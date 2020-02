Konst och kultur i charmiga Dublin

Det är svårt att inte älska Irland och Dublin gör det lätt att falla för landet. Staden är ett kulturellt centrum med en uppsjö av konstgallerier, museer och teatrar. Dublin har också ­rekordet i antalet Nobelpristagare i litteratur: fyra stycken från en och samma stad – William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett och Séamus Heaney. Och författaren ­James Joyce firas med en egen dag varje år.

Till Dublin återvänder man gärna många gånger, det finns alltid något nytt att upptäcka. Staden utvecklas ständigt, även om den alltid lyckas behålla sin autentiska charm. Att promenera omkring, gå på en ny restaurang, besöka ett nytt galleri eller en ny hantverksbutik är alltid lika roligt. Och att slå sig i slang med irländare är underhållande. De är pratglada, gästvänliga och måna om att besökare ska älska Dublin lika mycket som de själva gör.

Passa på att besöka det gamla biblioteket på Trinity College om du ändå är här för att titta på “Book of Kells”. Foto: Shutterstock

Söder om floden Liffey ligger Temple Bar-området med kullerstensgator och mysiga pubar. På lördagar är det marknadsdag här. I Cow’s Lane dukar lokala klädskapare och konstnärer upp smycken, kläder och konst. Temple Bar Square förvandlas till alla litteraturälskares paradis på lördagar och söndagar med bokmarknad, och när man blir hungrig kan man stanna till på matmarknaden vid Meeting House Square. Det bjuds på livemusik och irländsk dans på ett flertal av pubarna. Det är lätt att tillbringa mycket tid i Temple Bar-området, men nackdelen är att det blir väldigt turistigt och trångt. Därför är en rekommendation att upptäcka andra delar av Dublin också, gärna norr om floden Liffey, där bland annat det häftiga museet EPIC – The Irish Emigration Museum ligger. Det är prisbelönt och omnämnt i många av världens mest kända tidningar.

Konstälskare får inte mis­­sa det tjusiga National Gallery of Ireland med verk av storheter som Monet, Goya, Picasso, Rembrandt och Velázquez.

Ett annat måste är den berömda ”Book of Kells” på Trinity College, mitt i centrala staden. ­Boken är ungefär 1.200 år gammal med massor av ­illustrationer och skrevs förmodligen i början av 800-talet av munkar i klostret på ön Iona. Trots att den är så gammal är färgerna klara, starka och mycket vackra. När man ändå är här rekommenderas en tur i det gamla biblioteket. Celebriteter som Oscar Wilde och Jonathan Swift (som skrev ”Gullivers resor”) har vandrat i samma korridorer eftersom båda var studenter här på sin tid.

National Gallery of Ireland. Foto: Shutterstock

Konstälskare får inte mis­­sa det tjusiga ­National Gallery of Ireland med verk av ­storheter som ­Monet, Goya, Picasso, Rembrandt och Velázquez. För den som är intresserad av kyrkor och katedraler finns det 16 stycken att titta närmare på. Staden har också 27 teatrar, 24 broar över floden Liffey samt 56 parker och offentliga träd­gårdar.

Shoppa kan man göra på något av Penneys ­varuhus – de säljer kläder, skor, accessoarer och prylar till hemmet till bra priser. Grafton Street, Henry Street, O’Connell Street och Nassau Street är de fyra stora affärsgatorna i Dublin. Gågatan Grafton Street, som går mellan Trinity Collage och St Stephens Green, är den allra största shoppinggatan. Här finns många exklusiva klädbutiker och Dublins finaste varuhus, Brown Thomas.

På Dublins största shoppinggata Grafton Street ligger stadens finaste varuhus, Brown Thomas. Foto: Getty Images

Det finns över 700 pubar i Dublin. De mest kända ligger söder om Liffey. Nära Grafton Street hittar man flera välkända, till exempel Davey Byrnes på 21 Duke Street, som öppnade 1798 och är känd i första hand för att Leopold Bloom, huvudpersonen i James Joyces roman ”Odysseus”, tog ett glas vin här. Number 37, Sam’s Bar och Café En Seine, samtliga på Dawson Street, är också väldigt populära. Vid St Stephe’s Green ligger de trevliga afterwork-pubarna Doheny & Nesbitt och Tone’s. Vid parken finns också populära O’Donoghue’s med irländska liveband varje kväll. Här gjorde musikgruppen Dubliners sina första framträdanden.

Ett populärt nöje är att blanda litteratur med pubkultur (en självklarhet på Irland) genom en två timmar lång litterär pubrunda som kal­las ­Literary Dublin Pub Crawl (dublinpubcrawl.com). Det hela avslutas med en litterär frågesport med priser.

Har man en halv dag extra rekommenderas en tur med tåget norrut i cirka 30 minuter. Då kommer man till charmiga kuststaden Howth.

Staden har också över 900 restauranger, och numera finns det inte bara grismage och lammpaj på menyn. Tvärtom kan man hitta riktigt spännande och nyskapande mat, inte minst vegetariskt och till och med veganskt. The Garden of Vegan på 51 Elmwood Avenue Lower öppnade förra året och blev snabbt ett populärt tillhåll.

För fisk- och skaldjursälskarna är Sole Seafood and Grill på 18–19 South William Street att rekommendera. Här bjuds det bland annat på nyfångad hummer, krabba och ostron. Dublins bästa fish’n’chips anses finnas på Leo Burdock på 2 Werburgh Street, ett hål i väggen. Ett tips är att ta med maten till intilliggande Christ Church Cathedral och äta i trädgården.

Scones med ”­clotted cream” – ljuvligt gott. Foto: Colette van Luik

Har man en halv dag extra rekommenderas en tur med tåget norrut i cirka 30 minuter. Då kommer man till charmiga kuststaden Howth. ­Antingen åker man hit bara för att beundra ­utsikten över havet och äta lunch på någon av de många fisk- och skaldjursrestaurangerna i hamnen, eller så går man på en guidad vandring ­eller tar en cykeltur med lokala företaget Shan’s ­Howth Hikes. Lokalborna som håller i turerna kan sin historia framlänges och baklänges och är spännande att lyssna på. Avsluta turen med en klassisk fika: te och scones med clotted cream (en sorts tjock grädde) på kaféet The House, som av ”alla” anses ha byns bästa scones.

Mätt och belåten tar man tåget tillbaka till Dublin och gör sig redo för ytterligare en mysig afton på stan.

Guide. 12 tips till Dublin

SE & GÖRA

1. Bli uppringd av en känd irländare

Talking statues

James Joyce och Oscar Wilde och andra kända irländare har fått en staty i Dublin – och nu kan du höra dem tala! Fotografera av QR-koden intill statyn med mobiltelefonen och du får snart ett samtal – gratis. Börja till exempel med Molly Malone på Suffolk Street.

talkingstatuesdublin.ie

Oscar Wilde i St Stephen’s Green är en av tolv talande statyer i Dublin. Fota av QR-koden intill statyn med mobiltelefonen och du får snart ett samtal. Foto: Colette van Luik

2. Allt från politik till U2

The little museum of Dublin

Dublinborna har donerat mer än 5.000 föremål till det här charmiga museet, allt med anknytning till Dublin.

15 Saint Stephen’s Green

littlemuseum.ie

Det helt digitaliserade museet, EPIC – The Irish Emigration Museum, berättar om 1.500 år av irländsk historia. Foto: Colette van Luik

3. Lärorikt och underhållande

Epic museum

Världens enda helt digitaliserade museum, EPIC – The Irish Emigration Museum, tar med besökarna på 1.500 år av irländsk historia med hjälp av touch screens, rörelsesensorer i golvet samt ljud- och ljuseffekter.

CHQ Custom House Quay

epicchq.com

4. Bland fåglar och blommor

St Stephen’s Green

En skön oas med sjö, träd, rabatter, gångvägar och öppna gräsytor.

Söder om Grafton Street

www.heritageireland.ie/en/dublin/ststephensgreen/

I det sju våningar höga Guinness Storehouse lär man sig allt om hur det går till att brygga Guinness. Foto: Colette van Luik

5. Takbar med stadens bästa utsikt

Guinness Storehouse

I det sju våningar höga Guinness Storehouse kan du certifieras i konsten att hälla upp en Guinness. Missa inte takbaren med stadens bästa utsikt.

St James’s Gate

guinness-storehouse.com

6. Lär dig om irländska seder

Ireland a survivor’s guide

Neil och Aiden heter två ståuppkomiker som lär dig allt du behöver veta för att förstå dig på irländare och irländska seder. Maj till september, tisdag till söndag, klockan 13.00.

O’Neills Bar, 2 Suffolk Street

irelandasurvivorsguide.com

The Brazen Head är Dublins äldsta pub. Foto: Colette van Luik

ÄTA & DRICKA

7. Pub med gamla anor

The Brazen Head

Ta en öl på Dublins äldsta bar – från 1198.

20 Lower Bridge Street

brazenhead.com

8. Upplev historisk miljö

The Church Restaurant

En häftig känsla att äta middag i den här ombyggda kyrkan. Inte minst mellan ­söndag och onsdag då det bjuds på irländsk livemusik och dans.

Korsningen Mary Street och Jervis Street

thechurch.ie

Hodges Figgis som anses vara Dublins äldsta bokhandel, numera i moderna lokaler, har ett stort utbud av litteratur. Foto: Colette van Luik

SHOPPING & NÖJEN

9. Botanisera bland författare

Hodges Figgis

Anses vara Dublins äldsta bokhandel. Visserligen numera i moderna lokaler, men med ett stort utbud av litteratur och presentartiklar.

56-58 Dawson Street

waterstones.com/bookshops/hodgesfiggis

10. Handla traditionellt

Kilkenny shop

Köp hem vackra irländska saker som ­keramik, kristall, hantverk och ylletröjor från Aran Islands.

6 Nassau Street

kilkennyshop.com

BO BRA

11. Perfekt läge

Fleet Street Hotel

Hotellet är en stor lobby med två öppna spisar och en bar. Rummen är ganska små, men rena och fräscha. Perfekt läge för den som vill uppleva utelivet i Temple Bar-området och ha nära till allt.

20 Fleet Street, Temple Bar

fleethoteltemplebar.com

12. Hotell med ”hemlig” bar

Central Hotel

Hotellet har en anspråkslös lobby, men en trappa upp ligger en bar som är något av en hemlig pärla väl värd ett besök. Rummen är små och enkla, men fräscha. Hotellet ligger centralt, nära till både Trinity College med ”Book of Kells” och shoppinggatan Grafton Street.

1–5 Exchequer Street

centralhoteldublin.com

Howth är en charmig kuststad, en halvtimme norr om Dublin. Foto: Shutterstock

Resfakta. Dublin Resa hit: Tåg från Stockholm via Malmö och Köpenhamn till Liverpool, cirka åtta byten, bland annat i Hamburg, Köln, Bryssel och London. Restid från Stockholm cirka 30 timmar. Färja mellan Liverpool och Dublin, åtta timmar. Färjeinfo: directferries.co.uk Flyg: Direktflyg Stockholm–Dublin, 2 timmar och 45 minuter. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Dublin cirka 531 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se). Bästa tiden: Till Dublin kan man i princip åka året om. Irland har ett milt, men regnigt klimat. Tidsskillnad: –1 timme. Språk: Engelska och iriska. Valuta: Euro. Prisnivå: Dyrare än Sverige, men mat och dryck samt taxi är billigare. Ta dig runt: Dublin är en mycket promenad- och cykelvänlig stad. Annars är spårvagn smidigt. Tidtabell: luas.ie. Tidtabell för lokalbuss: dublinbus.ie. Ett tips om du tänker resa runt mycket i staden och även vill åka till platser utanför Dublin är att skaffa ett Leap Visitor Card som gäller obegränsade resor både på spårvagn, buss, flygbuss samt tåg. Ett kort som till exempel gäller i 24 timmar kostar cirka 100 kronor. Info: leapcard.ie Bra att veta: Om du verkligen vill maximera din vistelse i Dublin med att till exempel se museer, djurpark, botanisk trädgård, prova öl och whisky kan det vara värt att köpa ett Dublin Pass, som dessutom låter en gå före i kön. Välj pass för mellan en och fem dagar. Info: dublinpass.com Läs mer: visitdublin.com Böcker: ”Odysseus” av James Joyce och ”När ödets stjärnor faller” av Maeve Binchy. Visa mer

