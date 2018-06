Minnen av resor och krig i Berlin

Den är gigantisk. Framför bågen i gulnad kalksten med de meterhöga fönstren är det som att stå vid foten av ett tvärt sluttande berg. Man känner sig liten, skraj eller begeistrad, beroende på kynne och dagsform. Känslan avtar knappast när man kommer in i den övergivna ankomsthallen på flygplatsen Tempelhof och den engelsktalande guiden börjar berätta om den numera nedlagda flygplatsens historia och myterna som omgärdar platsen.

”Vid en tidpunkt var det här världens största byggnad, säger guiden”. ”Jösses”, tänker man, detta är sannerligen resultatet av en regims megalomani.

En korridor som leder till små fönsterlösa skyddsrum under flygplatsbyggnaden. Foto: János Balázs

Tempelhof uppfördes för att passa in världshuvudstaden Germania, en stad som Hitler tillsammans med arkitekten Albert Speer tänkte sig skulle ersätta Berlin i det nya världsriket. Under den kolossala bågen – flygplatsens själva huvudbyggnad – finns en labyrint av kulvertar och kyffen. Här finns bland annat fem kilometer långa tunnlar och omkring 300 skyddsrum som under andra världskriget användes av boende i omkringliggande områden. En bunker på 30 kvadratmeter var beräknad för 80 personer. På många ställen har tiden stått still. En något tryckande tystnad uppstår när guiden leder oss in i ett skyddsrum, det är omöjligt att uppskatta hur många meter under jord vi befinner oss. På väggarna finns berättande och naivistiska målningar. Syftet med bilderna var att distrahera och förströ de många barn som tog skydd här när staden bombades.