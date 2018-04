Långsam färd till portvinets källa

Portugals näst största stad, Porto har gett namn till det berömda portvinet och den världsarvslistade staden är en utmärkt utgångspunkt för att utforska Dourodalen, som kan vara ett av världens vackraste vindistrikt. Det var till Porto som de traditionella båtarna barcos rabelos kom seglande längs Dourofloden lastade med vintunnor. I Portos svalare klimat lagrades vinet hos de stora portvinshusen, och på andra sidan floden i Vila Nova de Gaia ligger flera av de anrika företagen med sina lagerlokaler. Här finns restauranger och portvinsmuseum där provsmakningar arrangeras. Ett av Portos äldsta portvinshus är Taylor’s som har funnits i familjen sedan 1692 – många av husen har brittiska rötter.

– England låg i krig med Frankrike, och britterna blev tvungna att söka efter nya vindistrikt när de inte längre kunde köpa sitt vin från Frankrike. De upptäckte vinodlingarna i den portugisiska dalen, men när vintunnorna skulle transporteras med båt från till hamnen Porto var det vanligt att många av vintunnorna gick sönder och vinet blev förstört. Det sägs att det var en engelsman som då testade att hälla sprit i vinet för att höja dess hållbarhet. Engelsmännen gillade det söta, starka vinet och det var i Storbritannien som den största marknaden för portvinet fanns, berättar guiden på Taylor’s museum i Vila Nova de Gaia.

Dourofloden slingrar sig genom landskapet hela vägen mellan Porto och den spanska gränsen, en sträcka på 20 mil. På båda sidor av vattendraget är landskapet konstfullt mönstrat av terrasserade vinodlingar. Små vägar slingrar sig upp mellan vingårdarna som ligger utspridda längs sluttningarna.

– Druvorna får mogna under dalens heta somrar, plockas på hösten och portvinet stannar kvar i dalen ända fram till våren, berättar Sergio Castel Branco som är kapten på en av de kvarvarande traditionella båtarna.

Bästa sättet att uppleva landskapet på nära håll är med tåg och båt. Några mil från Porto följer järnvägsspåret floden till Peso da Régua som ligger i hjärtat av Dourodalen. Här tuffar ett historiskt ånglok sakta fram i 30 km i timmen vidare till den lilla staden Pinhão. Nere vid kajen i Pinhão ligger de gamla portvinsbåtarna förtöjda och härifrån kan man göra en dagstur eller längre kryssningar längs floden.

Dourodalen är ett av världens äldsta avgränsade vindistrikt och grundandes 1756 av Marquis de Pombal. Området finns med på Unescos världsarvslista och här odlas ett 30-tal olika druvor, varav de flesta är röda. En av de äldsta vingårdarna i dalen är Quinta da Pacheca som har guidade visningar på gården. Här får man lära sig mycket och lite till om hur vinskörden fungerar.

– I mitten av september plockas druvorna för hand och placeras i stora granitkar som kallas ”lagares”. Folk står i en rad, tätt intill varandra och trampar med sina bara fötter så att druvorna krossas. Efter tre och en halv dag tillsätter man sprit, typ grappa eller Eau de vie, som stoppar fermenteringen och bevarar den naturliga sötman i vinet, berättar vår ciceron Julio Campas.

Guidningen avslutas på gårdens restaurang som serverar traditionell portugisisk mat i modern tappning.

En annan av dalens äldre vingårdar är Quinta Nova de Nossa Senhora Do Carmo som grundades 1764. Härifrån går fina vandringleder ner mot floden och det går även att hyra rum. Gården ligger högt uppe på sluttningarna med utsikt över dalen, och väljer man att stanna några dagar så kan man från poolkanten se ut över de terrasserade odlingarna. En skön bris sveper in över dalen och vi sitter med ett glas av husets vin och njuter, medan solen sakta sänker sig över dalen.

Nedanför Quinta Nova ligger Pinhão med sin järnvägsstation och bro över floden. Här driver Cátia och hennes far Fernando Rebelo en liten köttbutik. Butiken har funnits i 40 år och säljer lokala korvar och skinkor, främst av griskött från egna djur. På disken står en söt liten vintunna med en tappkran varifrån hon serverar sina kunder små glas av gårdens eget vin. Enligt Cátia är det rena hälsodrycken och hjälper mot ryggbesvär.

Vinet ska drickas på ett speciellt sätt, och vi blir guidade genom hela ritualen med korstecken och allt. Cátia bjuder sedan på den ena lokala specialiteten efter den andra varav en är en korv som är speciellt gjord för kvinnor – den ser ut som en liten handväska och passar utmärkt att ta med på en utflykt till stranden.

I taket hänger skinkor som sakta har rökts under tio dagar, och den speciella styckningstekniken är hemlig. Cátia tycker att jag ser lite trött ut i den 40-gradiga värmen, och precis när vi ska gå insisterar hon på att ge mig en speciell present. Det är en liten korv som inte är till för att ätas.

– Det är mycket viktigt att korven hängs upp bakom en dörr med fönster, helst på en söndag eller en måndag, säger hon och ser till att jag lyssnar ordentligt.