Manchester – en kaxig uppstickare

Säg Manchester och de flesta tänker bollsport. Och visst, med två topplag i Premier League är Manchester något av ett epicentrum för brittisk fotboll. Här håller man antingen på United eller City, men ser Liverpool som den verkliga rivalen.

Men lika mycket som fotbollssupportrarna älskar Manchester, så gör musikfantasterna det. Oasis, The Stone Roses, New Order, The Smiths, mytomspunna klubben Haçienda… ja, exakt vad som är orsaken till att så mycket bra musik har sina rötter i just Manchester analyseras med jämna mellanrum i musiktidningar och på kultursidor.

”What Manchester does today, the rest of the world does tomorrow”, lyder Manchesters kaxiga, inofficiella slogan. Bakom stadens slitna tegelbyggnader och graffitimålningar finns en stolthet över att vara det man är. Oasis gitarrist Noel Gallagher har sagt: ”The thing about Manchester is… it all comes from here” och han har i alla fall delvis rätt.

Manchester var den industriella revolutionens vagga och fick som världens största bomullsmarknad smeknamnet ”Cottonopolis”. När Karl Marx och Friedrich Engels studerade arbetarklassen var det Manchester de utgick från. Här fanns kapitalismen men också dess konsekvens – organiserad arbetarrörelse. De bomullsfabriker som då hyste slamrande maskiner och arbetare görs numera om till flashiga kontorsbyggnader eller bostadshus. Halva staden är under ombyggnad, överallt tornar byggnadsställningar. Det dekadenta och slitna finns kvar, men helt klart genomgår Manchester en make over.

För den som börjar kunna London och vill se sig om i England är Manchester ett utmärkt val.

Okej, Manchester är ingen klassisk skönhet, men staden har attityd, eller ”it”. Staden gicks illa åt i flygattacker under andra världskriget, och under mitten av 1990-talet förstördes delar av centrum av IRA-attentat. Modern arkitektur blandas därför med flera hundra år gamla byggnader, och helt klart sevärda är katedralen, stadshuset och biblioteket.

Genom en pappa till sonens klasskompis kommer jag i kontakt med Gary och hans ”lads” – coola, roliga Manchesterbor. Tillika Manchester United-fans. Trots det tvekar de inte en sekund – två av dem ger bort sina matchbiljetter till mig och min 16-årige son, också han en inbiten United-supporter. ”Har ni rest ända från Sverige…”

Senare blir vi bjudna på ”sunday roast”, stek, och Yorkshire pudding, som påminner om ugnspannkaka, i ett radhus i Salford. Så kan det också gå till i Manchester.

***

Här nedan följer sju aktiviteter att göra i Manchester.

1. Se fotboll live

Old Trafford, Manchester Uniteds hemmaplan.

Manchester Uniteds Paul Pogba jublar tillsammans med publiken på hemmaarenan Old Trafford. Foto: Rui Vieira/AP

Matchdagar förvandlas Old Trafford, Uniteds hemmaarena, till ett modernt pilgrimsmål. Gatorna fylls av supportrar som vallfärdar mot arenan. Den som har chansen att se en fotbollsmatch live ska ta den. Det är stämningsfullt när tusentals fans sjunger The Stone Roses ”This is the one”. Kom in i rätt stämning och besök en pub i närheten före matchstart. Drick en ale och prata fotboll med supportrarna – engelsk kultur i ett nötskal.

De flesta svenskar som åker till Manchester för att titta på fotboll har köpt en paketresa som inkluderar matchbiljett. Att komma över en biljett på egen hand är svårt, och kräver bland annat att man är medlem i United.

Sir Matt Bubsy Way, Stretford

www.manutd.com

Stadium tour, Old Trafford. Manchester Uniteds omklädningsrum innehåller bland annat svenske Victor Nilsson Lindelöfs matchtröja. Foto: Anna Wahlgren

2. Mer fotboll – på museum

Old Trafford, stadium tour på Manchester Uniteds hemmaarena.

National Football Museum, fotbollsmuseum mitt i stan.

Manchester är hemstad åt två av världens främsta fotbollslag – Manchester United och Manchester City. Båda lagen erbjuder rundvandringar på hemmaarenan. Besök spelarnas omklädningsrum, kika bakom kulisserna, botanisera i museet, handla fotbollströjor i butiken och posera för foton bredvid diverse troféer.

Den fotbollsorienterade får heller inte missa det relativt nybyggda fotbollsmuseet, National Football Museum, mitt i stan. Det ligger intill shoppingcentret Arndale och visar minnen ur fotbollshistorien – en spelartröja från världens första fotbollsmatch 1872, bollen som användes i världscupfinalen 1966, samt Maradonas tröja från England–Argentina-matchen 1986. Missa inte att skjuta straffar i den interaktiva avdelningen. Fri entré, som är brukligt på många statliga museer i England.

Urbis Building

www.nationalfootballmuseum.com

Manchester är en gammal industristad där gammalt möter nytt vid kanalerna. Foto: Shutterstock

3. Manchesters industriella hjärta

Castlefield.

I sydvästra änden av Deansgate ligger Manchesters industriella och romerska hjärta. Här finns ett romerskt fort, gamla industrier och det tekniska museet Museum of Science and Industry. Lite längre norrut ligger ännu ett populärt museum – People’s History Museum, som i år uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnor tilläts rösta i England. Fri entré på båda.

Men allt handlar inte om det förflutna. I Castlefield finns också nya, trendiga barer, och promenadstråk runt nätverket av kanaler. Den som blir hungrig och är sugen på indiskt, bör styra stegen till prisvärda Akbar’s (73-83 Liverpool Road).

Museum of Science & Industry, Liverpool Road

www.msimanchester.org.uk

People’s History Museum

New Court Street, Spinningfields

www.phm.org.uk

I Afflecks i Northern Quarter finns alternativa butiker med bland annat musikrelaterade prylar. Foto: Anna Wahlgren

4. Blomstrande musikscen

Northern Quarter, stadsdel i Manchester.

Oasis, The Stone Roses och Joy Division är bara några band med Manchesterursprung. Legendariska klubben Haçienda är nedlagd, men fortfarande går det att lyssna på bra livemusik och att gå på klubb i Manchester. Klubbarna varierar beroende på veckodag och säsong, men det är värt att spana in vad The Warehouse Project har för sig. Det är en plattform för bra musik och dj:er, med huvudlokal i ett före detta skyddsrum från andra världskriget – mitt under järnvägsstationen Piccadilly.

Ett generellt tips är att de bästa musikbarerna och klubbarna ligger i bohemiska Northern Quarter, i före detta industriområdet Castlefield och i Gay Village. Nyöppnade restaurangen Refuge by Volta är också bra att ha koll på. Den drivs av två dj:er, och bjuder på bra tapas, kul drinkar, och en källare för livemusik.

Refuge by Volta, Oxford Street

www.refugemcr.co.uk

Slitna tegelfasader, alternativbutiker och gatukonst – Northern Quarter har det mesta. Till höger en bild från Manchester Craft & Design-centre, en kombinerad ateljé och butik för ett 30-tal konsthantverkare. Foto: Anna Wahlgren

5. Från vintage till Versace

Arndale, shoppingcenter mitt i staden.

Vissa åker till Manchester bara för att shoppa. Största shoppingcentret heter Arndale, som ligger vägg i vägg med flottare Selfridges. Trafford Centre är Storbritanniens största shoppingcenter, en halvtimmes bussresa utanför stadskärnan. Outletbutiken Iowery, i närheten av Old Trafford, säljer bland annat Marks & Spencer, Clarks och Molton Brown till reducerat pris.

I stadsdelen Northern Quarter ligger de mer alternativa butikerna. Manchester Craft & Design-centre är kombinerad ateljé och butik för konsthantverkare. Afflecks Palace är ännu ett kollektiv med alternativbutiker, med alltifrån t-tröjor till tatueringar. Piccadilly Records är en Manchesterinstitution med vinylskivor, nostalgi och kunnig personal. Oi Polloi säljer kläder för män, med betoning på märken som Stone Island och A.P.C.

Arndale, 49 High Street

www.manchesterarndale.com

Northern Quarter-tips: den coolt inredda matgallerian Mackie Mayor. Foto: Anna Wahlgren

6. Curry Mile och Proper Tea

Cottonpolis och Evelyn’s, Northern Quarter.

Bohemiska Northern Quarter är en bra matbas. Här ligger Cottonopolis, en japansk krog med vällagade och vackra, men lite dyrare, rätter. Evelyn’s serverar matchelatte, gingershots och goda luncher. Ännu ett Northern Quartertips är coolt inredda matgallerian Mackie Mayor. Proper Tea, precis vid katedralen, har prisvärt afternoon tea (cirka 170 kronor).

Den som vill äta billigt och starkt ska bege sig till Rushholme Curry Mile. Här ligger indierna och pakistanierna på rad, men här hittar man också kebab och kinesiskt.

Cottonopolis, 16 Newton Street

www.cottonopolis-nq.com

7. Ale, bitter, lager – puben

The New Oxford, Salford.

En öl är en öl är en öl. Nej, inte i Storbritannien. De flesta pubar i stan erbjuder lokala ölsorter – i Manchester med omnejd finns ett 30-tal lokala mikrobryggerier.

En lokal pubfavorit i Salford, en kvarts promenad från Old Trafford, är The New Oxford. En Salfordinstitution som bjuder på quiz, roliga samtal och gediget ölutbud. Perfekt för den som vill eftersnacka fotbollsmatchen med locals.