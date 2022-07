Naturskön vinsafari i Skåne

Luften är frisk när vi besöker Kullabergs vingård, inom synhåll från det majestätiska naturreservatet med samma namn. Närheten till havet, det kuperade landskapet och det svenska sommarljuset möjliggör odling och produktion av hög kvalitet. Vingården ligger naturskönt i en klassisk skåne­gård med rött korsvirke. Gårdens vinmakare K Felix G Åhrberg möter oss med en av gårdens katter i famnen och berättar senare att det är just katterna som tagit vinet hela vägen till Japan, instagrambilderna på dem har lockat kattälskande japaner att prova svenska viner.

Vinmakare K Felix G Åhrberg visar runt på Kullabergs vingård. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Vi promenerar ut på fälten och lyssnar på Felix som entusiastiskt och kunnigt berättar om hur man arbetar med vinet. Det är verkligen makalöst vackert att vandra runt vid rankorna. Kullabergs vingård har varit i gång sedan 2006 och efter en knagglig inledning som ledde till en omstart några år senare har man nyligen tagit plats även i internationella sammanhang. 2020 belönades vinet ”K” med en guldmedalj på världens största vintävling AWC i Wien.

På vingården tar man emot besökare under större delen av året för privata provningar och guidade turer, under vår- och sommartid är vinbaren Skänken öppen. Inomhus är baren rustik och mysig och i trädgården breder uteserveringen ut sig under ett gammalt äppelträd nära vinfälten. Här serveras självklart gårdens viner på glas och till detta närproducerade delikatesser, bland annat chark, ost och surdegsbröd från Höganäs saluhall samt lokalt fångad makrill. Den som vill ha en grundligare vinprovning och rundvandring får boka i förväg.

Precis som på nästan alla vingårdar i Sverige är den främsta druvan på Kullaberg gröna solaris, väl anpassad för våra breddgrader och tålig också i kyligare väder. Solaris-vinerna är friska, vita och rena i smaken. Här odlas dock till vår förvåning även andra mer internationellt kända sorter som souvignier gris, muscaris, riesling och cabernet noir. Det är oerhört kul att vandra runt och lyssna på genomgången, det märks att kunskapen, experimentlustan och framtidstron är stark på Kullaberg. Bland annat har man satt upp ett testfält med 21 andra druvsorter och planen är att fördubbla antalet odlade hektar från 14 till 28 de närmaste åren.

Efter att ha njutit av Skånes vilda nordvästra kustspets styr vi kosan tvärs över landskapet till sköna Österlen, väl känt för sin gastronomi och sina naturparadis. Strax innanför Haväng, en av Österlens vitskimrande långa stränder, göms Skepparps vingård bland ängar och betesmarker. Liksom på många andra gårdar i Kivik odlade man förr äpplen här, berättar Bengt ”Fuffe” Åkesson som tog över gården efter sin farmor och farfar.

– Vi har fortfarande kvar en del av både äppelodlingen och ciderproduktion men fokus ligger nästan helt på vinet, berättar han.

Skepparps vingård dukar upp med vitt och mousserande vin gjort på druvan solaris. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Med sin årligt återkommande vinfestival ”Smaka svenska viner” är man också den aktör som kanske har jobbat hårdast med att sätta svenskt vin på kartan. Under två dagar samlar man vinentusiaster på gården för att prova ett 40-tal svenska viner från tio olika gårdar. För mer privata sammanhang anordnas barbecue eller ”winemakers dinner” som båda bokas i förväg. Eller så tittar man in under sommarmånaderna efter strandbesöket på drop-in för ett mer spontant glas. Även på Skepparp är solaris den vanligaste druvan och det mousserande vita är en riktig storsäljare.

På Flyinge vingård, mest känt för det vita vinet Pegasus, finns det både hästar och vin. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Säger du Flyinge brukar hästentusiaster ivrigt spetsa öronen, men här ligger också en vingård. Vi är lite tidiga till Flyinge för vårt möte med gårdens vinbonde, men som tur är finns det nyfikna mjuka hästmular att klappa också vid vingårdens stall, förutom alla de fyrbenta vänner som travar runt på små grusvägar intill. Med vita vinet Pegasus har Flyinge vingård trots sin ganska ringa storlek lyckats göra väsen av sig både i Sverige och utomlands. Sista åren har Flyinge testat sig fram och jobbat med både naturviner, orange viner, mousserande och så vita Pegasus som man är mest känd för. Målsättningen är att arbeta helt med ett ekologiskt odlingssätt och man har sedan de första stockarna planterades strävat efter att levandegöra mikrolivet i den lerblandade sandjorden. Varje år tillförs hästgödsel för att tillvarata de lokala resurserna, men också för att knyta an till Flyinges långa hästtradition.

– Med vårt varierande svenska väder är det svårt att veta exakt hur man producerar från år till år, berättar Magnus Oskarsson som driver gården.

– Men det är ju också oerhört spännande att se resultatet av allt hårt arbete, där slutprodukten kan landa i ett mycket angenämt sammanhang, upphällt i ett vackert glas och placerat på vita linne­dukar, säger Magnus.

En bra start innan man ger sig ut på vägarna till vingårdarna kan vara att uppsöka en av de vinbarer som specialiserar sig på svenska viner för att hitta sin favorit. Lilla vinbaren Julie på Gamla Väster i Malmö har alltsedan starten sommaren 2018 fokuserat på naturviner och har bland annat Flyinges viner på glas. På kort tid har den mysigt inredda baren blivit lite som ett andra vardagsrum för stadens vinentusiaster där man till sitt vin bland annat kan njuta av charkuterier och hantverksostar.

Vill man göra en helsvensk vinprovning kan man besöka Swedish Wine Center i Malmö. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Vid universitetet och hamnbassängen i Malmö, ­öppnade sommaren 2020 Swedish Wine Center inriktat på svenska viner. Här går det att göra en helsvensk vinprovning från flera olika gårdar och det är också här vi hittar gedigen kunskap om svenskt vin. En av sommarens soliga kvällar slår vi oss ner på uteserveringen och radar upp både vitt och rött på bordet. Vi smakar, blundar, sniffar och diskuterar och vi kan konstatera att de röda vinerna har en ganska lång väg att gå medan det finns en hel del spännande bland de vita. Swedish Wine Center har svensk vinprovning av tre olika sorter som stående inslag på menyn, en perfekt start innan vidare utflykter. Mat i form av olika delikatessbrickor har man också, även de från Skåne.