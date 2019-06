Montenegro – charmigt och storslaget

Just nu: spara 50%

Jag sitter storögd i en taxi som rusar fram längs en väg som tycks hänga utanpå bergsidan. Bergslandskapet vandrar ända fram till havet och mellan de lummigt gröna branterna långt där nere syns små kurviga stränder.

– Sådana berg har inte våra grannländer, säger taxichauffören med illa dold stolthet.

Montenegro, som ligger som en pusselbit mellan Kroatien och Albanien, har verkligen den avgjort mest dramatiska kusten längs Adriatiska havet. Montenegro är dessutom billigare än sin mer etablerade granne Kroatien och mindre exploaterad. Även om Montenegro försöker ändra på detta så snabbt det går. Många hotell byggs kring Budva, den största badorten i Montenegro.

Vid samhället Durmani svänger taxin inåt land trots att de tusen meter höga bergen ser helt omöjliga ut att ta sig över. Men Sozinatunneln gör färden enkel. På 20 minuter har vi passerat rakt genom bergskedjan och på andra sidan öppnar sig en annan slags värld, en värld av vatten och vin.

Den lilla staden Virpazar är omgiven av en mosaik av våtmarker och vattenvägar. Foto: Anders Pihl

Vi kör in i vinodlarregionen som omsluter den enorma Skadarsjön, Balkanregionens största insjö. Den lilla staden Virpazar ligger nästan ute i sjön, omgiven av en mosaik av våtmarker och vattenvägar. Sjön krymper och utvidgas med 150 kvadratkilometer beroende på årstid. Allt kring Virpazar verkar halvsjunket och inbäddat i intensiv grönska. Två fotbollsmål står ute i ett träsk med vassruggar. Konformade bergstoppar grupperar sig runt staden på landsidan.

Från Virpazar promenerar jag bort till den lilla vingården Cermeniza.

Jag tas emot av Nemanja Durisic, sonson i den familj som äger Cermeniza. Han berättar att trakten runt Virpazar har smeknamnet Kalifornien. Solen, vattnet och den otroliga bördigheten är anledningen.

– Området räknas också som Montenegros historiska vagga, förklarar Nemanja. Det är här­ifrån som ursprunget till vår nation kommer.

Nemanja Durisic inspekterar ett granatäppleträd. Foto: Anders Pihl

Familjen Durisic och Cermeniza är en minimal vinproducent. Endast sju åtta tunnor, eller 2.000 liter vin, produceras varje år. Deras vin blev år 2013 prisbelönt som Montenegros allra bästa. En tunna behåller familjen för egen konsumtion. Resten dricker gästerna på vingården upp. Inget säljs på marknaden. Varför inte göra mer vin och tjäna pengar?

– Farfar säger bestämt nej. Skulle vi utöka vore vi tvungna att kompromissa med kvaliteten.

Vinet man framställer är en Vranac, gjord på en av världens äldsta vindruvor och något av en nationalklenod för Montenegro.

– Det är en korsning mellan två ännu äldre druvor; Lisicina och Kratosija, som brukar kallas fadern och modern till Vranac. Vi odlar alla tre sorterna, säger Nemanja.

Marko Durisic, sparsmakad vinmakare. Foto: Anders Pihl

Nu kommer farfar Marko. Eftersom han inte talar ett ord engelska tolkar sonsonen. Han berättar att han är 85 år och kände sig trött och färdig med livet för några år sedan. Men när gårdens lilla hotell blev klart levde Marko upp.

– Nu vill jag leva i minst 50 år till, säger han och ler. Det är så roligt att träffa våra gäster.

Jag ber Nemanja att översätta en fråga, hur umgås Marko med gästerna utan att kunna engelska?

– Mitt vin kommunicerar bra utan engelska. Och det är väl också dags att lära mig några ord, säger Marko.

Farfars livsdevis är att börja dagen med en rakije på morgonen, då blir man aldrig sjuk.

De bjuder på gårdens vin som har en fyllighet som påminner om betydligt mer kända italienska viner. Cermeniza gör också rakije, den monte­grinska motsvarigheten till grappa. Dessutom framställer Marko en egen rakije på granatäpple, vars klarröda blommor lyser lite överallt på gården.

– Farfars livsdevis är att börja dagen med en rakije på morgonen, då blir man aldrig sjuk, säger Nemanja.

Marko delar med sig av sina bästa odlarknep. Som att inte ge vatten till druvorna sista månaden innan skörd. Detta i syfte att behålla sockerhalten som annars sjunker.

– Men ger du inte vatten på två månader dör plantorna, det kan bli 40–45 grader varmt här.

Marko beskär vinstockarna hårt. Bara de finaste druvorna får vara kvar. Han planterar också körsbärsträd och persikoträd nära odlingarna. Det påverkar smaken på varsitt sätt.

– Sedan blandar vi druvorna med varandra. Vinet blir bäst så.

Gårdens hotell sköts med samma kompromisslösa inställning som vinet. Alla hus är murade på traditionellt sätt med stenar som slipats för hand för att passa varandra.

Samma tänkande gäller också maten till gästerna. Det skulle vara enklast att köpa grönsaker på marknaden, men all odlad mat skördas i stället i den egna trädgården.

– Säger vi att maten är lokalt odlad utan kemikalier, så ska vi veta det helt säkert. Då är man ärlig, säger Marko.

Jag vandrar åter till Virpazar, där ett litet tåg går tillbaka till kusten genom en annan bergstunnel och plöjer fram genom snår av sommarblomster.

SJU TIPS FÖR SEMESTERN I MONTENEGRO

1. Medelhavets djupaste fjord: Kotor och Kotorbukten

Kotorbukten är den mest dramatiska delen av Montenegros kust. Här går havet in genom en slingrande dalgång som ser ut som en norsk praktfjord transporterad ner till Medelhavet. Palmerna och de orto­doxa kapellen längs bergsidorna är den största skillnaden.

Längs in i fjorden finns staden Kotor som har en världsarvlistad stadskärna som omsluts av en intakt stadsmur. Ovanför stadsmuren klättrar fler medeltida försvarsverk uppför nästan lodräta bergssidor vilket får staden att likna en filmkuliss. Kotor är en populär kryssningshamn tack vare att den djupa fjorden tillåter stora fartyg att ankra. Missa inte Kotors strandpromenad med små sandstränder och barer nära vattnet.

Hitta hit: Cirka två mil från Budva.

Kyrkobesökare i Kotor, där stadskärnan är världsarvlistad. Foto: Anders Pihl

2. Med bästa läget i bukten: Perast

Bara tio minuter med bil från Kotor ligger staden Perast. Trots att staden är liten kryllar den av historiska byggnader, bland annat finns 16 kyrkor och 14 renässanspalats. I byn intill kan man dessutom se resterna av en romersk villa med bevarade mosaikgolv.

Utanför Perast ligger de två små öarna S:t Georg (Sveti Djordje) och Our Lady of the Rocks (Gospa od Škrpjela). Öarna har var sin kyrka. S:t Georg är biskopens privata ö. Our Lady of the Rocks är populär för båtturbesök. Ön har skapats genom att troende människor i århundraden slängt stenar kring en liten klippa med en madonnabild. Till slut fanns tillräckligt med land för att bygga öns kyrka och ön expanderar än i dag.

Hitta hit: Tio minuter med bil från Kotor. Our Lady of the Rocks nås med täta båtturer från Perast.

Utanför Perast ligger de två små öarna S:t Georg och Our Lady of the Rocks. Foto: Anders Pihl

3. Tidlös charm i den tidigare ­huvudstaden: Cetinje

Även om Podgorica i dag är Montenegros huvudstad har gamla huvudstaden Cetinje historiskt och kulturellt varit mer betydelsefull. Ett bevis är att den montenegrinske presidenten ännu har sitt säte här. Det finns seriösa planer på att i framtiden återge Cetinje statusen som riktig huvudstad. Till dess kan vi besökare njuta av en småstad vars gator och torg är kantade med kaféer, uteserveringar och konstgallerier. Efter sin tid som världens minsta huvudstad år 1878-1914 har Cetinje kvar många vackra konsulatbyggnader och i utkanten av staden finns Cetinjeklostret där munkar fortfarande lever och verkar.

Hitta hit: 15 kilometer från Budva och 22 kilometer från huvudstaden Podgorica. Det går bussar eller så hyr man bil.

En lunch avnjuts vid Kungens strand nära Sveti Stefan. Foto: Anders Pihl

4. Livet på lyxön: Sveti Stefan

En liten ö ett par hundra meter ut i havet strax söder om Budva. Den upptas helt av en by från 1400-talet med bland annat fyra kyrkor. Under kommunisttiden flyttade man öns befolkning och gjorde om byn till ett lyxhotell där dåtidens kändisar hängde, till exempel Elizabeth Taylor, ­Sophia Loren och Ingemar Stenmark.

I dag har den exklusiva lyxresortkedjan Aman tagit över och renoverat alla hus. Sveti Stefan går att besöka två gånger dagligen med guidade visningar. Övriga tider är ön reserverad för öns hotellgäster. Det duger annars gott att sätta sig på restaurangen Olive på fastlandet med utsikt över Sveti Stefan.

Hitta hit: Inom synhåll från Budva, cirka 6 kilometer bort. Täta bussturer från Budva eller taxi.

En risotto serverad på strandrestaurangen Konoba Starograd i Budva. Foto: Anders Pihl

5. Ett Dubrovnik i miniatyr: Budva

Populäraste badorten längs montenegrinska rivieran heter Budva. Stadens historiska kärna ser ut som ett Dubrovnik i miniatyr. Budva har gott om stränder mitt inne i staden och ett brett utbud av restauranger, klubbar och kaféer. Ändå känns staden påtagligt lugn och familjevänlig. På många platser undrar man vart alla bilar tagit vägen.

Strax utanför ligger den berömda stranden Jaz, där såväl Rolling Stones som Madonna haft konserter. På en bergstopp tronar också klubben Top Hill som utsetts till världens bästa nattklubb. Här kan man dansa tills morgonen gryr över Adriatiska havet. Dock är den endast öppen under juli och augusti.

Hitta hit: Huvudort på kusten, cirka 18 kilometer från den internationella flygplatsen i Tivat.

6. En värld av vatten, vin och fåglar: Skadarsjön och vindistrikten

Skadarsjön är den största insjön i hela Balkanregionen och delas mellan Montenegro och Albanien. Storleken varierar dramatiskt beroende på årstid. Längs sjöns stränder finns många små byar. Traktens vingårdar erbjuder ofta boende, inte sällan med pool, och där mat och vin långt över genomsnittet ingår. Att göra en båttur på sjön är mycket populärt, liksom att vandra och cykla. Fågelskådare har en högtidsstund i en av Europas mest artrika fågelmarker.

Hitta hit: Skadarsjön nås från kusten genom Sozinatunneln eller med tåg till Virpazar från Bar. Även från huvudstaden Podgorica går det buss och tåg.

Tararavinen är åtta mil lång och upp till 1.300 meter djup, vilket gör den till världens näst största ravin efter Grand Canyon i USA. Foto: Shutterstock

7. Montenegros mäktiga inland: Tara­ravinen, klostret i Ostrog och Njegosmausoleet

Tararavinen är åtta mil lång och upp till 1.300 meter djup, vilket gör den till världens näst största ravin efter Grand Canyon i USA. Berömd är den 154 meter långa bro som gör ett språng över ravinen och Tara­floden. Forsränning genom ravinen är en höjdpunkt här. I den närliggande nationalparken Biogradska Gora finns den säregna glaciärsjön Biograd inbäddad i en 500 år gammal urskog.

I Ostrog finns ett märkligt kloster byggt direkt inne i en fördjupning av en bergvägg. Njegosmausoleet är uppfört på en smal bergsrygg i nationalparken Lovcen, härifrån har man utsikt över landets vildaste bergstrakter.

Hitta hit: Alla tre utflyktsmålen når man enklast med hyrbil eller via en arrangerad busstur från till exempel Budva.

Resfakta. Montenegro Resa hit: Tåg från Stockholm till huvudstaden Podgorica i Montenegro innebär cirka fem byten.

Reguljärflyg med Norwegian, charter med till exempel Ving, TUI och Apollo.

Bästa tiden: Typiskt medelhavsklimat med mycket hög solfaktor vid kusten vår, sommar och höst. Regn och blåst under vintern.

Tidsskillnad: Ingen.

Språk: Montenegrinska, ett slaviskt språk släkt med serbiska. Man använder både ett latinskt och ett kyrilliskt alfabet. Engelska talas mer eller mindre av alla utom av äldre.

Valuta: Euro.

Prisnivå: Ett av de billigaste länderna på Balkanhalvön. Även om priserna stiger markant på turistorter som Budva under högsäsong ligger de ändå lite under Västeuropas och Kroatiens.

Ta dig runt: Förutom hyrbil har alla orter vid kusten billiga bussförbindelser. Taxi är också prisvärt för kortare sträckor, men du måste komma överens med föraren om priset. Mellan vissa orter, som Bar och Virpazar, finns tåg vilket är billigare och snabbare än buss.

Bra att veta: På montenegrinska, det inhemska språket, heter landet Crna Gora. Crna Gora betyder svarta berget. Montenegro är den italienska översättningen av samma namn.

Läs mer: www.visit-montenegro.com

www.alltommontenegro.se

http://cermeniza.me Visa mer

