidigt som det är lätt att dröja sig kvar bland torgen, barerna och uppslukas i folkvimlet.

Ponza i Tyrrenska havet är juvelen i den vulkaniska Pontinska ögruppen som med sin blygsamma vegetation, många badvikar och dramatiska klippor, tillika grottor, lokalt kallas för månens ö. Och lokalt är just känslan ön bjuder på. Genom åren har invånarna i Lazio-regionen haft Ponza för sig själva. Att Jacques-Yves Cousteau ansåg Ponza vara den vackraste ön i Medelhavet har gått folk förbi, men när kändisar som Rihanna & Jay-Z plötsligt dyker upp och Michael Douglas förlägger sin Medelhavssemester hit sprids ryktet och i dag hittar mängder av besökare ön under de varmaste sommarmånaderna. Övriga tider på året låter Ponza dagarna stilla passera; här finns inga andra måsten än det som är något av italienarnas paradgren – leva la dolce vita.

Ponza har en huvudväg som tar dig längs slingriga passager och runt varje krön väntar nästa fototillfälle. Det är en knappt åtta kilometer lång ö som bäst upptäcks vid sidan av vägen dit varken bilarna eller den hyrda vespan når. Där väntar det båtuthyrarna skriver på sina griffeltavlor – dolda badvikar och vackra klippformationer.

Det är kuperat och dramatiskt, benen får jobba över bergskanten i jakt på nästa badvik. Det ger lön för mödan, här vid stranden Piscini Naturali ses konturerna av en enkel bar insprängd i bergen dit handspikade trappsteg leder. På den folktomma stranden har någon kopplat in en enklare dusch för att tvätta av saltet och du är aldrig långt ifrån små trattorier med italiensk mat av bästa sort. Här är inte restaurangen med bästa utsikten en turistfälla, för alla delar systerligt på de vackra vyerna. I stället är restaurangen som anses göra bäst mat på ön även platsen för en solnedgång över Tyrrenska havet som lämnar djupa spår i minnesbanken. Kom till Il Tramonto lagom till solnedgång och drick ett glas vin på trattorians tak med benen dinglandes över klippkanten.

Piscine Naturali på nordvästra sidan av ön beskrivs bäst som naturens egen simbassäng. Klipporna runtom ramar in denna naturliga pool och här är vattnet alltid helt stilla och azurblått. Foto: Lina Adamo

Fiskaren i hamnen har med sig nyfångad svärdfisk och medan baristan i baren bredvid förbereder hans espresso kommer diskussionen in på svärdfiskromen som levereras till Ristorante Punta Incenso da Anna. Den enkla trattorian uppe på klipporna ovanför stranden Cala Gaetano har i alla år serverat en pasta med svärdfiskrom, olja och trädgårdens kryddor. Varje dag före öppning samlas alla som jobbar runt det stora bordet och äter pastan och såsen sugs självklart upp med brödet. En stund tillsammans innan trakten kommer för lunch, gränsen mellan att gå på restaurang och komma hem till en familj är svår att urskilja. Bakom trattorian slingrar sig hundratals trappsteg ner för berget till den avskilda stranden du annars bara når med båt. Och överallt dessa båtar i varje vik som verkar ha legat där och guppat i evig väntan på att nästa solkatt ska stryka längs trädäcket. Ön har en tradition av stolta båtbyggare och förutom fiske och den inhemska turismen är just båtbygge den viktigaste inkomstkällan på Ponza.

Öns små affärer har alla liknande utbud, där den färska frukten och dagens fångst trängs med vin, snorklar, cykloper och badskor.

De äventyrligt lagda styr båten till den nästintill obebodda ön Palmarola utanför Ponza. Är det en blåsig dag är färden över Tyrrenska havet till grannön en skumpig båtfärd där sjösjukan lätt slår följe med den pastellfärgade träbåten. Alla andra dagar är Palmarola ett vykortsvackert och självklart stopp under en dagsutflykt med båt runt Ponza. Båtuthyrarna är lika många som färgerna på husen runtom ön och självklart ingår en kylväska och isblock i hyran.

Öns små affärer har alla liknande utbud, där den färska frukten och dagens fångst trängs med vin, snorklar, cykloper och badskor. Livet på Ponza är just så enkelt samtidigt varierat för en händelserik vistelse. När det har gungat klart under fötterna väntar otaliga vespor att hyra. Fel går inte att köra med endast en huvudväg och ön bjuder rikt på sin brokiga historia. En mix av egyptiska, grekiska, feniciska, etruskiska och romerska lämningar väntar längs vägen och för den som tar sig högst upp på Monte Guardia, Ponzas högsta berg, väntar de gamla jätteträdens stubbar, över åtta meter tjocka, som berättar historien om en ö tidigare full av skog och grönska.

Från hamnen tar båtarna på eftermiddagarna hem dagsturisterna och lämnar kvar öns boende och de som valt att stanna kvar över natten. Ponza om kvällarna där aperitivon bryts för kvällen strax innan restaurangerna fylls med folk bjuder på ett säreget lugn. Där i skarven mellan tidig kväll och den nyfångade fisken till middag är det som att Ponza pustar ut efter en dag i solen och nöjt förbereder sig för att göra allt igen. Kom hit till la isola lunata (månens ö) där löften om det ljuva livet dröjer sig kvar långt efter att solen försvunnit ner i horisonten.

1. Boats Rental Ponza - GMM, 2. Hotel Chiaia di Luna, 3. Oresteria, 4. Il Tramonto, 5. Piscine Naturali, 6. Santi Silverio e Domitilla, 7. Ristorante Punta Incenso, da Anna.

SÅ LEVER DU LA DOLCE VITA PÅ PONZA

1. Viksafari

Packa strandväskan, fyll kylväskan med godsaker och hyr en båt. Ponzas fantastiska vikar upptäcks bäst med båt och några större grundkunskaper krävs inte. Att sakta tuffa in i den nyupptäckta viken, ankra och dyka ner i det salta vattnet för att sedan belöna sig med lite goda ostar och salami från kylväskan är italiensk livskvalitet vi alla kan behöva lite mer av. Och vill du inte köra själv kan du på de flesta ställen få med dig en kapten för en extra kostnad.

I Santa Maria, bara tio-femton minuters promenad från hamnen, ligger två båtuthyrare med bra båtar och urval. Träbåtar från cirka 600 kronor per dag, en egen kapten för cirka 500 kronor extra.

2. Hamnpromenad i Italiensk stil

I varje italiensk by ser du det. Den lilla folkvandringen som sker varje kväll när solen inte längre pressar termometern uppåt. När dagen möter kvällen fylls gatorna av tanter och farbröder som långsamt promenerar runt och glider in i samtal här och lite där. Hamnstaden i Ponza är ett perfekt sätt att utöva just detta, oavsett ålder. 50 nyanser av blått skimrar på husväggarna. Havet ligger spegelblankt och från båtarna är det tyst medan deras skeppare och kaptener intar barerna. Gör som gubbarna och tanterna och köp med dig lite pistagenötter och ta en promenad i maklig takt runt stan.

3. Solnedgångsaperitif

Vi vet alla vilken total lycka en perfekt solnedgång är, Ponza bjuder på full pott varje kväll. Tio minuters promenad från hamnen ligger takbaren La Terrazze (tillhör Grand Hôtel Chiaia di Luna Ponza, men öppen för alla). Här upplever du en perfekt solnedgång på en av öns bästa barer.

Grand Hôtel Chiaia di Luna Ponza

Via Panoramica

www.hotelchiaiadiluna.com/en

4. Hamnlunch eller middag mitt i smeten

L’Oresteria är ett charmigt hål i väggen och en smakexplosion mitt i händelsernas centrum i hamnen. En mer populär plats för en tidig middag i Ponzas hamn är svårt att hitta och ställets 5-6 rangliga höga bord målade i turkosa färger fylls snabbt upp. Det är inte möjligt att boka, så kom i tid. Stammistips: ställets spaghetti alle vongole är svårslagen. Öppet för lunch och middag.

Via Carlo Pisacane, 51

5. Halvvägs till himlen

En middag blir inte mer romantisk än här. Att maten ändå ger utsikten en match säger mycket om hur bra maten är på Ristorante Il Tramonto som anses vara öns bästa krog. Boka bord och stammistipset är att komma innan, beställa något att dricka och sätta sig på taket och titta ut över havet. Kontemplation. Middag för två cirka 1.300 kronor.

Via Campo Inglese - Le Forna

6. Baren i berget

Naturen har med tiden själv skapat en naturlig bassäng bland klippformationerna, piscine naturali. Det är ett populärt utflyktsmål för båtfolket, men nås även från vägen och höjer du blicken från havet längs klippkanterna ser du snart att insprängt i en av klipporna finns en enklare strandbar. För bara ett par år sedan dök folk från bardisken rakt ner i havet, något som nu är förbjudet.

Piscine naturali

7. Öfesta

Varje år den tjugonde juni förvandlas hela ön till ett gigantiskt färgglatt party. Det är dagen då öborna festar loss för att hedra San Silverio (Silverius på svenska), öarnas skyddshelgon och påve på 500-talet. Redan på morgonen smäller fyrverkerierna över ön, lokala band spelar på gator och torg och byborna klär upp sig för den stora mässan klockan 11.00. Efter mässan följer processionen både på land och till sjöss innan folket återvänder till kyrkan och placerar nejlikor till San Silverios ära. Efteråt väntar i varje hem en långlunch innan folket återvänder ut på gatorna och festen fortsätter till midnatt då alla samlas uppe på kullarna för att bättre kunna njuta av fyrverkerierna som avfyras.

8. Ett rum med utsikt

Med ett perfekt läge strax utanför hamnen tornar hotellet upp sig på klippkanten. Ett boutiquehotell med italiensk elegans och utsikt åt alla väderstreck. Från solbäddar vid poolen tittar du ut över hamnen i bukten och på andra sidan ser du en av öns mest berömda badvikar – Chiaia di Luna. En riktigt bra hotellfrukost hör inte till vanligheterna i Italien, men här dukas det upp en måltid som kan tävla mot utsikten när solen sakta klättrar över berget.

Grand Hôtel Chiaia di Luna Ponza

Pris: Dubbelrum från cirka 1.250 kronor/natt (lågsäsong) / 2.250 kronor/natt högsäsong

Via Panoramica

www.hotelchiaiadiluna.com/en

De handmålade skyltarna pekar ut riktningen. Till pizzerian eller hamnen? Foto: Lina Adamo

Fakta. Ponza Resa hit: Tåg från Stockholm till Neapel, cirka 8 byten. Sedan båt från Neapel till Ponza (2 ½ timme, avgår året runt). Det går också båtar året runt från Formia (1 ½ timme) och Terracina (2 timmar 40 minuter). Under sommarsäsongen avgår även båtar från hamnen i Anzio (2 timmar) och San Felice Circeo (1 timme). Boka din båtresa genom OK Ferry: www.ok-ferry.com Till Rom flyger du direkt med Norwegian eller SAS. Alla större biluthyrningsfirmor finns representerade på flygplatsen. Med hyrbil från Roms flygplats når du hamnarna på under två timmar. Det finns färjor som tar emot bilar men det är inte att rekommendera. Parkera i stället bilen på någon av hamnarnas många parkeringsplatser. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Rom cirka 665 per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Ponza upplevs bäst från juni till mitten av september. Då ligger temperaturen mellan 20 och 30 grader, vattnet är perfekt och kvällsbrisen precis lagom. Italienarna semestrar i augusti så då är ön som dyrast och mest hektisk. Tidsskillnad: Nej. Språk: Italienska. Valuta: Euro. Prisnivå: Italien är lite billigare än i Sverige. Italien har 88 mot Sveriges 100 i Forex semesterindex. Under högsäsong ökar priserna. Ta dig runt: Längs den lilla ön går en busslinje som tar dig överallt där vägen går. Promenera i hamnen, hyr en vespa för att se dig omkring på land och missa inte att hyra en båt för en dag. Bra att veta: De flesta hotellen på ön hämtar dig i hamnen, så glöm inte att meddela med vilken båt du kommer. Ha koll på tidtabellerna för din båtresa då de vid skiftande väderförhållanden kan ändras. Visa mer

