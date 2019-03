Med knappt 700 bofasta och ett isolerat läge i stormande hav bortom branta klippor är La Graciosa (den behagliga) som gjord för sagor. Inte konstigt att det finns de som hävdar att den klassiska äventyrsboken ”Skattkammarön” är baserad på en händelse som utspelade sig här på 1760-talet.

På den tiden passerade många fartyg genom sundet mellan La Graciosa och Lanzarote på väg till Västindien. Ett av dem ska ha varit ett brittiskt fartyg lastat med plundrade skatter från ett sjöslag. Det kastade ankar i sundet men blev överraskat av pirater. Besättningen flydde i land med roddbåtar och tog skatten med sig, men piraterna följde efter och slog ihjäl dem. Endast en skeppspojke undkom. Skatten hittades aldrig. I Robert Louis Stevensons bok har skeppspojken blivit en enbent kock, Long John Silver. Senare har forskare kommit underfund med att ett sjöslag faktiskt ägde rum utanför Lanzarote på 1760-talet, så några korn sanning finns kanske i berättelsen.

Sant eller falskt så är det detta historiska sund du korsar på väg till La Graciosa, resan hit är ett litet äventyr i sig. Du tar dig först till Lanzarote, därefter längst upp till öns nordligaste by Órzola, en vacker tur. Här hoppar du på en liten färja som fortsätter norrut längs enorma lodräta klippor (håll utkik efter skärmflygare och hängflygare som njuter av uppvindarna) och rundar så Lanzarotes absoluta nordspets Punta Fariones. Nu dyker La Graciosa upp i blickfånget, tillsammans med flera andra öar i den naturskyddsklassade ögruppen Chinijo.

Allt är småskaligt på La Graciosa och känslan av avlägsen utpost är stark. Här i huvudorten Caleta del Sebo. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Efter 30 minuter kan du kliva av i Caleta del Sebo, den lilla lågmälda ”huvudstaden” på La Graciosa. Här finns en hamn och några kaféer och restauranger samt en liten sandstrand. Det är också här du hittar uthyrning av cyklar och kajaker samt de som ordnar utflykter med jeep eller båt. Byn ligger på södra delen av ön (som är åtta kilometer lång och fyra kilometer bred). Här är det relativt platt, torrt och sandigt. Längre norrut reser sig flera berg, det högsta till 266 meter över havet. Det finns inget vatten på ön så man pumpar avsaltat havsvatten i rör från Lanzarote.

Det som först slår oss när vi kliver av är stillheten. Det är tyst. Lugnt. När vi vandrar i sanden mellan de låga husen för att hitta vårt boende får vi en tydlig känsla av att vara på en isolerad utpost. De enstaka bilar som står parkerade i sanden är nästan alla gamla Land Rovers (med specialtillstånd, ön är i grunden bilfri), vilket bidrar till Tintinkänslan.

Vi hittar vår lägenhet och tillbringar kvällen med att beundra den imponerande stjärnhimlen från terrassen – här finns nästan inga ljus som stör så Vintergatan framträder i all sin prakt. Sedan följer dagar av total avkoppling och stillhet, varvat med vandringar och utflykter på mountainbike. På kvällarna går vi ner till hamnen och äter middag, enkel lokal mat med goda viner från grannön Lanzarote. Vi börjar snabbt känna igen varandra här på ön och hälsa.

Har man väl tagit sig hit återvänder man gärna. För stillheten, naturen och den sällsamma känslan av att vara isolerad på en liten ö ute i Atlanten.

Vår favoritstrand, Playa de las Conchas, hittar vi längst upp i nordväst dit vi cyklat en dag. Vi är mestadels ensamma här tills ett annat par dyker upp. Sanden är mjuk, utanför dånar hela Atlanten in med kraftfulla, ståtliga vågor. Det är ett smått hypnotiserande skådespel att sitta och ta in vågornas ljud och rörelser.

Till höger sticker flera obebodda klippöar upp längs horisonten, viskandes förföriskt om ännu mer äventyr och hemliga stränder. Närmast syns Montaña Clara, en liten ö som till största delen består av en 256 meter hög slocknad vulkan med en stor sjöfågelkoloni.

Dit ut får vi åka nästa gång tänker vi, allra helst med det lokala dykcentret. Dykningen här ska vara riktigt bra, vilket kan stämma bra, vi har dykt på flera platser på Kanarieöarna och handlar det om klippiga områden med fritt vatten är djurlivet oftast prunkande färgrikt.

Det blir nästa gång. Har man väl tagit sig hit återvänder man gärna. För stillheten, naturen och den sällsamma känslan av att vara isolerad på en liten ö ute i Atlanten. Något vi fått bekräftat av många lokalbor runtom på Kanarieöarna som skiner upp när vi berättar att vi varit på La Graciosa. ”Ah, så fint – min favoritö!”, brukar de säga.

1. Caleta del Sebo – huvudbyn, 2. Playa del Salado, 3. Playa la Francesca, 4. Playa La Cocina, 5. Playa de las Conchas, 6. Pedro Barba – den andra lilla byn, 7. Orzola färjehamn. A. Cykla från Caleta del Sebo till Playa de las Conchas, cirka 6 km. B. Cykla från Caleta del Sebo till Playa la Francesca, cirka 3 km.

***

SJU TIPS TILL DEN ÅTTONDE KANARIEÖN

Solig servering i Caleta del Sebos hamn. Här finns restauranger med lokal mat och goda viner från Lanzarote. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

1. Njut av lugnet

La Graciosas största tillgång är stillheten och det isolerade läget. Här kan du koppla av och varva ner på riktigt om du vill. Sätt dig på någon av uteserveringarna vid hamnen och slappna av! I förgrunden glittrar solen i hav och båtar, i bakgrunden reser sig de mäktiga Famaraklipporna på Lanzarote.

Favoritstranden Playa de las Conchas ligger längst upp i nordväst och bjuder på mjuk sand och milsvida vyer över Atlanten. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

2. Stillsamma stränder

Det finns en liten strand i hamnen, men bada helst inte här. Promenera i stället söderut, först når du Playa del Salado. Fortsätter du tre km från byn når du fina Playa la Francesa. Fem kilometer från byn ligger kända Playa La Cocina nedanför det gula berget Montaña Amarilla. Hit går båttaxi ibland.

I norr finns mycket vackra Playa de Las Conchas. Här går det dock sällan att bada på grund av vågor och ström.

Strax nordväst om huvudorten Caleta del Sebo hittar man den här stenlabyrinten i det karga landskapet. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

3. Vandra med vackra vyer

Det storslagna landskapet med vyer över hav och berg passar bra till vandring. Och endast några enstaka jeepar kör på sandvägarna, så du kan vandra i lugn och ro. Du kan också ta en tur söderut till stränderna eller norrut till den andra pyttelilla byn Pedro Barba på ostkusten eller vackra Playa de Las Conchas i nordväst. Ta med vatten och något att äta.

Mountainbikes, hjälmar och barnsadlar finns att hyra. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

4. Cykelutflykter på mountainbike

Avstånden på La Graciosa är perfekta för cykelutflykter och du kan hyra mountainbike på flera ställen. Det finns barnsadel och hjälm om du frågar. Alla vägar är grus eller sand så ta det försiktigt. Glöm inte vatten och lite picknick!

Hamnen i Caleta del Sebo är liten men skyddad. Det finns en strand, men det är bättre att gå till någon av de andra där vattnet är renare. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

5. Kajak, båtar och vattensport

Det går att hyra plastkajak, SUP (stand up paddle board) och andra roliga vattengrejer att leka med i det klara vattnet. Det finns till och med små gummibåtar med motor att hyra. Som alltid på La Graciosa är det enklaste att gå ner till hamnen och fråga, men du kan prova att kontakta La Graciosa Water Experience via Facebook eller ING boat Experience om du vill hyra motorbåt.

Graciosa Water Experience

Facebook: lagraciosawaterexperience

ING boat Experience

www.ingboats.com

Caleta del Sebo och La Graciosa sett söderifrån. Det är torrt och ödsligt med berg på norra halvan. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

6. Snorkling och dykning

Tack vare sitt läge mitt ute i Atlanten och det skyddande naturreservatet finns det riktigt bra snorkling och dykning kring La Graciosa. Var försiktig med strömmar, tidvatten och vågor, det gäller även när du badar, inte bara snorklar och dyker.

I hamnen finns dykcentret Buceo La Graciosa. Ta gärna kontakt innan du reser hit, det är inte alltid de är på plats.

Buceo La Graciosa

Hamnen Caleta del Sebo

www.buceolagraciosa.com

Lavaformationer – Kanarieöarna är alla vulkanöar. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

7. Utflykter till de obebodda öarna

La Graciosa är den enda bebodda ön i Parque Natural del Archipiélago Chinijo, ett naturreservat på över 90 kvadratkilometer. Det finns ytterligare fyra öar; Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este och Roque del Oeste. Ibland anordnas båtutflykter från Caleta del Sebo på La Graciosa eller från hamnen Órzola på Lanzarote. Håll utkik efter de stora sjöfågelkolonierna på klipporna och delfiner och flygfiskar i havet!

Hör dig för i hamnen på La Graciosa så får du hjälp.

