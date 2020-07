Magisk vandring längs Jämtlandstriangeln

Guide. Tips till Jämtlands­triangeln

Se & göra

• Utsikt över fjällen: En heldagstur till toppen av Storsylen, 1 762 meter över havet, med utsikt över hela fjällvärlden. Följ med på en dagstur med guide eller gå på egen hand. Fjällvana krävs.

• Upplev massiv silhuett: Fortsätt djupare in i fjällvärlden från Sylarna ända in till Helags vid Helagsmassivets mäktiga silhuett i nordvästra Härjedalen. Välj mellan två leder: sommarleden, skyltad ”Helags” i passet mellan Kläppen och Herrklumpen mot Mieskentjakkes rastskydd, eller den högalpina rutten via Ekorrpasset. Etappens längd är 19 kilometer och tar cirka åtta timmar.

Äta & dricka

• Klimatsmart mat: På Kretsloppshuset i Mörsil kan du välja mellan soppor, smörgåsar och dagens rätt. Fantastisk miljö där du sitter och äter i ett växthus. kretsloppshuset.se

Bo bra

• Sov på fjället: STF Storulvån fjällstation ligger mitt i fjällvärlden, STF Blåhammaren fjällstation är STF:s minsta och högst belägna fjällstation och STF Sylarna fjällstation har fantastisk utsikt över Sylmassivet. Storulvån och Blåhammaren har kafé och butik, Sylarna enbart butik. Förbokning krävs i sommar. svenskaturistforeningen.se.

• Vid Åreskutans fot: Anrika Buustamons fjällgård mitt i fjällvärlden nära Åre erbjuder ljuvlig mat och goda drycker. buustamonsfjallgard.se