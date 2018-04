Kurer i Karlsbad – eller Karlovy Vary

Floden Teplá rinner genom Karlovy Varys äldsta delar där många brunnshotell och de berömda källorna finns. Jag lägger märke till att alla som flanerar mellan de många källorna bär på en porslinskopp med smal pip som de går och smuttar vatten från.

– Man har en sådan här drickkopp när man ska dricka brunnsvatten, säger Kristína Pauková och fyller koppen med rostbrunt varmt mineralvatten från underjorden, lutar huvudet lätt bakåt och tar en sipp ur pipen.

Kristína Pauková dricker brunnsvatten ur den obligatoriska porslinskoppen med pip. Foto: Johan Öberg

Självklart måste jag också prova. Brunnsvattnet påstås ju av vissa sedan gammalt hjälpa mot alltifrån magsår, förstoppning, gallbesvär, tandköttsinflammationer till övervikt ...

Redan för 200 år sedan slog brunnsläkaren doktor David Becher, verksam i just Karlsbad, dock fast att vattnet bara var riktigt effektivt om det dracks direkt vid källorna här i den då helt tyskdominerade staden.Fram till 1918 tillhörde området Habsburgska riket för att därefter ligga i Tjeckoslovakien.

Bechers utsagor bidrog till det ökade intresset för stadens brunnsliv under 1800-talet. Snart strömmade kungligheter och andra rika hit för att stärka sig under veckolånga, ja ibland flera månader långa, kurer. Människor kom från hela Europa och varje grupp krävde sin egen kyrka. Bara under 1800-talets sista tjugo år byggdes ett tiotal. Och så frodades casinoverksamheten. Några av dåtidens kändisar som vilade ut och roade sig på kurhotellen var Goethe, Schiller, Paganini, Beethoven och Chopin.

Men Karlsbad var känt lokalt redan på medeltiden för sitt mineralvatten och ryske tsaren Peter den store var här på tidigt 1700-tal, något som nu bidrar till att locka hit många av dagens förmögna ryssar.

Jag fyller min kopp vid Hot spring Colonnade, den första mineralvattenkällan i staden. I dag finns det 14 källor där 49–72-gradigt vatten (det varierar mellan källorna) ständigt strömmar upp från 2.500 meters djup nere i berget. Trycket är så stort i Colonnade att vattnet sprutar tolv meter upp i luften.

Så tar jag en rejäl klunk genom den lilla pipen:

– Njaaaee … Särskilt gott är det inte. Snarare rätt äckligt.

Fast jag tar ändå några sippar till. Men nog smakar ett litet glas av stadens klassiska örtlikör Becherovka, med bland annat ingefära och kanel, bättre.

Karlovy Varys äldre delar med många Jugendhus och klassisk snickarglädje. Foto: Johan Öberg

Tjusigast av alla hotell i Karlovy Vary är Grand Hôtel Pupp. Även om man är här för första gången kanske fasaden känns bekant. Den var nämligen med i Bondfilmen ”Casino Royale” från år 2006, där hotellet med sitt casino kallas Splendide och påstås ligga i Montenegro.

Ska man testa brunnslivet i Karlovy Vary ingår inte bara drickkurerna. På eftermiddagen är det dags att testa en mer handfast behandling. På vägen till mitt behandlingsrum på kurhotellet Imperial passerar jag flera andra behandlingsrum, bland annat några för sköljningar av diverse kroppsöppningar. Som tur är visar det sig att min behandling är av ett mindre invasivt slag. Jag får kliva ner i ett stort badkar med ljummet vatten i ett rum med dämpad belysning.

– Vi säger till när du ska gå upp, säger sköterskan på tjeckiska.

Jag lutar mig tillbaks, riktar blicken mot vägguret och snart känns det som tiden står still.

Fast det visar sig att det bara är klockan på väggen som stannat. Efter 25 minuter blir jag tillsagd att kliva upp och torka mig. Sedan är det dags för det varma saltrummet där jag sitter i en solstol och andas saltmättad luft som av vissa också påstås göra en piggare.

Så pigg att jag blir sugen på en utflykt: Till den lilla tusenåriga staden Loket, i en tvär flodkrök 1,5 mil sydväst om Karlovy Vary. Här imponerar den mäktiga borgen, men också kullerstensgatorna kantade av hus med historia. Och så går det att få god om än kanske inte så hälsobringande öl på mikrobryggeriet Florian. Sedan känner jag mig faktiskt lite som en ny människa.

1. Grand Hôtel Pupp

2. Hotel Imperial

3. Hotel Boston

4. Hotel Thermal/Filmpalatset

5. Kus Kus

6. Charleston

7. Moser

8. Colonnade

***

SE OCH GÖRA

Dricka brunn

Det finns flera ställen mitt i staden där det mineralrika brunnsvattnet flödar fritt ur anrika anläggningar. Det sippar man ur en speciell brunnsmugg med pip som säljs överallt.

Ta en spabehandling

Kanske längtar man efter en flera veckor lång brunnsbehandling, vilket man kan göra här. Men det blir inte billigt. Eller så njuter man bara på sitt hotells spa någon timme.

Äta och dricka

Charleston

En av stadens bästa restauranger är inredd i 20-tals stil och serverar centraleuropeiska klassiker som wienerschnitzel och viltragu. Huvudrätter mellan 80 och 150 kronor.

Bulharská 1.

www.charleston-kv.cz

Kus Kus

För en svensk känns vegetarisk mat kanske som givet ihop med sunt brunnsliv. Men nu är vi i Tjeckien – köttälskarnas förlovade land. Ett vegokafé med lunch för 45 kronor är därför något ovanligt.

Bělehradská 8.

www.kus-kus.cz

Shopping och nöjen

Moser

Böhmen är världsberömt för sitt glas. I utkanten av staden ligger glasbruket Moser, med rundvisning i hyttan, glasmuseum och massor av glas till salu.

Kpt. Jaroše 46/19.

www.moser-glass.com

KVIFF

KVIFF utläses Karlov Vary International Film festival och är med sina 53 år en av Europas mest anrika. Under första veckan i juli kan man spana in filmstjärnor och se nya filmer om man skaffar festivalpasset som säljs via hemsidan. Filmerna visas i det röda filmpalatset i anslutning till Hotel Thermal.

Ivana Petroviče Pavlova 2001/11.

www.kviff.com

Bo

Grand Hôtel Pupp

Renoverad 5-stjärnig lyx med gammeldags känsla, inklusive balsalar, lobby och restauranger. Avdelningen för kurbehandlingar, spa, inomhuspool och bastu är däremot toppmodern. Dubbelrum från 2.500 kronor på försommaren.

Mirove namesti 2.

www.pupp.cz/en

Saltrummet på Hotel Imperial påstås av en del vara hälsosamt för lungorna. Foto: Johan Öberg

Hotel Imperial

Lyxhotell med trädgård och vy över berg och stad. Allt är stort här – inklusive rummen, salar lämpliga för kungabröllop. Kurbadet är här mer inriktat på fysiska behandlingar än spa-betonat. Finns även inomhuspool. Dubbelrum från 2.300 kronor.

Libušina 1212/18.

www.spa-hotel-imperial.cz/en

Hotel Boston

Alla bra hotell är långt ifrån dyra. På detta 3-stjärniga med rosa fasad och centralt läge kostar dubbelrummen drygt en femhundring på försommaren. Ingen flärd men utmärkt frukost.

Lucni Vrch 9.