Ikaria – Greklands ovanligaste ö

Ikaria är en av Greklands mest säregna öar. Här vilar en alldeles särskild stämning. Doften av timjan, salvia och lavendel ligger tung och cikadorna skriker sig hesa. Tempot är lugnt, för att inte säga makligt. Invånarna i flera byar, främst Christos Raches, gör som de själva vill och vänder på dygnet. På dagarna finns inte en katt ute, alla sover. Men efter klockan 18 öppnas dörrarna, stolar bärs ut, tanter och farbröder, kvinnor, män och barn strömmar ut på gatorna och musik hörs från tavernorna. Till långt efter midnatt håller butiker, restauranger, ja till och med biblioteket öppet.

Hamnstaden Agios Kirikos. Mycket kretsar kring hamnen och hamn­promenaden med tavernor och kaféer. Foto: Shutterstock

Det mesta man äter och dricker produceras på ön. Grönsaker, frukt och fisk och en och annan vildget, ”rasko”, ingår i den dagliga dieten, liksom olivolja och vin. Inte konstigt att människor lever i snitt tio år längre här än i Västeuropa och USA. En av tre Ikariabor blir 90 år eller äldre. Det finns gott om pigga 100-åringar som spelar backgammon på kaféerna. Ön är, tillsammans med några bergsbyar på Sardinien, japanska Okinawa, centralamerikanska Nicoyahalvön och kaliforniska Loma Lind en så kallad ”blå zon”, ett område där människor lever mätbart längre.

Den blå zonen till trots är ön sedan gammalt ett rött fäste. Längs landsvägarnas klippor ser man överallt hammaren och skäran målade. Det grekiska kommunistpartiet KKE brukar få runt 40 procent av rösterna här. Det fanns en tid då Ikaria var känt som ”the red rock”. På 1960- och 1970-talen skeppade militärjuntan fackföreningsfolk och vänstermänniskor i exil till Ikaria för att dessa ”orosmoment” skulle glömmas bort av omvärlden. Effekten blev dock inte vad man tänkt sig. De frisinnade och rebelliska öborna tog emot nykomlingarna med öppna armar. Bland skaran fanns läkare, advokater, lärare och musikern Mikis Theodorakis. Många av dem gifte sig med folk från ön och stannade kvar. Deras barn och barnbarn bor fortfarande här. Den något anarkistiska andan finns därmed också kvar.

Taverna vid stranden i Armenistis. De flesta som reser till ön väljer att bo i Armenistis. Här finns hotell och pensionat och stranden är fin, dock med en del höga vågor. Foto: Shutterstock

Ikaria har fått sitt namn efter den tragiske mytologiske hjälten Ikaros som fängslades efter att ha fallit i onåd hos Kung Minos på Kreta. Ikaros far, uppfinnaren Daidalos, tillverkade då vingar av vax och fjädrar till sin son så att han skulle kunna rymma. Men han fick inte flyga för nära solen för då skulle vaxet smälta. Ikaros lyssnade inte på sin far, flög för nära solen och vingarna smälte. På sin flykt bort från ett liv i fängelse, störtade han mot sin död och landade på ön Ikaria. Kanske är det inte så konstigt att ön än i dag präglas av sin frihetslängtan och upproriskhet.

De starka åsikterna till trots är öborna avslappnade och tar glatt emot turisterna som ökar i antal för varje år. Fler och fler har börjat upptäcka denna hittills ganska okända ö inte långt från Turkiets kust.

De flesta som reser till Ikaria väljer att bo i Armenistis på den norra sidan. Här finns gott om hotell och pensionat att välja mellan och stranden är fin, men som överallt på Ikaria, har den höga vågor och ibland är det strömt. Andra väljer hamnstaden Evdilos och åker på dagsutflykter med moppe eller bil därifrån. Båda erbjuder ett rikt utbud av restauranger och barer. Nattklubbar och flotta shoppingbutiker finns det dock inte mycket av.

Nyfångad, nygrillad fisk med citron. Foto: Shutterstock

En ”måste-uppleva-strand” hittar man i byn Nas på öns nordvästra sida, några kilometer från Armenistis. Byn befolkas av ett 50-tal invånare och är byggd längs terrasser ovanför havet. En brant, slingrande trappa tar dig ner till stranden där vågorna slår höga, i bland kan det även vara strömt och det går inte att simma ut alla dagar, då får man hålla sig på land och nöja sig med att blöta fötterna.

Som överallt på Ikaria krävs det starka ben och någorlunda god kondition för att ta sig upp och ner till en annan gömd pärla – River Beach. Följer man skylten som pekar inåt land från Artemistemplet och tar stigen uppströms genom Halariskanjonen kommer man efter en stund till ett litet vattenfall som bildar en naturlig pool. Bada naken här och vinka till bergsgetterna som vigt skuttar omkring.

En annan än mer enslig strand hittar man vid Lefkada på den sydöstra sidan. Bäst är att ta moped dit på de smala serpentinvägarna. Ta med en picknick för det finns inga restauranger i närheten. Efter en stunds klättring på en stenig stig som löper över berget kommer man ner till en oftast öde strand med runda vita stenar och några träd som skänker skugga. Eftersom stenarna ute i vattnet också är vita lyser de upp havet som nästan blir fluorescerande turkost. Det är lätt att använda för många superlativer när man beskriver Ikaria, men den här stranden är faktiskt alldeles, alldeles underbar.

Vill man uppleva annat än stränder kan man bege sig till klostret Theoskepasti i närheten av bergsbyn Pigi, mitt på ön. Man kan enbart ta sig hit från öns norra sida. Klostret, med anor från 1300-talet, och den lilla märkliga kyrkan ligger rofyllt högt uppe på berget med lummiga träd runt omkring. Tystnaden är nästan total och märkligt nog därmed öronbedövande.

Ett annat bra utflyktsmål är hamnstaden Evdilos på nordkusten. I byn bor det cirka 450 invånare och till skillnad från huvudorten Agios Kirikos är Evdilos lite mer polerad i kanterna och därmed mer turistig. Evdilos är ett fint samhälle med bebyggelse från den hästskoformade bukten upp på sluttningarna mot vattnet. Runt hamnen ligger tavernorna på rad och borden står dukade ända ner till vattenbrynet.

När man är på Ikaria måste man också snöra på sig kängorna och vandra. De flesta vandrare håller sig i Rahesområdet på Ikarias västra del. Det är en platå med frodiga skogar och några vandringsleder och stigar mellan kusten och bergsbyarna. En förening på ön har tagit fram en vandringskarta. Köp den, den säljs nästan överallt, i och med det stödjer man också föreningens arbete med att hålla lederna i gott skick.

Ikaria är berömt för sina byfester, varje vecka äger de rum i olika byar över ön. Man firar sina helgon, dansar armkrok, äter helstekt get och dricker lokalt vin. Foto: Shutterstock

Ett annat måste på Ikaria är ett besök på någon av de många byfesterna, ”panygiria”, som hålls mellan maj och oktober. Varje vecka är det en eller flera byar som arrangerar fest. Dessa by­fester hålls dels för att det är ett sätt att träffas och trivas, men också för att fira varje bys skyddshelgon och andra religiösa karaktärer. På byfesterna dansas det armkrok nätterna igenom och dricks stora mängder av det starka lokala röda vinet (16 procent) och äts helstekt örtmarinerad get.