Möt våren och historien i småländska Växjö

Vi börjar vårt besök med att checka in på PM & Vänner mitt i stan, hotellet som öppnade 2014 som ett komplement till matsalen med samma namn. Restaurangen drog i gång tidigt nittiotal med ambitionen att skapa en förstklassig vinupplevelse. Efterhand har PM-konceptet växt till att utöver matsal och hotell även omfatta en bistro i fransk-småländsk stil och ett eget bageri och konditori. Senaste tillskottet till familjen är färgsprakande blomsterbutiken Flora som gör incheckningen extra njutbar med sin placering vid entrén. När vi kommer en sen eftermiddag dukas ett långbord för tolv personer upp mitt i blomsterprakten, en specialare man gör då och då.

Vi hinner gott och väl med att hänga i hotell­baren och ta en drink före maten. Som sig bör ligger den högst upp med utsikt över tak och torg. Vi har tur med vädret, kvällssolens varma strålar lyser upp genom enorma glaspartier, utanför syns en snyggt stram takpool och en takterrass för varma dagar. Vi njuter av välkomponerade drycker i glasen och tillsammans med ljuset och den stilrena inredningen påminner det oss om tidigare resor till olika världsmetropoler.

När solen sakta sjunkit undan är det dags att ta sig ner till den ombonade och eleganta mat­salen i bottenplan. Vi ska prova avsmaknings­menyn Menu Tabberas och den som kan sin Emil i Lönneberga förstår att vi ska få det absolut bästa huset har att bjuda. Det hela börjar med att vi får en lagom varm lätt skrovlig småländsk sten på bordet. Den är behaglig att hålla i – en avkopplande start på middagsritualen.

PM & Vänner har en stram ljus skandinavisk stil med en vinkning till lokala storheter som Carl Malmsten. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Lokalt ursprung är grunden för alla råvaror i köket, något som man jobbat med från starten under parollen ”skog, äng och sjö”. Passande nog kommer förrätten i en liten miniskog med bland annat mossa och lingonris. Brödet från egna bageriet serveras på varma stenar i en stubbe, små tunna knäckebröd hänger från ett svartnat miniträd – allt har en stadig grund i den småländska naturen. Smöret är en historia för sig, kanske det godaste vi fått med perfekt sälta och mjukhet och vi förvånas över att något så enkelt och vardagligt kan smaka så gott.

Råvaror med lokalt ursprung och parollen ”skog, äng och sjö” är grunden i köket på PM & Vänner. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Vi inleder med lättrökta vaktelägg från Lammhult med karljohanssvamp, småländsk kaviar från Strömsnäsbruk med chips på palsternacka, abborre med rökt getost och picklad morot, följt av en svampbuljong som är himmelsk. Älghjärtat serveras i små, små bitar och vi äter med andakt av vår skogskonung. Så fortsätter det hela kvällen med utsökta små konstverk till munsbitar, allt ackompanjerat av ett vinpaket i toppklass. Vinet tas från källaren som tidigare var bankvalv och praktiskt nog förvaras flaskorna i gamla rull­arkivskåp som förr mest innehöll pärmar. Stilmässigt är det genomgående klassiskt i glasen, allt från gamla världen och Europa.

Bild 1 av 2 Universitetsstaden Växjö lockar med barer, kaféer, ­glaskonst, god mat och intressant historia. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén Bild 2 av 2 Retroshoppa i Växjö – KJ Store med kläder och prylar i 50-talsstil till vänster och loppisbutik till höger. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén Bildspel

Efter fyra timmar i ett gastronomiskt himmelrike blir det till sist dags att tacka för oss och vi fortsätter ut på stan med sikte på något helt annat, nämligen retrocharmiga Kafé de luxe. Här är publiken ung och många kommer nog direkt från föreläsningssalarna på Linnéuniversitetet. Musik är ett nyckeltema, flera gånger i månaden spelar både okända och kända band och i källaren dansas Lindy hop då och då på klubben Swing de luxe. Just i kväll är det lite mer stillsamt, men ändå går diskussionerna höga vid några av borden om livet, framtiden, konsten, kärleken och världen.

Förutom mat och dryck ligger stort fokus på konst och musik på Kafé de luxe. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Nästa dag bjuder på strålande sol och vi beger oss ut tidigt på morgonen för en kaffe på stan. På lilla kaféet Bönan & Mustaschen har stammisarna redan samlats för en första kopp och det samtalas om helgens kommande bilresor, vad som hänt på jobbet i veckan och vilka kaffe­bönor som har mest rostad karaktär. Stämningen är varm och vänlig på ett vis endast jämförbart med en omslutande sammetssoffa eller en mjuk älskad polotröja. Vi har turen att få ett av de sista borden i fönstret. Cappuccinon kommer ögonaböj och den är krämig på toppen med styrka i botten – lika välgjord som i Rom.

Förhoppningar, längtan, nyfikenhet, framgång och bakslag – känslorna är många och stora.

Efter morgonkaffet promenerar vi bort till Utvandrarnas hus. Bygget invigdes redan 1968 och är en samlingspunkt och ett arkiv kopplat till den stora Amerikautvandringen under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Hela 1,3 miljoner svenskar lämnade landet för ett nytt liv på andra sidan Atlanten och här finns dokumentation i form av kyrkböcker, amerikabrev, dagböcker, fotografier och massor av föremål. Varje år besöker en mängd amerikaner arkivet för att söka efter sina rötter. Med ett urval från samlingarna öppnades hösten 2021 en ny permanent utställning med namnet ”Det nya landet – drömmen om Amerika”. Vi ser till att få en guidad visning till utställningen och får en djupdykning i dåtidens stora folkvandring.

Utställningen om den stora svenska Amerikautvandringen visar föremål, fotografier, brev och personliga livshistorier. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Vi fascineras av de många personliga föremålen – till exempel det fickur som föll i vattnet när Titanic förliste och fickurets ägare, Mauritz Ådahl, omkom. Klockan har stannat på 02.34 – 14 minuter efter det att fartyget sjönk. Strax intill visas en bild på Mauritz – en ung man med rak rygg och blicken i horisonten. Vi får också ta del av brev hem, vissa så tättskrivna att de är svåra att läsa. Förhoppningar, längtan, nyfikenhet, framgång och bakslag – känslorna är många och stora.

En liten del av utställningen handlar om återvändarna, de 300 000 som kom tillbaka till Sverige. Vi blir nyfikna på damen som på fyrtiotalet kom hem med en full och stängd väska som placerades på vinden med sträng instruktion om att aldrig öppnas. Med arvingarnas tillstånd visar nu museet väskan med sitt innehåll, bland annat silkesstrumpor och fina saker köpta i New York.

Avdelningen om Ellis Island i New York, dit nästan alla anlände, beskriver ingående processen att få tillträde till det nya landet och vi provar (med framgång som tur är!) att lägga det pussel som användes som begåvningstest. En grupp män med ett vitt kryss på axeln ser allvarsamt in i kameran från ett brusigt foto – krysset markerade misstänkt psykisk instabilitet, männen måste alla genomgå ytterligare tester. En avdelning beskriver guldrushen till Klondyke med bilder på lycksökare som i snö vandrar över Klippiga bergen, en utmaning än i dag för den som ger sig på det.

”De fyra vindarna” formgiven av Vicke ­Lindstrand, visas på Sveriges glasmuseum. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Bara ett stenkast bort från Utvandrarnas hus hittar man Sveriges glasmuseum. Här beskrivs glasets historia genom decennier från starten under sent 1800-tal fram till hur konsthantverket och formgivningen ser ut i dag. Svenskt glas hamnade första gången på allas läppar i samband med världsutställningen i Paris 1925 (den som fokuserade på art déco och gjorde detta trendigt). Orrefors skatter tillägnas en separat utställning som pågår under större delen av 2022 och vi gillar speciellt glasvasen ”De Fyra Vindarna” formgiven av Vicke Lindstrand under 1930-talet.

Framåt lunch ger vi oss ut igen och tar en runda på Storgatan och gläds åt folklivet på den kombinerade gå- och cykelgatan. Två retrobutiker nära stationen lockar in oss, här finns fina prylar i den ena, medan den andra skyltar med rockabilly-klänningar och saker med inspiration från 50-talet. Och apropå stationen – reser du hit med tåg går den inte att missa, men om inte, är den ändå värd ett besök. Det nya stationshuset blev klart hösten 2021 och det höga moderna glas­huset med träklädd insida är något helt unikt, inte minst för att det både är station och kommunhus. Vi gillar det skarpt för den spännande arkitekturen med ljus och rymd.

I domkyrkan finner man Bertil Valliens altarskåp i glas som elegant fångar ljuset i kyrksalen. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Efter alla museibesök är det skönt med lite grönska, så på eftermiddagen styr vi stegen för en promenad i Linnéparken, Växjös gröna hjärta vid stadens sjö. På vägen kikar vi in i den röda domkyrkan. Och se där, här är ännu mera glas! Den här gången i Bertil Valliens tappning i form av ett altarskåp som elegant fångar ljuset och strålarna i den enorma kyrksalen. Mäktigt och vackert.