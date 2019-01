I ett vitt hus vid floden Ness i Inverness, norra Skottland, ligger The Scottish Kiltmaker Visitor Centre. I utställningssalarna är det mesta rutigt – rödrutigt, blårutigt, grönrutigt. Det mönster som vi kallar skotskrutigt heter på engelska tartan, vilket betyder tyg med ett invävt mönster, inte tryckt, av diagonala och horisontella linjer. Under 1800-talet flammade intresset för keltiska traditioner upp och numera ses höglandsdräkt med kilt som en symbol för Skottland. Rutmönstret associeras med skotska klaner och finns i otaliga varianter, vissa går hundratals år tillbaka i tiden medan andra är i nya, modernare, färger. Den som inte får nog av rutigt kan köpa alltifrån toapapper till hårspännen i affären under museet.

På den pyttelilla biografen på The Scottish Kiltmaker Visitor Centre visas en kort film om kiltar. Den innehåller fakta, som att man redan för många tusen år sedan virade ett tjockt tyg kring höfterna för att få värme och att man använde växter och bär för att färga tyget, men också gammal 80-talsreklam som numera nog får anses som lätt otidsenlig.

En traditionell kilt kräver 7,3 meter tyg och sys för hand i ylletyg. Till höger: Både traditionella höglandsdräkter och ett modernt användande av det skotskrutiga mönstret, här tolkat av brittiska modedesignern Vivienne Westwood. Foto: Karin Löwengren

Till en traditionell kilt går det åt exakt 7,3 meter tyg och den sys för hand i ylletyg. Kilten görs i nio steg som bland annat inkluderar att markera ut och sy fasta veck, tråckla dit foder och fästa spännen och bälten. Man har möjlighet att studera hur det faktiskt går till att tillverka en kilt, för bakom en glasvägg sitter två skräddare och syr för fullt.

Rekvisita från storfilmerna ”Braveheart” och ”Rob Roy” som utspelar sig i Skottland visas, liksom mer moderiktiga kläder från designern Vivienne Westwood SOM döpte sitt tartanmönster MacAndreas efter sin andre make Andreas Kronthaler. Man får till exempel också veta saker som att världens första färgfotografi visar en skotskrutig rosett. Den som blir inspirerad av allt det rutiga kan skapa ett eget mönster och sedan skicka in för registrering till The Scottish register of tartans och kanske blir det godkänt och visas upp för framtida museibesökare.

Foto: Karin Löwengren