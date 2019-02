Efter en behaglig och vacker tågresa via Berlin anländer vi till Prag sen eftermiddag.

I den historiska stadskärnan strax utanför centralstationen är det gott om turister, men bara en halvtimmes promenad bort mot floden Vltava blir tempot genast lugnare. Här ligger stadsdelen Karlín, svårt skadad i den enorma översvämningen 2002, men numera restaurerad och renoverad. Modern arkitektur samsas med äldre vackert renoverade byggnader. Här bor unga både med och utan småbarn, restauranger och fik finns i varje gathörn och folklivet har en avslappnad kvarterskänsla.

Efter incheckning på snitsiga Pentahotel börjar kvällen på Veltlin, en intim vinbar med några få träbord och mjuk belysning. På väggen sitter en karta över Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien, Polen och Österrike – de vinländer man inriktar sig på. Tjeckiska viner är inte många, men det finns flera bra, om än inte lika kända som de ungerska. Baren är också vinbutik, så då och då kommer kunder in för att köpa med sig en flaska hem, givetvis efter rådgivning om vad som passar bäst till den tänkta middagen. Bardisken är för övrigt en plexiglaslåda fylld med jord, terroir, från en känd vinmakare – allt på Veltlin genomsyras av kvalitet och god kunskap om vin.

Karlín är inte så dumt faktiskt, det platsar nog till och med på listan över våra favoritstadsdelar i Europa.

Till middag blir det franskinspirerat med tjeckisk touch på Krystal Bistro. Vi beställer ankbröst med pumpa, fetaost och kantareller med tryffel på grönkålsbädd. Smaken är minnesvärd och det är heller inget knussel med portionsstorleken, den är väl tilltagen. Egentligen mätta blir vi övertalade till att beställa efterrätt och rekommenderas en dumpling med plommonsås toppad med vallmofrö. Vi säger till servitören att vi kanske inte äter hela. ”Visst, visst”, svarar han och lämnar oss i fred med ätandet. När sista tuggan slinker ner studsar han självsäkert förbi och säger ”So, how is it going?”. Han vet att efterrätten brukar gå hem hos gästerna och han har rätt.

På trendiga Můj šálek kávy kan man välja att fika inne eller sitta ute när vädret tillåter. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Karlín har många kaféer som serverar både frukost och fika hela dagen, bara att välja och vraka när det är dags för morgonkaffe. Mest känt är hipster-stället Můj šálek kávy (som för övrigt betyder ”Min kopp kaffe”) men vi gillar också snyggt designade Bistro Proti Proudu.

Till sist blir det frukost på trendiga Eska. Detta är restaurangen som drar folk från hela staden och som satt Karlín på kartan som Prags nya gourmetdistrikt. Inredd i en öppen fabrikslokal i två plan med råa väggar och ventilationen synlig ger man också konceptet öppet kök en ny dimension. Ställ dig på trappan till andra våningen så ser du samtliga steg i matlagningen. Menyn är tjeckisk i modern tappning och även om det är dyrare än en genomsnittlig restaurang i Prag är det ändå bra mycket billigare än hemma. Servicen är utmärkt och det serveras frukost, lunch och middag, allt ackompanjerat av bröd från eget bageri.

Efter frukost tar vi en tur upp till Vitkov-parken. Parken ligger på ett mindre berg och det bär ganska brant uppåt, men utsikten är en av Prags bästa. På vägen ner pausar vi på ett gammaldags ölhak, U Slovanské Lipy. Inredningen går i mörkt trä, matsalen är dekorerad med torkad humle och ölkranarna blankputsade. Känslan är att det här stället under lång tid bjudit på vänskaplig stämning och plats för vem som helst som råkar kliva in.

Minifärjan tar passagerare över floden Vltava som löper genom Prag. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Karlín ligger också nära andra intressanta stadsdelar. Ett annat favoritområde är Holešovice på andra sidan floden. Det visar sig efter lite diskussion om lokaltrafiken i hotellets reception att det faktiskt går en liten färja över till andra sidan. Perfekt för en utflykt till kända konstmuseet Dox. Eller ja, färja och färja – en liten motorbåt som har plats för kanske tio personer som lägger till vid en liten trappa alltmedan dess kapten spelar techno på maximal volym.

Fem minuter senare har vi korsat floden och kan efter en kort promenad kliva in på Dox. Här finns alltid något spännande eller provokativt att se och dessutom lockar museets butik med många roliga och udda prylar. Efter konstrundan blir det en sista sväng i Karlín för att spana in den kända parken Lyčkovo náměstí. Här ligger vad som kanske är en av världens vackraste skolor byggd i art nouveau-stil. Lite som ett mindre slott med en välhållen trädgård.

Över en kaffe på närliggande kaféet Můj šálek kávy känner vi av stämningen och låter alla intryck sjunka in. Karlín är inte så dumt faktiskt, det platsar nog till och med på listan över våra favoritstadsdelar i Europa.

***

TIO TIPS

Karlín är fullt av alternativ när det är dags för fika, många kaféer serverar även frukost hela dagen. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

1. Fika och ät frukost på hippa hak

Karlín har massor av kaffehak, sitt mysigt ute eller inne på Můj šálek kávy eller ät frukost på snygga Bistro Proti Proudu.

Můj šálek kávy

Křižíkova 105.

www.mujsalekkavy.cz

Bistro Proti Proudu

Březinova 471/22.

www.bistroprotiproudu.cz

Pivovarský Klub sägs ha Tjeckiens bredaste ölsortiment. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

2. Drick tjeckiskt öl på klassiskt vis

Svalka dig med en kall öl på fina U Slovanské Lipy eller besök mer kända Pivovarsky Klub som enligt dem själva har Tjeckiens bredaste ölsortiment.

U Slovanské Lípy

Tachovské náměstí 288/6.

www.uslovanskelipy.cz

Pivovarský klub

Křižíkova 17.

www.pivovarskyklub.com

Skolan i art nouveau-stil hittar man vid Lyčkovo náměstí-parken. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

3. Se unik arkitektur vid vacker park

Besök den fina parken Lyčkovo náměstí och se vad som kanske är en av världens vackraste skolor, byggd i art nouveau-stil.

Lyčkovo náměstí 6.

Vinbaren Veltlin. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

4. Prova naturviner på gemytliga Veltlin

Mysiga vinbaren Veltlin har ett brett utbud av viner från Tjeckien och angränsande länder.

Veltlin

Křižíkova 488/115.

www.veltlin.cz

Det öppna köket på trendiga Eska gör det möjligt för restaurangbesökaren att följa matlagningens alla steg. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

5. Njut av modernt gourmetkök på Eska

Eska drar gäster från hela Prag med sin moderna gastronomi. Prova avsmakningsmenyn på kvällen, ät finlunch eller kom på frukost.

Eska

Pernorova 49.

www.eska.ambi.cz

Krystal Bistro. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

6. Ät ljuvliga desserter på Krystal Bistro

Franskinspirerat med tjeckisk touch, generösa portioner och fantastiska efterrätter. Här är det lätt att bli nöjd med maten.

Krystal Bistro

Sokolovská 101/99.

www.krystal-bistro.cz

I Natalias butik Naty Šaty finner man en blandning av bal­klänningar och roliga accessoarer. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

7. Shoppa balklänningar och kul second hand

Natalia öppnade sin butik för tre år sedan och blandar friskt mellan alltifrån balklänningar och latex till mer eleganta klädesplagg och kul accessoarer.

Naty Šaty

Sokolovská 467/114.

www.facebook.com/natalky.saty/

Utsikt från Vitkovparken. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

8. Gå till Vitkovparken och blicka ut över Prag

Uppe på nationalmonumentet i Vitkov-parken finns en av Prags bästa utsiktsplatser.

Nationalmonumentet i Vitkov

Följ Thámova mot berget, tag tunneln igenom och gå upp på andra sidan.

På Dox, konstmuseet för samtida konst, finns förutom utställningar även en shop som säljer glas och porslin, formgivet av kända tjeckiska designers. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

9. Ta minifärja över floden till Dox och Holešovice

Bara ett par minuter över floden Vltava med en liten färja ligger snygga konstmuseet Dox.

Linje P7 från färjeterminal Rohanský Ostrov.

Pentahotel Prague. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

10. Bo bra och snyggt på Pentahotel Prague

Snygg industriell inredning med bra läge, stor bar i bottenvåningen med många lokala gäster.

Pentahotel Prague

Sokolovská 112.

www.pentahotels.com

Fakta. Prag Resa hit med tåg: Tåg till Prag från Sverige med byte i Köpenhamn och Hamburg. Från Hamburg direkttåg via Berlin till Prag. Resa hit med flyg: SAS, Czech Airlines och Norwegian flyger direkt från Stockholm och Köpenhamn. Norwegian flyger också direkt från Göteborg. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Prag cirka 461 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod: www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Som alla städer kan man åka hit året om, men sen vår och tidig höst är klimatet perfekt, sommaren är också fin. Tidsskillnad: Ingen. Valuta: Tjeckisk koruna. Språk: Tjeckiska. Prisnivå: Mycket lägre än i Sverige. En halvliter öl kostar 15–20 kronor, en rejäl varmrätt på enklare ställe från 50 kronor. Ta dig runt: Mestadels spårvagn eller tunnelbana, i vissa fall färja. Det går också bra att promenera. Bra att veta: På andra sidan floden fortsätter Holešovice med roliga barer, konst och kul klubbar. Ta spårvagn eller färja dit för en spottstyver men köp biljett först i en kiosk eller tobaksaffär. Läs mer: www.czechtourism.com/a/prague Visa mer

