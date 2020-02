Möt våren i Amsterdam

Gå dit näsan pekar, då hamnar man oftast rätt i Amsterdam. Det är få städer som är mer belönande att ströva omkring i.

Oavsett vilken väg du väljer vandrar du fram genom en av världens mest fascinerande stadsmiljöer med idel 1600-talshus, trädkantade kanaler, charmiga kaféer och rader av husbåtar. Risken att gå vilse är minimal. Centrala Amsterdams hästskoformade layout med kanaler i återkommande ringar gör staden förvånansvärt kompakt och lätt att hitta i. De flesta sevärdheter ligger en alldeles lagom lång promenad bort.

Så fortsätt att gå och håll ögonen öppna. I Amsterdam dyker det alltid upp någonting, oftast bakom nästa hörn. Det förutsägbara och välordnade möter ständigt det mer oväntade. Överallt finns kultur och livsbejakelse, överallt skikt av historia och spännande nutid.

Amsterdam är alltid något mer än man tror att det är. Bortom uppenbara klichéer, som tulpaner och marijuanaplantor, gömmer sig en innovativ och mångsidig stad med tusen små överraskningar.

Här finns fler museum per kvadratmeter än någon annanstans. De spänner från världsberömda Rijksmuseum och van Gogh till minimala utrymmen som privatpersoner själva öppnat. Det är svårt att hitta en gata utan något litet konstgalleri, en ovanlig designaffär eller specialbutik vars nisch man knappt kunde föreställa sig existera, än mindre vara kommersiellt gångbar.

I Amsterdams luft finns något värdefullt, en atmosfär av öppenhet och tolerans. Gör vad du vill så länge du inte skadar andra. Det är ett klassiskt och oemotståndligt budskap som Amsterdam lockar med.

Amsterdam älskar fest och festivaler och dansar sig genom året. Det sägs att staden har lika många barer som broar.

Staden har alltid försvarat individens frihet och välkomnat minoriteter och fritänkare. Redan under medeltiden upptäckte man att det gör samhället starkare i längden. Till exempel skyddades homosexuellas rättigheter i lag 1813, först i världshistorien.

I dag bidrar stadens stora gayrörelse till att berika det dynamiska nöjeslivet. Amsterdam älskar fest och festivaler och dansar sig genom året. Det sägs att staden har lika många barer som broar. Antalet broar är för övrigt 1.753 stycken.

Amsterdam har 1.753 broar. Foto: Shutterstock

En fara är uppenbar: att Amsterdam blir sönderälskat. Stadens myndigheter har ju till och med officiellt sagt att de inte vill ha fler turister, utan helst färre. De menar att dagens 18 miljoner besökare redan är för många. År 2030 beräknas 29 miljoner komma.

Amsterdam får i någon mån skylla sig självt. Om du har en unikt välbevarad stadskärna med ett inofficiellt europarekord i romantisk stämning och kombinerar denna miljö med att vara lättillgänglig och västvärldens mest liberala lagar då får du en vibrerande turistmagnet, en stad alla vill åka till av olika skäl.

Under de mest populära månaderna juli och augusti gäller det att gilla läget här. I kvarteren kring centralstationen svävar ett tjockt moln av marijuanarök och att ta ett enda steg i trottoarernas människoströmmar utan att bli trampad på hälarna och få tårna överkörda av resväskor kräver full uppmärksamhet.

Stadens famösa Red Light District, även under resten av året en bisarr turistattraktion, blir under högsäsong än mer absurd då busslaster av turister i alla åldrar (och kön) trängs som under rusningstid för att få se en glimt av de prostituerade.

I Amsterdam, cykelstaden framför andra, pysslar man om sina cyklar, ett säkert sätt att känna igen sin egen bland tusentals andra längs broarnas staket. Foto: Shutterstock

Nåväl, gå bara vidare som sagt. Ett trevligare Amsterdam väntar inte långt bort. Eftersom kanalringen får dig att vandra i cirklar kommer du förr eller senare fram till stadsdelen Jordaan och då är du enligt min mening framme.

I Jordaans låga bebyggelse finner man lugn och skönhet i mängder. Särskilt nordöstra halvan av stadsdelen har tonvis med charm i småstadslika kvarter med lokala krogar och kaféer som ofta leder in till stillsamma innergårdar.

Eller varför inte göra en avstickare till Noord? Det vidsträckta och hajpade området norr om Ij-floden brukar kallas Amsterdams framtid. Från kajerna bakom centralstationen går det gratisfärjor till Noord var tionde minut, ibland oftare.

I Noord tätnar nybyggena med spännande arkitektur alltmer. Omtalat är NDSM-varvet med sin gigantiska hangar fylld med kreativa verksamheter. Kring NDSM lockar mycket annat, som tre helt olika slags hotell: Doubletree Hilton, med modigt läge för att vara Hilton, Crane Hotel Faralda, lyxhotellet i toppen av en hamnkran, samt Botel, originellt budgethotell i ett stort fartyg.

Centrala Amsterdams utforming med kanaler i återkommande ringar gör det lätt att hitta. Många sevärdheter finns inom promenadavstånd. Foto: Shutterstock

För den som söker händelsernas absoluta centrum finns andra inspirerande områden.

Under det senaste decenniet har luggslitna bohemdistriktet De Pijp söder om kanalgatorna blivit allt trendigare. Inte för inte hittar man stadens roligaste loppmarknad Albert Cuyp Market mitt inne i De Pijp.

De som vill ligga i framkant pratar förstås hellre om Oost, den gröna vidsträckta stadsdelen österut där en lång rad nya barer, takterrasser och hippa hotell har etablerat sig.

Oavsett var man hamnar på sina promenader i Amsterdam har man kommit rätt. Stadens generösa och energigivande atmosfär finns överallt.

● ● ●

Guide. 11 tips till Amsterdam

SE & GÖRA

1. Mäktiga vyer från stans högsta gunga

A’dam Toren

Den 100 meter höga skyskrapan med krogar, musikförlag, gym och nattklubb känns som själva portalen till nya stadsdelen Noord. Utsikten från toppen, som du kan avnjuta från Europas högst belägna gunga, brukar anses som stadens bästa.

Overhoeksplein 1 (Gratis färjor från Centralstationen)

www.adamtoren.nl

2. Amsterdams hjärta

Jordaan

Missa inte Jordaan, stadsdelen som känns som Amsterdams hjärta. Det gäller det kända shoppingdistriktet Negen Straatjes (Nio små gator) men också det betydligt mer sällan besökta nordvästra Jordaan.

Hitta dit: Jordaan ligger mellan kanalerna Singelgracht och Prinsengracht, avgränsat i norr av Brouwersgracht och i söder av Leidsegracht.

www.de9straatjes.nl

Nemo Science Museum. Foto: Anders Pihl

3. Paradis för vetgiriga

Nemo Science Museum

Ett paradis för vetgiriga och leksugna barn, som vill förstå hur världen fungerar. Den sluttande takterrassen ovanpå är paradisisk även för vuxna en solig dag.

Oosterdok 2

www.nemosciencemuseum.nl

ÄTA & DRICKA

4. Nykomling som sticker ut

Bluespoon Restaurant & Bar

Hippa hotellet Andaz har ett Alice i Underlandet-tema skapat av kända designern Marcel Wanders, vars djärva nytänkande präglar även dess smått sagolika Bluespoon Restaurant & Bar.

Hotel Andaz, Prinsengracht 587

www.bluespoon-restaurant.nl

1e Klas är en oväntad oas med förfinad stämning en trappa upp från stressen på stadens centralstation. Foto: Anders Pihl

5. Förstklassig hemlighet

1e Klas

I de före detta väntsalarna för förstaklass-passagerare på centralstationen gömmer sig denna oväntade oas av förfining och stil från förrförra seklet. Enorm skillnad från stressen en trappa ner. Både krog och kafé.

Centralstationen ovan perrong 2B, Oosterdokstraat 150.

www.restaurant1eklas.nl

6. Utökat avokado-imperium

Avokado Show

Succérestaurangen Avokado Show har en meny som helt utgår från avokado. Nu har en ny restaurang öppnat centralt.

Keizergracht 449 (6a på kartan) Daniël Starpertstraat 61 HS (6b på kartan)

www.theavocadoshow.com

Kaféet Pause i Hotel Pulitzer Amsterdam erbjuder en underbart varierad frukost-brunch, som kan avnjutas även om man inte är gäst på hotellet. Foto: Hotel Pulitzer Amsterdam

BO BRA

7. Mondän lyx i kanalhus

Pulitzer Amsterdam

Ovanlig och mondän lyx i 25 sammanbyggda kanalhus. Hotellets nyöppnade kafé Pause erbjuder en av Amsterdams bästa frukost-bruncher, värd att besöka även som icke-gäst.

Prinsengracht 323

www.pulitzeramsterdam.com

Vilken bokstav bor du helst i? Foto: Anders Pihl

8. Bo inuti en bokstav

Amstel Botel

Unikt budgethotell i Noord som ryms i ett fartyg på vars tak bokstäverna BOTEL i själva verket är smarta rum. Vilken bokstav bor du helst i?

botel.nl

I stans vackraste shoppinggalleria Magna Plaza finns restaurangplanet Food Department. Foto: Anders Pihl

SHOPPING & NÖJEN

9. Ny mat i vackraste gallerian

Magna Plaza

Stans vackraste shoppinggalleria ryms i en magnifik neo-gotisk byggnad från 1899. Restaurangplanet Food Department ger möjlighet att äta gott med skön utsikt.

Nieuwezijds Voorburgwal 182

www.magnaplaza.nl

Charmiga baren Super Lyan kombinerar kvalitet och finess. Foto: Anders Pihl

10. Stilfull bar mitt i city

Super Lyan

Bar som kombinerar kvalitet och finess med ett mycket centralt läge. Skapad av teamet bakom London-baren Dandelyan, utsedd till världens bästa bar 2018.

Nieuwezijds Voorburgwal 3

www.superlyan.com

11. Party kring pingisbordet

Chin Chin Club

Chin Chin håller ställningarna som en av stans roligaste klubbar. God asiatisk mat och en varm stämning både kring pingisbordet och på dansgolvet.

Rozengracht 133

www.chinchinclub.nl

Prinsengracht, där Anne Frank gömde sig i ett hus under andra världskriget. Foto: Shutterstock

Resfakta. Amsterdam Resa hit: Tåg: Stockholm–Amsterdam cirka 4 byten. Flyg: Flera bolag flyger direkt från Stockholm till Amsterdam. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Amsterdam cirka 367 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Tidsskillnad: Ingen. Valuta: Euro. Språk: Nederländska. I en kosmopolitisk stad som Amsterdam talar nära nog 100 procent av befolkningen viss engelska. Prisnivå: Mycket snarlik Sveriges priser. Alkohol är något billigare här, liksom mat i affärer och på enklare restauranger. Ta dig runt: Hyr cykel i cyklarnas stad! Eller ta spårvagnen runt stan. Självklart ska du också testa en kanalkryssning. Till stadsdelen Noord går gratis färjor från Centralstationen i tät trafik större delen av dygnet. Läs mer: www.iamsterdam.com Böcker: Det är givetvis svårt att inte bli berörd av ”Anne Franks dagbok”. Den judiska flickan som gömde sig i ett hus på Prinsengracht under andra världskriget tills nazisterna hittade henne, har fängslat en hel värld och huset är i dag en av Amsterdams mest besökta adresser. Visa mer

