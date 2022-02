Konstäventyr bland skulpturer i vinterland

Förbi slottet, genom grinden och mellan träden. Det låter som vägbeskrivningen på en skattkarta, och på sätt och vis är det sant. Nysnön knarrar när vi går förbi slottet, kaféet och de massiva mangårdsbyggnaderna med stora gråstenar infällda i fasaden. Efter sista byggnaden tar vi höger och där framme skymtar grinden, bakom den en vidsträckt lövskog. Det är här sagovärlden börjar på riktigt, med yviga grenverk glaserade i vitt. Femåringen springer ystert före, kastar lättkramade snöbollar på allt. ”Titta där, vad är det?” Högt uppe i trädkronorna sitter tre stora röda bollar fastklämda (Anne Thulin, ”Double dribble”). ”Är det en jätte som lekt här?” ”Kanske det”, svarar pappa, ”där framme ligger ju massor med jättestora stenar på rad, två rader till och med” (Richard Nonas, ”La colonne terminée III”). Skyltarna är översnöade, stigarna likaså, men det gör äventyret desto större, även om vi säkert missar några konstverk längst bort.

Wanås slott ligger vid en damm omgiven av en frodig skånsk bokskog. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

I nordöstra Skånes kuperade landskap med skogar, vattendrag och åsar förde de danska snapphanarna gerillakrig mot ockupationsmakten Sverige, då i slutet av 1600-talet under de dansk-svenska krigen. Det var i dessa trakter väpnaren Eskil Åkesson byggde en befäst gård på 1400-talet som senare övertogs av den danska adelssläkten Brahe. Genom historien har fästet bränts och skövlats av svenskar, byggts upp som slott, byggts om och bytt ägare, bland annat har ätterna Juul, Ramel, von Putbus, Hamilton och till sist Wachtmeister hållit till här.

Det lilla vita slottet ligger vackert vid en damm omgiven av en frodig skånsk bokskog. Här började Marika Wachtmeister skapa konstutställningar i slutet av 1980-talet och snart bildades stiftelsen Wanås utställningar. Genom åren har en lång rad svenska och internationella konstnärer ställt ut här, många verk har skapats i stor skala speciellt för platsen och blivit permanenta, andra har ingått i tillfälliga installationer och utställningar. Förutom den stora skulpturparken (som egentligen är mer av en skog) har man också konsthall, föredrag, workshops, restaurang, hotell och en livlig verksamhet för barn och unga.

Och barnvänligt är det. En vitdraperad rhododendron har en ”hemlig” gång rakt igenom, där inne är det som en koja, klättervänligt och alldeles tyst. På andra sidan möts vi av den frusna dammen. En hög smal figur står tyst framför oss (Antony Gormley, ”Together and apart)”, inte hotfull, kanske väntande eller kontemplerande. Vi tittar på varandra, sedan bryts stillheten av en snöboll. Fullträff! Så fortsätter vinteräventyret från konstverk till konstverk med skogen som den allra största och vackraste skapelsen. En stor stenkub går att klättra in i (Thom Merrick, ”Whitney outhouse of american art”), tre ribbstolar står för sig själv precis vid sjökanten (Molly Haslund, ”Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse”) och det är omöjligt att inte klänga upp på dem. På andra sidan dammen syns nu slottet i all sin prakt, med trappstegsgavlar och matchande utbyggnader.

En färgglad liten bro spänner sin båge över bäcken (Stefan Wewerka, ”The little bridge”) och vi undrar var bockarna Bruse är. Så hörs det något där i skogen, vad är det? Vi följer ljudet och möts snart av vad som ser ut som en liten kyrka från någon gudsförgäten amerikansk ökenhåla (Robert Wilson, ”A house for Edwin Denby”). Inifrån hörs en predikan på engelska, eller i alla fall ett tal. Men vi hör något mer, ett tinglande trolskt ljud. Vi ser oss omkring, lyssnar oss fram. Där! Högt uppe i trädet gömmer sig högtalaren.

Träden är höga, skogen lockar vidare, den vintriga vardag vi är här finns det inga spår i snön, inte från människor, blott tassavtryck från skuttande djur. Bland stammarna skymtar ett hus med dörrar, fönster, matbord och stolar. Men inga väggar, inget tak, det står där mitt i naturen (Melissa Martin, ”Dining room”). I närheten speglas vi i en alldeles svart sfär, som fallen från skyn (Pål Svensson, ”Sprungen ur”), men här stannar vi inte länge för längre bort skymtar en stor pyramid! (Poul Gernes, ”Pyramide”). Pappa tänker på en resa genom fuktig djungel i södra Mexiko, pojken klättrar genast upp.

Nu börjar det skymma och vi har långt att köra hem på isiga vägar, så vi får vända åter. Det blir svårt att få med sig barnet förbi trädet med gungor på alla grenar (Hanne Tierney, ”Love in the afternoon”) och labyrinten av smala pilträd (Srinivasa Prasad, ”In and out!). Men en bit vildsvins-salami fungerar som lockbete – på vägen upp passade vi på att besöka två gastronomiska resmål i trakten. Först letade vi oss fram på smala landsvägar till Glada geten gårdsmejeri. De prisades 2020 som årets destination i Skåne vilket väckte vår nyfikenhet. Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning så vi passar på att köpa deras beryktade ostkaka (inte av get, här har fjällkor stått för mjölken).

I Sjunkaröd hälsades vi välkomna av lurviga vildsvin med snö på trynet. Här ligger Skånska vilt med egna hägn och en välsorterad butik där de säljer viltkött och delikatesser av allehanda slag, bland annat korv och salami av hjort, vildand och vildsvin. Vilken tur att vi hade den korven i väskan, annars hade vi aldrig fått med oss pojken från Wanås!

Guide. Fyra skulpturparker värda ett besök 1 Umedalens skulpturpark Parken i Umeå har sitt ursprung i konstutställningen Umedalen skulptur som arrangerades första gången 1994. Bakom utställningen stod Galleri Andersson/Sandström som 1987 köpte det nedlagda mentalsjukhuset Umedalen – ett tjugotal stenhus med omgivande parkmark – av Västerbottens läns landsting. Nästan 200 svenska och internationella konstnärer har genom åren ställt ut sina verk i parken där ett flertal nu bildar en permanent utställning. Umedalens skulpturpark har med tiden blivit en av Västerbottens mest populära attraktioner, och fick 2005 Boverkets pris som Sveriges bästa park. Öppet är det dessutom dygnet runt, året om. 2 Millesgården Konstnärsparet Carl och Olga Milles köpte i början av förra seklet en tomt på Herserudsklippan högt ovanför Värtan på Lidingö utanför Stockholm. Här byggde de sig ett hem med tillhörande konstateljéer. Under följande halvsekel utvidgades och utvecklades Millesgården efterhand. 1936 gjordes Milles­gården om till en stiftelse som gåva till svenska folket och 1950 stod skulpturparken på terrassen klar. Utsikten från terrassen är magnifik. I parken samsas monumentala repliker av fristående skulpturer med fontängrupper. 3 Konsthallen Hishult Kjell Åke Gustafsson kallades först ”idioten från Hishult” när han började bygga sin konsthall i lilla Hishult, mellan Laholm och Markaryd. Han var så klart inte galen, men han hade en passion och så hade han ärvt en gammal gästgivaregård efter sina föräldrar. Ur den kom först konsthallen 1994 och därefter 1997 en skulpturträdgård som numera har ett 30-tal skulpturer från både svenska och internationella konstnärer. Här blommar även en mängd olika sorters rosor och här finns kafé och restaurang. Kjell Åke utvecklar ständigt projektet, han bygger till, bygger om och bygger till igen. 4 Drottningholms slotts ­skulpturpark Runt Drottningholms slott på ön Lovön i Mälaren strax utanför Stockholm finns den äldsta skulptur­parken i Sverige med skulpturer i den mer klassiska skolan. Den började anläggas i slutet av 1670-talet när skulpturer var en central del av barockens trädgårdskonst. Vissa av konstverken lär vara krigsbyten från 30-åriga kriget medan andra köptes in direkt av drottning Hedvig Eleonora som också var den som initierade slottsbygget. Den stora parken är öppen dygnet runt, året om och bjuder dessutom på en avancerat planlagd trädgård med bland annat en häcklabyrint. Visa mer

