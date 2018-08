Kreta – ön med många ansikten

Kreta är den femte största ön i Medelhavet och Greklands allra största ö med sina drygt 8.000 kvadratkilometer och cirka 600.000 invånare. Älskad av både inhemska och utländska turister, inte minst nordbor. Över två miljoner människor besöker Kreta årligen och den förblir lika populär som semesterdestination år efter år. Tack vare det sydliga läget kan man åka hit en bit in i december, sydkusten har ofta högre temperaturer än resten av ön. Dock regnar det en del under vintern men temperaturen dagtid kan ändå orka upp till 17–18 grader och går sällan ner under tio. Sommartid är det desto varmare, bästa tid är därför att åka under vår eller höst.

Ön har långa stränder med turkost vatten, en omväxlande natur med både höga berg och djupa dalar, fascinerande historia och arkitektur och sin alldeles egna matkultur. Det kretensiska köket skiljer sig delvis från det i övriga Grekland. Här kan man hitta maträtter som är specifika just för ön, till exempel färskosten myzithra gjord på får- eller getmjölk. Serveras ofta i sallader och är mildare och krämigare än fetaost. Kalitsounia är små kryddiga ostfyllda pajer och choirinó kritikó är tjocka fläskkotletter som ugnsbakats, en klassisk rätt från Kretas inland.

Det är främst längs Kretas norra kust som de stora turistorterna ligger, medan andra delar av ön, främst i söder, är relativt orörda. Hersonissos, Stalida och Malia är mycket populära semesterorter med fokus på nöjen i form av barer och diskotek. För den som söker lugn och ro och det genuina är det bättre att i stället bege sig till småbyarna uppe i bergen och utmed kusterna. Den som vill ha en lyxig känsla beger sig till Elounda som dessutom har en strand som ligger skyddad även dagar då det blåser. Chania och Rethymnon är två charmiga städer med slingrande gränder och mysiga bakgator. I de äldre delarna av städerna är det som om tiden stått still: Gummor i svarta klänningar, farbröder som spelar brädspelet tavli, unga män som njutningsfullt dricker nationaldrycken raki …

Väljer man rätt plats på Kreta kommer man garanterat att vilja återvända.

***

Elafonissi med sand av finmalda snäckskal som färgar stranden rosa. Foto: Shutterstock

KRETAS MALDIVERNA

Elafonissi beach

Söderhavskänslan gör att stranden brukas kallas Kretas Maldiverna. Sanden består av finmalda snäckskal som färgar stranden rosa. Vackrare än så blir det inte. Perfekt för den som gillar att snorkla, vattnet är fullt av fiskar. Elafonissi är skyddad av ”Natura 2000”-konventet och är ett naturligt tillhåll för olika sorters sjöfåglar. Vattnet är långgrunt och barnvänligt.

Hitta hit: Det går bussturer till Elafonissi från Chania (cirka en och halv timme). Man kan också ta sig hit med egen bil, eller med båt från den närliggande byn Paleohora på sydvästkusten.

Världsberömda Knossos med sina delvis välbevarade fresker. Foto: Shutterstock

MÄKTIGA FORNLÄMNINGAR

Knossos

För drygt hundra år sedan hittade man vid Knossos lämningar från 1300-talet före Kristus. Knossos var den minoiska kulturens religiösa och politiska centrum och är numera mest känd för sina fantastiska väggfresker. En gåta är de hieroglyfliknande inskrifterna. Knossos mest värdefulla föremål finns på det arkeologiska museet i Heraklion. För att undvika köer och den värsta hettan, åk gärna hit på morgonen innan busslasterna med turister börjar komma. Avsätt åtminstone ett par timmar för att hinna insupa allt.

Hitta hit: Med buss eller bil 20 minuter söder om Heraklion.

Mochos

För den som vill uppleva något genuint är bergsbyn Mochos att rekommendera. Den är omgiven av oliv- och vindruveodlingar, flertalet invånare är bönder. Varje onsdag kväll dansas det folkdans på torget och då är det fullt av människor på tavernorna. Byn kallas ibland för ”Olof Palmes by”. Palme tillbringade många semestrar här och det finns en gata uppkallad efter honom. Stenhuset, ”Villa Palme”, som han bodde i, renoverades förra året och går att hyra som semesterboende.

Hitta hit: Mochos ligger 12 kilometer söder om byn Stalis och 45 kilometer söder om Heraklion. Det finns lokalbuss, men enklast är att ta taxi eller köra egen bil.

Smala och färgstarka gränder i mysiga Chania. Foto: Adobe Stock

CHARMIG STAD

Chania

Med sin gamla stadsdel och sitt myllrande folkliv är Chania värd ett besök. Chaniakusten kan upplevas som väl turistifierad, men inne i Chania är det mer genuint. Här finns roliga marknader, bland annat Agora mitt i centrum, där kan man handla kryddor, handvävda tyger, virkade filtar, läder och keramik. Det arkeologiska museet har en permanent utställning med mosaik, smycken, mynt och skulpturer. Janisjarmoskén är den äldsta ottomanska byggnaden på ön. Minareten förstördes under andra världskriget men moskén är numera renoverad och hyser olika utställningar.

Hitta hit: På nordvästra kusten, cirka 65 kilometer väster om Rethymnon.

På Kreta kan man vandra genom raviner, utmed havet och över högslätter. Och i Samariaravinen, till höger, väntar en fantastisk naturupplevelse. Foto: Adobe Stock

EUROPAS DJUPASTE DAL

Samariaravinen

Den enorma Samariaravinen är 17 kilometer lång och faller 1.200 meter. Samaria blev nationalpark år 1962 bland annat för att skydda den vilda kretensiska geten kri-kri. Den mest berömda delen av ravinen är ”Järnportarna” där ravinen bara är fyra meter bred och bergssidorna uppemot 500 meter höga. Till ravinen kommer många för att vandra. Erfarna väljer den långa rutten som tar mellan fyra och sju timmar. Ovana vandrar en lättare väg, från Agia Roumeli till ”Järnportarna”, vilket tar mindre än en timme. Det finns även guidade turer genom ravinen som kostar drygt 400 kronor, det inkluderar dock inte entréavgift.

Hitta hit: Buss/bil en dryg timme söder om Chania.

Rethymnon

Den som gillar arkitektur får sitt lystmäte i mysiga fiskestaden Rethymnon. Bland smala gator och vindlande gränder ligger hus, kyrkor och moskéer byggda i venetiansk, turkisk och grekisk stil. I den venetianska stadsdelen kan man besöka riddarhuset Loggian, Rimondifontänen från år 1626 och den gamla borgen La Fortezza, som nu huserar Rethymnons arkeologiska museum. Här finns bland annat en skulptur av Afrodite från 1000-talet. På sommaren hålls en festival på borgen med opera och balett.

Hitta hit: På norra kusten, cirka åtta mil från Heraklion.

Restaurant Portes i Chania serverar typisk kretensisk mat.

LJUVLIGT GOD MAT

Restaurant Portes

Kretensarna har sin egen kulinariska tradition. Klassiska rätter är till exempel bläckfisk med fänkål eller lamm med kronärtskockor och bondbönor. Paj med zucchini, potatis och ost och tunna pitabröd fyllda med krämig får- eller getost med honung på toppen är andra specialiteter. Som vanligt gäller det att undvika turistfällorna och i stället leta rätt på restauranger dit lokalbefolkningen går. Portes ligger i Chania och serverar typisk kretensisk mat, till exempel gamopilafo, en sorts krämig risotto, gott lokalt vin och nationaldrycken raki.

Hitta hit: Akti Papanikoli 1, Chania. 10 minuters promenad från Gamla stan vid Nea Hora-stranden. Facebook.com/Portesrestaurant

Georgioupolis

Den lilla fiskebyn är en fridfull badort med några hotell utmed den en och halv kilometer långa stranden. Vattnet är klart och grunt, men när det blåser från norr kan det bli stora vågor. Fem minuters promenad norr om Georgioupolis ligger den mindre stranden Kalyvaki beach, en skön orörd sandstrand som är bättre skyddad. Georgioupolis mittpunkt är torget där det finns smågator med butiker. Utmed strandpromenaden ligger de flesta av stadens restauranger. Runt byn är det en enastående natur som gjord för en cykeltur, till exempel till Kretas största färskvattensjö Kournas.

Hitta hit: Ligger mellan Chania och Rethymnon på norra sidan.

Kristallklart och intensivt blått vatten, långgrunt och vågor, len sand och klappersten – Kreta har många sköna stränder. Foto: Adobe Stock

MAGISK Ö

Chrissi

På sydsidan ligger den obebodda ön Chrissi med långa gyllene stränder och en magisk natur. Ön är klassad som ett område av särskilt vikt tack vare sin extraordinära skönhet. Hit åker många för att snorkla och dyka, bland annat kan man hitta ovanliga snäckor (att ta med sig dem är dock förbjudet). Här finns också en skog av cederträ där många av träden är 200–300 år gamla. Den mest populära stranden, Belegrina på norra sidan, har vit sand och kristallklart turkost vatten. Här finns också några strandparasoller och en liten kantin.

Hitta hit: Mellan maj och oktober går det dagliga båtar från Lerapetra på sydöstkusten. www.cretandailycruises.com

Elounda

Den gamla fiskebyn Elounda är exklusiv och drar till sig många par och kändisar som vill bo i lyxiga och romantiska hotell i den skyddade bukten där vattnet är känt för sin intensivt blå nyans. Stranden ligger väl skyddad på den norra sidan av Eloundas hamn, vilket gör den mindre utsatt för höga vågor. Den är därför bra att besöka blåsiga dagar då det är röd flagg på många andra stränder. Det här är en plats för den som behöver avkoppling och inte vill slåss om solstolarna.

Hitta hit: Kort buss- eller bilresa norrut från Agios Nikolaos på nordöstkusten.